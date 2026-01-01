Ο Αλέξης Τσίπρας, μέσα στο 2026, θα ανακοινώσει έναν νέο φορέα, που σε λίγα πράγματα θα θυμίζει το παραδοσιακό πλαίσιο οργάνωσης των κομμάτων.

Με το πολιτικό τοπίο να είναι εντελώς «θολό», τα κόμματα της Κεντροαριστεράς να αδυνατούν να απειλήσουν τη Νέα Δημοκρατία, παρά τη σημαντική φθορά που παρουσιάζει. Ωστόσο, η διαφαινόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα σε ρόλο πρωταγωνιστή στην πολιτικό σκηνικό, οδηγεί αρκετά πρόσωπα του ευρύτερου χώρου στην εκτίμηση ότι τη νέα χρονιά, η προοδευτική παράταξη θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική προοπτική.

Το «κενό» που καλεί τον Τσίπρα

Το πώς κατόρθωσε -διότι περί κατορθώματος πρόκειται- ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε δυόμισι χρόνια από την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του, να οδηγηθεί στη σημερινή αποκαρδιωτική κατάσταση, θα απασχολήσει σίγουρα τους πολιτικούς επιστήμονες του μέλλοντος.

Τα όσα μεσολάβησαν από το καλοκαίρι του 2023 μέχρι σήμερα, οδήγησαν στο να αναρωτιούνται οι προοδευτικοί πολίτες για το αν το κόμμα που αποτελούσε επί 12 χρόνια τον βασικό πυλώνα της προοδευτικής παράταξης, θα συνεχίσει να υπάρχει με το νέο έτος. Το παράδοξο, ωστόσο, είναι ότι από την «κατάρρευση» του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να επωφεληθεί και να μετατραπεί σε «χαλίφης στη θέση του χαλίφη».

Όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, στο πολιτικό σκηνικό προκλήθηκε ένα τεράστιο κενό. Όμως, η πολιτική, όπως και η φύση, απεχθάνεται να κενά. Και υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να ερμηνευτεί η διαφαινόμενη ολική επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική ζωή της χώρας.

«Πύκνωσαν» οι παρεμβάσεις

Από το 2024, κιόλας, ο πρώην πρωθυπουργός άρχισε τις δημόσιες παρεμβάσεις. Το βασικό του μήνυμα απευθύνονταν προς τις ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Τις καλούσε να παραμερίσουν τις -υπαρκτές- διαφορές τους και να δώσουν μια ευκαιρία για την ενότητα του χώρου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά τις όποιες προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή η συνεργασία των κομμάτων του χώρου. Και η κυβερνητική προοπτική ολοένα και απομακρύνονταν. Το 2025, οι παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα, «πύκνωσαν» για τα καλά. Και πλέον, όλοι άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι δεν θα καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια.

Η «Ιθάκη» και το «νέο ταξίδι»

Αν οι εκδηλώσεις του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού, έδωσαν τον τόνο για την πιθανή επαναφορά του, υπήρξαν δύο ενέργειες που έδειχναν ξεκάθαρα ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Η πρώτη ήταν η παραίτηση του από το βουλευτικό αξίωμα.

Στο μήνυμα που συνόδευε την ανακοίνωση της απόφασης του, ο Αλ. Τσίπρας απευθυνόμενος στους πολίτες που τον στήριξαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συνεχίσουν αυτό το «ταξίδι». Με απλά λόγια, άφησε ορθάνοιχτη την «πόρτα» για έναν νέο πολιτικό φορέα.

Η δεύτερη, ήταν η έκδοση του βιβλίου του, υπό τον τίτλο «Ιθάκη», που προκάλεσε τεράστιες συζητήσεις, την έντονη αντίδραση των αντιπάλων και των πρώην συντρόφων του, αλλά και το τεράστιο ενδιαφέρον των πολιτών που κατά δεκάδες χιλιάδες, έσπευσαν στα βιβλιοπωλεία για να το προμηθευτούν.

Μέσω της «Ιθάκης», μίλησε ο ίδιος για τα όσα συνέβησαν την περίοδο 2015-2023, για την οποία είχαν τοποθετηθεί όλοι, πλην του ιδίου. Παράλληλα, έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα τους λογαριασμούς του με το παρελθόν, δείχνοντας έτοιμος να βαδίσει στο μέλλον.

Ολικό comeback;

Ο Δεκέμβριος του 2025, έδειξε ότι η «Ιθάκη» θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού υποκειμένου. Διότι οι εκδηλώσεις για την παρουσίασή της που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και στην Πάτρα, μετατράπηκαν σε μεγάλα πολιτικά γεγονότα.

Σε αυτές, επιτέθηκε σφοδρότατα εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη -χωρίς να τον κατονομάσει ούτε μια φορά-, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και εναντίον των ηγεσιών των κομμάτων του προοδευτικού χώρου. Παράλληλα, πραγματοποίησε το πρώτο ανοικτό κάλεσμα προς τους πολίτες, ζητώντας τους να «αυτοοργανωθούν». Και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει πόλη της χώρας όπου δεν έχει αρχίσει να κινητοποιούνται προοδευτικοί άνθρωποι.

Όλες οι ενδείξεις, αλλά και οι πληροφορίες, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Αλέξης Τσίπρας, μέσα στο 2026, θα ανακοινώσει έναν νέο φορέα, που σε λίγα πράγματα θα θυμίζει το παραδοσιακό πλαίσιο οργάνωσης των κομμάτων.

Δίπλα του θέλει να έχει σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της επιστήμης -με πρόπλασμα το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου του-, ανθρώπους που έχουν διακριθεί στον επαγγελματικό «στίβο» και είναι αγαπητοί στις τοπικές κοινωνίες. Προφανώς και δεν κλείνει την «πόρτα» στο σύνολο των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, με τους οποίες πορεύτηκε τα προηγούμενα χρόνια, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, πως στο νέο «ταξίδι», δεν έχει κανένας «κράτηση στην πρώτη θέση».