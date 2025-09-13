Games
Δικαιούχο του προγράμματος κατ’ οίκον παράδοσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους επισκέφθηκε ο Μητσοτάκης

Μέσω του προγράμματος, που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από τον ΕΟΠΥΥ στα μέσα Ιουνίου, εκτελούνται πλέον περίπου 10.000 κατ’ οίκον παραδόσεις ΦΥΚ ανά μήνα.

Επίσκεψη στο σπίτι του Γιάννη, ενός από τους χιλιάδες πολίτες που εξυπηρετούνται από το νέο πρόγραμμα κατ’ οίκον παράδοσης φαρμάκων υψηλού κόστους, πραγματοποίησε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μέσω του προγράμματος, που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από τον ΕΟΠΥΥ στα μέσα Ιουνίου, εκτελούνται πλέον περίπου 10.000 κατ’ οίκον παραδόσεις ΦΥΚ ανά μήνα, ενώ συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 83.000 παραδόσεις σκευασμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών σε δομές της περιφέρειας.

mitsotakis3_6848d.jpg

Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν, εξυπηρετεί πρωτίστως ασθενείς με χρόνιες παθήσεις και δυσκολία στη μετακίνηση, οι οποίοι δεν χρειάζεται πια να ταλαιπωρούνται ώστε να λάβουν φάρμακα που είναι απαραίτητα για την υγεία τους. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα επεκταθεί, ώστε να υπάρχει δυνατότητα παράδοσης και σε φαρμακείο της γειτονιάς του δικαιούχου.

Ο Γιάννης, ο οποίος πάσχει από κυστική ίνωση, εξήγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη τη θετική επίδραση του προγράμματος στη ζωή του, καθώς πλέον δεν είναι υποχρεωμένος να ταλαιπωρείται κάθε μήνα λόγω της μετάβασης σε φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ και της αναμονής για την παραλαβή της αγωγής του, η οποία έχει αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής του.

«Είναι μία καινούργια πρωτοβουλία, πολύ σημαντική σε σχέση με αυτό το οποίο συνέβαινε στο παρελθόν», τόνισε από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Για εμένα ήταν θέμα αρχής να μπορούμε να έχουμε και άλλους τρόπους παράδοσης τέτοιων φαρμάκων, ειδικά σε ασθενείς οι οποίοι δεν πρέπει να ταλαιπωρούνται σε ουρές φαρμακείων. Και φυσικά, όσοι περισσότεροι τα παραλαμβάνουν κατ’ οίκον ή αύριο και από τα φαρμακεία τους, τόσο και οι ουρές θα είναι μικρότερες γιατί κάποιος μπορεί να επιλέγει -για τους δικούς του λόγους- να πηγαίνει και να παραλαμβάνει το φάρμακο από το φαρμακείο», συνέχισε ο Πρωθυπουργός.

mitsotakis2_771c4.jpgmitsotakis1_abcad.jpg

Τονίστηκε ακόμα η σημασία των μεταμοσχεύσεων, με την αδελφή του Γιάννη, την Άννα, η οποία επίσης πάσχει από κυστική ίνωση, να υπογραμμίζει ότι «δεν είχαμε πριν το 2020 μεταμοσχεύσεις πνευμόνων στην Ελλάδα».

«Βλέπουμε αργά αλλά σταθερά να αυξάνονται οι αριθμοί των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα. Ήμασταν στον πάτο των πάτων, όπως ίσως θυμάστε. Αλλά νομίζω πια η δωρεά των οργάνων έχει γίνει πολύ πιο κοινωνικά αποδεκτή. Αυτό βέβαια θέλει μία διαρκή υποστήριξη και από την πολιτεία. Όχι μόνο γενική εκπαίδευση αλλά και όταν, ο μη γένοιτο, επέλθει ένας εγκεφαλικός θάνατος να μπορούν να γνωρίζουν και οι γιατροί πώς θα μιλήσουν εκείνη τη στιγμή στην οικογένεια, στο περιβάλλον του, για να μπορέσουν να πάρουν αυτή τη δύσκολη αλλά σωτήρια απόφαση», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

«Θα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε και το Κέντρο Μεταμοσχεύσεων στο Ωνάσειο. Είναι πρακτικά έτοιμο, θα κάνουν τα εγκαίνια, τα προγραμματίζουμε μέσα στους επόμενους δύο μήνες και αυτό είναι μία ακόμα σημαντική συνεισφορά του Ιδρύματος Ωνάση», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το πρόγραμμα δωρεάν παράδοσης κατ’ οίκον καλύπτει τόσο φάρμακα που διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου όσο και σκευάσματα ψυχρής αλυσίδας (ψυγείου), τα οποία μεταφέρονται σε ειδικές ασφαλείς συσκευασίες. Η υπηρεσία ενεργοποιείται εύκολα, μέσω της πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ. Οι δικαιούχοι χρειάζονται μόνο ηλεκτρονική συνταγή και άυλη γνωμάτευση.

