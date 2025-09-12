Τον Μάξιμο Χαρακόπουλο προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας

Games
Πολιτική

Τον βουλευτή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμο Χαρακόπουλο προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Τη συγκεκριμένη θέση κατείχε μέχρι πρότινος ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οποίος έφυγε αιφνιδιαστικά από τη ζωή πριν μερικές εβδομάδες.

Η ανακοίνωση

Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας προτείνεται ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 19 Σεπτεμβρίου με θέμα την εκλογή Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

