«Τρέχουν» οι μυστικές δημοσκοπήσεις - Η κυβέρνηση φτιάχνει... αναχώματα για να προλάβει νέο «τσουνάμι»

«Τρέχουν» οι μυστικές δημοσκοπήσεις - Η κυβέρνηση φτιάχνει... αναχώματα για να προλάβει νέο «τσουνάμι» Φωτογραφία: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
Ίσως είναι η πιο απαιτητική άσκηση που έχει μπροστά του το Μαξίμου δεδομένου ότι το αίσθημα δυσαρέσκειας σε μία μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων της Ν.Δ. τείνει να παγιωθεί.

Την δύσκολη άσκηση της ανάκαμψης επιχειρεί η κυβέρνηση με ορόσημο την ΔΕΘ. Ίσως είναι η πιο απαιτητική άσκηση που έχει μπροστά του το Μαξίμου δεδομένου ότι το αίσθημα δυσαρέσκειας σε μία μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων της Ν.Δ. τείνει να παγιωθεί.

Τρέχουν «μυστικές» δημοσκοπήσεις

Οι κυλιόμενες έρευνες στον απόηχο των παροχών διεξάγονται ασταμάτητα στο Μαξίμου από την επομένη των εξαγγελιών και αναμένεται να ολοκληρωθούν την Παρασκευή. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των «μυστικών» δημοσκοπήσεων η κυβέρνηση θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε στοχευμένες διορθωτικές κινήσεις.

«Μαξιλαράκι ασφαλείας»

Άμεσα, το μέλημα του Μαξίμου είναι να προλάβει να φτιάξει ένα «μαξιλαράκι ασφαλείας» με θετικές ειδήσεις προτού έρθει το δεύτερο κύμα δυσμενών εξελίξεων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή κάποια άλλη υπόθεση διαφθοράς και σαρώσει τα πάντα.

...Με την προσδοκία ότι κάτι καλό θα έχει εντυπωθεί στην κοινή γνώμη προτού κατακλυστεί από νέες ειδήσεις για πιθανές διώξεις «γαλάζιων» βουλευτών με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Χρήμα στους ψηφοφόρους του κέντρου...

Το πρόβλημα εν προκειμένω είναι ότι η κυβέρνηση καλείται να δώσει διμέτωπο αγώνα αφού έχει εκλογικές διαρροές και προς το κέντρο και προς τα δεξιά.

Στη Θεσσαλονίκη η κυβέρνηση θέλησε- με τις μειώσεις στην φορολογία- να κάνει άνοιγμα στην ευρεία κατηγορία των ψηφοφόρων της μεσαίας τάξης και σε ειδικά στρώματα όπως οι πολύτεκνοι.

Τα οικονομικά μέτρα είχαν στόχευση και την μεγάλη δεξαμενή των νέων ψηφοφόρων στην οποία η Ν.Δ. παρουσιάζει σημαντική δημοσκοπική κάμψη.

...«Πατριωτισμό» στους δεξιούς ψηφοφόρους

Ταυτόχρονα, όμως, η κυβέρνηση ξέρει ότι πρέπει να στραφεί και σε μία μικρότερη αλλά κρίσιμη για τη δύναμή της κατηγορία ψηφοφόρων.

Σε εκείνους που κινούνται στα «δεξιά» της. Η αρχή έγινε με το νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Ακολούθησαν οι απαντήσεις Μητσοτάκη στην συνέντευξη Τύπου όπου μεταξύ άλλων είπε ότι θα ασκήσει veto στην Τουρκία προκειμένου να αποκλειστεί από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα safe αν δεν άρει το casus belli.

Η Σέβρον «κούμπωσε» με τη ΔΕΘ

Όχι τυχαία, τρία 24ωρα μετά ανακοινώθηκε η συμμετοχή του Αμερικανικού κολοσσού «Σέβρον» στις έρευνες για ενεργειακά κοιτάσματα στην Ελλάδα.

Η κυβέρνηση θέλει να περάσει το μήνυμα στο δυσαρεστημένο «δεξιό» κοινό της ότι ..φυλάει Θερμοπύλες όχι στα λόγια αλλά στο πεδίο.

Ότι δεν διστάζει να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα κόντρα στις απειλές της Τουρκίας και της Λιβύης.

Κι αυτό επειδή η συμμετοχή του αμερικάνικου κολοσσού δικαιώνει τα επιχειρήματα της χώρας και ανατινάζει το λεγόμενο Τουρκολυβικό Σύμφωνο.

Προσεκτικός σχεδιασμός

Το ότι πρόκειται, μάλιστα, για προσεκτικό σχεδιασμό αποκαλύπτεται και από τη διαδοχή των γεγονότων. Όχι μόνο τη χρονική, αλλά και την πολιτικά «ποιοτική». Κάτι που σηματοδοτεί η επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ ακριβώς σε αυτήν τη συγκυρία. Μη ξεχνάμε, άλλωστε, ότι στην Αμερική αυτό το χαρτοφυλάκιο έχει όλη την ευθύνη για την ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ.

Η ιστορία, λοιπόν, των κοιτασμάτων δεν προέκυψε τυχαία τώρα. Ούτε τυχαία εκδηλώθηκε αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Και, ασφαλώς, δεν μεθοδεύτηκε ανεξάρτητα από την παρουσία του Αμερικανού υπερυπουργού στην Ελλάδα.

Η «σκληρή» αλήθεια για την Σέβρον

Η αλήθεια βέβαια για το πως έφθασε η Σέβρον να δηλώνει υποψηφιότητα για τα ενεργειακά κοιτάσματα νοτίως της Κρήτης είναι λίγο διαφορετική από τον τρόπο που επιχειρείται να παρουσιαστεί.

Επί το ακριβέστερο, η Σέβρον ήταν αυτή που προσήλθε στην ελληνική κυβέρνηση και ζήτησε μετ’ επιτάσεως να κάνει έρευνες για υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο και όχι το αντίθετο.

Η Αθήνα απλώς άδραξε την ευκαιρία για να λύσει μία σειρά από γεωπολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Το ταμείο...

Τώρα, αν η κυβέρνηση θα καταφέρει να μετριάσει τις εδραιωμένες εντυπώσεις για την ακρίβεια ή αν θα πείσει τους «πατριώτες» της συντηρητικής πτέρυγας ότι η τρέχουσα εξωτερική πολιτική παράγει αποτελέσματα ,είναι κάτι που θα φανεί το επόμενο διάστημα.

