Ο Φάμελλος αντιμέτωπος με τα σενάρια για τον Αλέξη Τσίπρα

«Βομβαρδισμό» ερωτήσεων δέχθηκε χθες ο Σωκράτης Φάμελλος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά την ομιλία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σχετικά με τα σενάρια που κυοφορούνται για το νέο «κόμμα Τσίπρα».

Σε μια προσπάθεια να απαντήσει στις σχετικές ερωτήσεις ανέφερε ότι: «Eίναι απαραίτητος, πολύτιμο κεφάλαιο και η συμβολή του το ίδιο αλλά δεν έχουμε περιθώριο για κατακερματισμό δυνάμεων, θέλουμε προσθέσεις. Με αυτό το σχέδιο είναι και ο κ. Τσίπρας» και συμπλήρωσε ότι «δεν είναι δυνατόν το όποιο σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα να μην περιλαμβάνει τον ΣΥΡΙΖΑ»

Ο νυν Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε ουκ ολίγες φορές να προτάξει την ενότητα του προοδευτικού χώρου. Χαρακτηριστικά ανέφερε στην πρώτη απάντηση του ότι: «αναγκη της κοινωνιας για μια προοδευτικη ελλαδα απαιτει ενότητα δυνάμεων. Θέλουμε ενώσεις. Όχι κατακερματισμό. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνουμε και στην κοινωνία.»

Με τις αλεπάλληλες ερωτήσεις σχετικά με τα σενάρια που αφορούν το πρόσωπο του κ. Τσίπρα να δημιουργούν εκ των πραγμάτων ένα κλίμα αμηχανίας, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ όταν κλήθηκε να τοποθετηθεί σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, ανέφερε ότι είναι «πολύτιμο κεφάλαιο» και «πολύτιμη συμβολή για την Ελλάδα και την Ευρώπη», σε άλλο σημείο δήλωσε ότι «παρακολουθώ όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις του κ. Τσίπρα» και πως «είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τις επεξεργασίες του κόμματος», ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι «αυτό που απαιτείται είναι μία συζήτηση πρωτοβουλιών, για να υπάρχει μια «ενωτική απάντηση απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη».

Σε κάθε περίπτωση, ο Σωκράτης Φάμελλος φρόντιζε διαρκώς να αναφέρει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι οργανικό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ και ότι η απάντηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη πρέπει να προκύψει στη βάση των συγκλίσεων και όχι του κατακερματισμού του προοδευτικού χώρου.

Προανήγγειλε νέες προσπάθειες για συνεργασίες μετά τη ΔΕΘ

Πολλές και διαφορετικές ήταν οι αναφορές που έκανε ο Σωκράτης Φάμελλος στις προσπάθειες για τη δημιουργία συγκλίσεων και συνεργασιών στον χώρο της κεντροαριστεράς, ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τις πρωτοβουλίες που αναμένεται να λάβει αμέσως μετά τη λήξη της Δ.Ε.Θ.

«Να προχωρήσουμε μετά την έκθεση στην κοινοβουλευτική συμπόρευση, σε φόρουμ διαλόγου για μια προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης, αλλά και σε κοινά σχήματα συνεργασίας στους κοινωνικούς χώρους»

Πέρα από τις κινήσεις στις οποίες αναμένεται να προχωρήσει το προσεχές διάστημα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμισε τις έως τώρα προσπάθειες για σύγκλιση και ενότητα στην κεντροαριστερά, τονίζοντας ότι είχε προτείνει την κατάθεση μιας «ενιαίας υποψηφιότητας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην πρόταση δυσπιστίας, αλλά και στις πρωτοβουλίες για τη Γάζα. «Σε αυτή την κατεύθυνση, δήλωσα ξεκάθαρα ότι δεν επιτρέπονται καθυστερήσεις, αμφισημίες, προσωπικές και κομματικές στρατηγικές — δηλαδή εγωισμοί. Και αναφέρομαι τόσο στην καθυστέρηση και την άρνηση που έχει διατυπώσει δημόσια ο κ. Ανδρουλάκης, όσο και στην περιορισμένη συνεργασία και στα διάφορα πισωγυρίσματα που υπήρξαν με τη Νέα Αριστερά».

Έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Σωκράτης Φάμελλο υπέδειξε τον Νίκο Ανδρουλάκη ως υπαίτιο για το γεγονός ότι δεν έχουν προχωρήσει οι προτάσεις για συγκίσεις και συνεργασίες που ο ίδιος κατέθεσε: «Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει δεχτεί να ανοίξουμε μια τέτοια συζήτηση. Θεωρώ ότι είναι λάθος»

Σε ό,τι αφορά τη Νέα Αριστερά, ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ότι μπορεί να υπήρξαν ορισμένα πισωγυρίσματα, ωστόσο σε κάποια ζητήματα υπήρξε πρόοδος στη συνεργασία, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το παράθυρο για τη συνέχισή της στο μέλλον.