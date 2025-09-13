ΔΕΘ: Εκλογές ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης - Το σχέδιο για την οικονομία, το κράτος και την κοινωνία

«Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και επέμεινε ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα «πακέτο εξαγγελιών» αλλά «ένα συνεκτικό σχέδιο μετρήσιμων στόχων».

Με ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης και αίτημα για εκλογές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να ανοίξει τη φετινή του ομιλία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κατάμεστο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο. «Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το μόνο κόμμα που μπορεί να τη φέρει είναι το ΠΑΣΟΚ. Ένα δυνατό ΠΑΣΟΚ», είπε, ανεβάζοντας τον πήχη της αντιπαράθεσης. Και συνέχισε: «Η πολιτική αλλαγή θα βάλει τέλος σε αυτόν τον κατήφορο. Και η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει πράξη μόνο με εκλογές».

Η τοποθέτηση αυτή έδωσε από την αρχή τον τόνο μιας ομιλίας με σαφές προεκλογικό άρωμα, όπου ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε το σχέδιο του κόμματός του για «μια δίκαιη κοινωνία, μια ισχυρή οικονομία και ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη».

«Ένα σχέδιο από την κοινωνία για την κοινωνία»

Το ΠΑΣΟΚ, τόνισε, δεν προσέρχεται με «αποσπασματικά μέτρα που κοιτάζουν τις δημοσκοπήσεις», αλλά με «μετρήσιμους στόχους για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του κάθε πολίτη». Όπως σημείωσε, «είναι ένα σχέδιο από την κοινωνία για την κοινωνία», που φιλοδοξεί να αναδείξει το κόμμα ως πρωταγωνιστή στην επόμενη μέρα. «Δεν το κατάρτισαν επικοινωνιολόγοι, αλλά η ίδια η κοινωνία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η θεσμική τομή: Το Εθνικό Σχέδιο για το Κράτος «Αναστάσιος Πεπονής»

Κεντρικό σημείο της ομιλίας αποτέλεσε το Εθνικό Σχέδιο για το Κράτος, που πήρε το όνομα του Ανάστασιου Πεπονή. Στόχος, όπως είπε, «να δημιουργήσουμε ένα κράτος διαφάνειας και αξιοκρατίας».

Το σχέδιο προβλέπει νέο ΑΣΕΠ με αρμοδιότητα σε όλο το προσωπικό του Δημοσίου – από μόνιμους και συμβασιούχους έως μετακλητούς και διοικητές. Προβλέπει επίσης επαναφορά του 13ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους, μείωση του αριθμού των υπουργών και συγχώνευση των υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε να υπάρξει «ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων». Στο ίδιο πλαίσιο, μίλησε για τη «Νέα Διαύγεια», μια πλατφόρμα που θα καταγράφει όλες τις αποφάσεις της διοίκησης και θα παρακολουθεί την πορεία του δημόσιου χρήματος.

Σταθερό φορολογικό περιβάλλον

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «το φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι σταθερό και προβλέψιμο», προτείνοντας συμβάσεις φορολογικής σταθερότητας για στρατηγικές επενδύσεις. Εξήγησε πως η τιμαριθμική προσαρμογή της φορολογικής κλίμακας είναι απαραίτητη για να μην επιβάλλονται «κρυφές αυξήσεις φόρων λόγω πληθωρισμού».

Παράλληλα, πρότεινε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, συνοδευόμενη από ελέγχους ώστε να περάσει στον καταναλωτή: «Η ΕΕ το έχει προβλέψει με οδηγία. Δεν ξέρει η Ευρώπη και ξέρετε εσείς;» διερωτήθηκε, αφήνοντας αιχμές προς την κυβέρνηση. Υπενθύμισε επίσης ότι η πρότασή του για μείωση του ΕΝΦΙΑ σε ορεινές και παραμεθόριες περιοχές, που διατύπωσε πέρυσι στην ΔΕΘ, υιοθετήθηκε φέτος από τον πρωθυπουργό. «Ευπρόσδεκτο και αυτό, έστω και καθυστερημένα», σχολίασε.

Οι μικρομεσαίοι στο επίκεντρο

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, μιλώντας για «την πραγματική ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας». Μεταξύ των μέτρων που παρουσίασε ήταν η επαναφορά των 120 δόσεων με διαγραφή προστίμων, η καθιέρωση αναλογικού τροφοδότη λογαριασμού ώστε οι επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες τους, καθώς και ένας μηχανισμός «έγκαιρης προειδοποίησης» και «δεύτερης ευκαιρίας» για τις επιχειρήσεις που κινδυνεύουν, με αποκλεισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Επιπλέον, ανακοίνωσε αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στα 20.000 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους, μέτρο που – όπως είπε – θα δώσει «ανάσα βιωσιμότητας και προοπτική ανάπτυξης».

Παρεμβάσεις για το δημογραφικό

Αναφερόμενος στο δημογραφικό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για μια «εθνική πρόκληση που απαιτεί γενναίες λύσεις». Πρότεινε μηδενισμό το ΦΠΑ σε βρεφικά είδη όπως γάλα σε σκόνη και πάνες, θεσμοθέτηση μείωσης 75% στον ΕΝΦΙΑ για τις πολύτεκνες οικογένειες στα πρώτα 100 τ.μ. κατοικίας και ειδικό Ταμείο για το Δημογραφικό, χρηματοδοτούμενο από τα υπερκέρδη τραπεζών και εταιρειών ενέργειας.

Το πολιτικό μήνυμα

Ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα «πακέτο εξαγγελιών» αλλά «ένα συνεκτικό σχέδιο μετρήσιμων στόχων», που αντλεί εμπειρία από την Ευρώπη και στοχεύει να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών. «Το ΠΑΣΟΚ έχει σχέδιο, έχει ευθύνη και έχει προοπτική», είπε, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν το κόμμα ώστε να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη μέρα.

Η ομιλία του στη Θεσσαλονίκη λειτούργησε έτσι ως μήνυμα διεκδίκησης κεντρικής θέσης στον πολιτικό χάρτη, με τον ίδιο να δηλώνει: «Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και αυτή περνάει μόνο μέσα από εκλογές».

Δείτε την ομιλία Ανδρουλάκη

{https://www.youtube.com/watch?v=O6Wy9irNnXg}