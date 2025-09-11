Live η συνέντευξη Τύπου Σ. Φάμελλου στη ΔΕΘ

To όραμα και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για «μια καλύτερη και δικαιότερη Ελλάδα», παρουσίασε χθες ο Σωκράτης Φάμελλος. Live η συνέντευξη Τύπου.

Παρακολουθήστε live τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμμελου, στη 89η ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ο κ. Φάμελλος διατύπωσε χθες ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με προτάσεις:

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και μια δίκαιη φορολογική πολιτική

-Μηδενικό ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα για 1 χρόνο και στη συνέχεια αναμόρφωση του ΦΠΑ με ένταξη των τροφίμων στη χαμηλή κατηγορία και προοδευτική μείωση συντελεστών ΦΠΑ.

-Πλήρης επαναφορά του καθεστώτος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Αιγαίου.

-Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο της ΕΕ.

-Φορολόγηση των υπερκερδών στα καρτέλ των τραπεζών, της ενέργειας και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Βάζουμε τέλος στην ασυδοσία των καρτέλ που λειτουργούν εις βάρος της κοινωνίας και της οικονομίας. Μόνο μέσα στην τελευταία 5ετία οι τράπεζες, που είχαν 4,7 δισεκατομμύρια κέρδη το 2024, έκλεισαν 450 καταστήματα από την περιφέρεια.

-Τιμαριθμοποίηση φορολογίας

-Ένταξη στην κλίμακα φορολογίας των μερισμάτων.

-Μετατροπή του ΕΝΦΙΑ σε Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, ώστε να ωφεληθεί η μικρή ιδιοκτησία.

-Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων.

-Αφορολόγητο και για τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα.

-Μείωση της προκαταβολής φόρου στο μισό για όλους.

-Αύξηση του ορίου τζίρου για ένταξη στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων του ΦΠΑ, από 10.000 σε 30.000 ευρώ.

-Σύσταση Δημόσιας πλατφόρμας ως παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

-Απλοποίηση της ψηφιακής γραφειοκρατίας

-Στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και των συνεταιρισμών.

-Έλεγχος και διακοπή των υπερκερδών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και διύλισης, με θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους.

-Δημόσια ΔΕΗ, με ρυθμιστικό ρόλο συγκράτησης τιμών και δημόσιες επενδύσεις αποθήκευσης και δικτύων.

-Μόνιμο ετήσιο πρόγραμμα "Εξοικονομώ" για νοικοκυριά και επιχειρήσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις.

-Κατά προτεραιότητα άδειες ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή και ενεργειακές κοινότητες.

Για το Ιδιωτικό Χρέος

-Νέα ρύθμιση 120 δόσεων με διαγραφή τόκων, προσαυξήσεων και κεφαλαίου κατά περίπτωση, με άμεση αποδέσμευση λογαριασμών.

-Ειδική πρόνοια για όσους βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης.

-Επίσπευση διαδικασιών εξωδικαστικού.

-Προστασία της πρώτης κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης.

-Αύξηση του ορίου του ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού που νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ στα 1.750 ευρώ.

Ενίσχυση της ρευστότητας

-Ενίσχυση της παρουσίας του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα, ώστε να έχει ρυθμιστικό ρόλο στον ανταγωνισμό προς όφελος των πολλών, που αποκλείονται.

-Ενίσχυση του θεσμού των Ταμείων Μικροπιστώσεων, της Αναπτυξιακής τράπεζας και των Συνεταιριστικών τραπεζών.

-Δημιουργία Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης για επενδύσεις καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα στην περιφέρεια, με προϋπόθεση τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Για την ενίσχυση του εισοδήματος

-Κάλυψη του 80% των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα από Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

-Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων της ΝΔ.

-Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.

-Επέκταση κατά δύο μήνες του επιδόματος ανεργίας σε επισιτισμό και τουρισμό.

-Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών και καταπολέμηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων.

-Και, προφανώς, ούτε κουβέντα για 13ωρη εργασία.

Για τους Συνταξιούχους:

-Επαναφορά 13ης σύνταξης, ενσωμάτωση προσωπικής διαφοράς και κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης.

-Καμία συζήτηση για αλλαγή ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

-Κάλυψη φαρμακευτικής δαπάνης των χαμηλοσυνταξιούχων του ΟΓΑ.

Δημόσια Καθολική Υγεία με:

-Αύξηση της χρηματοδότησης με στόχο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 7,5% του ΑΕΠ στην 4ετία.

-Διπλασιασμός των καθαρών αποδοχών των γιατρών ΕΣΥ και αύξηση των αποδοχών του μη ιατρικού προσωπικού.

-Προκήρυξη 15.000 νέων μόνιμων θέσεων και μονιμοποίηση των συμβασιούχων και επικουρικών.

-Κατοχύρωση της πλήρους & αποκλειστικής Απασχόλησης στο ΕΣΥ.

-Ένταξη όλων των υγειονομικών στα ΒΑΕ.

-Δημόσια πολιτική για το φάρμακο.

Για την Παιδεία:

-Αύξηση της χρηματοδότησης της Παιδείας στο 5% του ΑΕΠ στην 4ετία.

-Μόνιμοι διορισμοί για πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, με ενίσχυση της ειδικής αγωγής.

-Κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα των Πανεπιστημίων, και αναβάθμιση τους με κατάργηση των ιδιωτικών ΑΕΙ, όπως προβλέπει το Σύνταγμα.

-Διπλασιασμός του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ.

-14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο έως το Λύκειο με την ένταξη όλων των υπαρχόντων τύπων λυκείων.

-Μείωση του ανώτατου αριθμού μαθητών/τριων σε 20 ανά τμήμα.

-Διετή προγράμματα στα πανεπιστήμια με ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά των αποφοίτων των ΕΠΑΛ.

-Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια.

Στεγαστική πολιτική

Η πολιτική στέγης γίνεται δημόσια πολιτική με:

-Προστασία της α' κατοικίας.

-Ρύθμιση των αυξήσεων και της διάρκειας των μισθώσεων.

-Κατασκευή/ανακατασκευή κοινωνικής κατοικίας σε όλη τη χώρα με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με στόχο τη διάθεση 15.000 νέων κατοικιών το χρόνο, μέχρι να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

-Κάλυψη στεγαστικών αναγκών δημόσιων λειτουργών και πλήρης κάλυψη στέγης για πρωτοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς και γιατρούς σε νησιά, ορεινές και ακριτικές περιοχές για την πρώτη 3ετία.

-Εθνικό πρόγραμμα Φοιτητικής Στέγης.

-Ρύθμιση και έλεγχος της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

-Η κοινωνική πολιτική απαιτεί βαθιά μεταρρύθμιση και δικτύωση των κοινωνικών δομών με καινοτόμα εργαλεία

-Στόχος μας ένα Νέο Κοινωνικό Εισόδημα που εξασφαλίζει το επίπεδο μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης, πάνω από τα όρια φτώχειας, με παροχές για τη μητέρα, για το παιδί, τα άτομα με αναπηρία, τον ηλικιωμένο και τον άπορο

-Επίδομα μητρότητας στις εποχικά εργαζόμενες μητέρες.

-Ολοκληρωμένη και αποτελεσματική πολιτική για τα άτομα με αναπηρία.

-Για εμάς, το κοινωνικό κράτος είναι επένδυση στον άνθρωπο.

Αγροτική οικονομία

-Απαιτούμε να επιστραφούν οι επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα και να δοθούν στους πραγματικούς, τίμιους αγρότες, όπως και να πληρώσουν παραδειγματικά όσοι ευθύνονται για το σκάνδαλο.

-Προτείνουμε έναν νέο ΟΠΕΚΕΠΕ με εξυγίανση των ενισχύσεων, διαφάνεια με ενίσχυση σε εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνολογικά μέσα.

-Αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής με τη μείωση του ΦΠΑ, ειδικό αγροτικό τιμολόγιο ενέργειας, θέσπιση ανώτατου περιθωρίου μεικτού κέρδους στους τομείς αγροτικών εφοδίων και φυτοφαρμάκων.

-Πάταξη ελληνοποιήσεων

-Ειδικά κίνητρα στους αγρότες και κτηνοτρόφους για την αυτοπαραγωγή ενέργειας.

-Ουσιαστική στήριξη της Πολιτείας στους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

-Εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος και άμεση, επαρκής και ακατάσχετη αποζημίωση των κτηνοτρόφων.

-Αποκατάσταση ζωικού κεφαλαίου (deminimis) στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

-Αναβάθμιση της κτηνοτροφίας και έλεγχος της βιοασφάλειας και παραβατικών συμπεριφορών με άμεσο διπλασιασμό των στελεχών κτηνιατρικών υπηρεσιών με σύγχρονα εργαλεία και αναθεώρηση του εφαρμοζόμενου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.

-Εκσυγχρονισμός της υπαίθρου με δημόσια εγγειοβελτιωτικά και αντιπλημμυρικά έργα και αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Απόρριψη κάθε σκέψης ιδιωτικοποίησης της άρδευσης.

-Η στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων και ιδιαίτερα νέων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μην ερημώσει η ύπαιθρος και οι νέες και οι νέοι να μείνουν και προκόψουν στον τόπο τους. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος διαπραγμάτευσης της νέας ΚΑΠ με αυξημένο προϋπολογισμό και σύνδεση των ενισχύσεων με την παραγωγικότητα.

Μεταρρυθμίσεις με πράσινο αποτύπωμα

-Δημόσιο Νερό.

-Χωρικός Σχεδιασμός.

-Αλλαγή συγκοινωνιακού μοντέλου με προτεραιότητα στις σιδηροδρομικές υποδομές.

-Κυκλική Οικονομία, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, και όχι ιδιωτικοποίηση και καύση απορριμμάτων.

-Κλιματική ανθεκτικότητα, δημόσια πολιτική με πρόληψη πυρκαγιών πλημμυρών.

-Δύο Εθνικά Σχέδια Βιωσιμότητας της χώρας, που δεν θα είναι ευκαιριακά και προς κομματική εκμετάλλευση: Εθνικό σχέδιο για τη δημογραφική κρίση που πρέπει να αλλάξει όλες τις δημόσιες και αναπτυξιακές πολιτικές. Εθνικό σχέδιο για την περιφερειακή ανάπτυξη και την Αυτοδιοίκηση που διαπερνά όλες τις τομεακές πολιτικές.

Ειδικότερα για τη νησιωτική πολιτική, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, τιμώντας τον Νεκτάριο Σαντορινιό, κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρωμένη στρατηγική, αναγνωρίζοντας και το προσωπικό του αποτύπωμα στο Μεταφορικό Ισοδύναμο.

Για τη Θεσσαλονίκη

Ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη κατέθεσε τρεις προτάσεις:

-Το σχέδιο ανθεκτικότητας της πόλης ιδιαίτερα στην αντιπλημμυρική προστασία

-Το σχέδιο Κοινωνικής Κατοικίας και Φοιτητικής Στέγης.

-Τη Μητροπολιτική διοίκηση της πόλης και Ρυθμιστικού Σχεδίου.

Πρότεινε να συμφωνήσουν όλοι και να απαιτήσουν την κήρυξη του χώρου εκτέλεσης των αγωνιστών στο Επταπύργιο, ως χώρο ιστορικής μνήμης.