Φάμελλος στη ΔΕΘ: Σχέδιο για μια «Προοδευτική Ελλάδα», το «καρφί» σε Τσίπρα και οι προτάσεις για συνεργασίες

Φάμελλος στη ΔΕΘ: Σχέδιο για μια «Προοδευτική Ελλάδα», το «καρφί» σε Τσίπρα και οι προτάσεις για συνεργασίες Φωτογραφία: Bill Svarnias/ SOOC
Κάλεσμα σε προοδευτικές συνεργασίες, από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο.

Στη σημερινή του ομιλία από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Σωκράτης Φάμελλος παρουσίασε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την «Προοδευτική Ελλάδα», εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έθεσε το ζήτημα των αναγκαίων προοδευτικών συνεργασιών και υπενθύμισε την παρακαταθήκη της περιόδου διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, επιφυλάσσοντας του όμως ένα πρώτο αλλά ήπιο «καρφί» μετά και την τελευταία εμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού.

Επίθεση στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη

Με μια ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη ξεκίνησε την ομιλία του ο Σωκράτης Φάμελλος από τη ΔΕΘ, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «άδικη και τοξική πολιτική», που ενισχύει τα καρτέλ και αφήνει απροστάτευτη την κοινωνική πλειοψηφία. Ειδική αναφορά έκανε στην ακρίβεια, σημειώνοντας ότι «οι Έλληνες είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ε.Ε., αλλά με τον χαμηλότερο μισθό και την ασθενέστερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωζώνη».

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός «δεν είπε λέξη για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια που γονατίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις» και την κατηγόρησε ότι «αφαίρεσε δέκα και δίνει πίσω ένα», μέσα από μέτρα που –όπως είπε– δεν αλλάζουν τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας. «Αυτό είναι διπλή εξαπάτηση», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι οι φοροαπαλλαγές που ανακοινώθηκαν «θα εξανεμιστούν από την καλπάζουσα ακρίβεια και θα κατευθυνθούν ξανά στα υπερκέρδη των καρτέλ».

Παράλληλα, μίλησε για «βαθιά άδικη πολιτική» που αυξάνει τις κοινωνικές ανισότητες. «Δεν είναι φυσικό φαινόμενο οι κοινωνικές ανισότητες, είναι πολιτική επιλογή μιας άδικης δεξιάς κυβέρνησης», σημείωσε, προσθέτοντας ότι με την πολιτική της ΝΔ «δημιουργούνται περιορισμένες νησίδες πλούτου, ενώ γύρω τους μια ολόκληρη κοινωνία παλεύει για να τα βγάλει πέρα». «Η Ελλάδα υποχωρεί, οι ανισότητες μεγεθύνονται», κατέληξε, καλώντας σε ανατροπή αυτής της πορείας.

Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Μηδενικός ΦΠΑ στα τρόφιμα για έναν χρόνο»

Στην ομιλία του, ο Σωκράτης Φάμελλος παρουσίασε ένα ευρύ πλαίσιο πολιτικών παρεμβάσεων, που –όπως ανεφερ– συνιστούν μια συνολική εναλλακτική απέναντι στο «μοντέλο Μητσοτάκη». Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκεται η φορολογική πολιτική με «μηδενικό ΦΠΑ για τρόφιμα και φάρμακα για έναν χρόνο», μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, φορολόγηση των υπερκερδών τραπεζών και ενεργειακών εταιρειών, αλλά και μετατροπή του ΕΝΦΙΑ σε Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ώστε, όπως είπε, «να ωφεληθεί η μικρή ιδιοκτησία».

Στο πεδίο της εργασίας δεσμεύτηκε για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού και κατάργηση των «αντεργατικών νόμων της ΝΔ», ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο. Για τους συνταξιούχους εξήγγειλε επαναφορά της 13ης σύνταξης και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Αντίστοιχες προτάσεις κατέθεσε για την Υγεία και την Παιδεία, με αύξηση της χρηματοδότησης στο 7,5% και 5% του ΑΕΠ αντίστοιχα, προσλήψεις 15.000 μόνιμων γιατρών και υγειονομικών στο ΕΣΥ, μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Για τη στέγαση πρότεινε δημόσια πολιτική με προστασία της πρώτης κατοικίας, 15.000 νέες κοινωνικές κατοικίες κάθε χρόνο και εθνικό πρόγραμμα φοιτητικής στέγης. Στον αγροτικό τομέα, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου ΟΠΕΚΕΠΕ με διαφάνεια, μείωση του κόστους παραγωγής, αλλά και ισχυρή στήριξη στους συνεταιρισμούς.

Η αναφορά στην παρακαταθήκη του Αλέξη Τσίπρα και το «καρφί»

Ο Σωκράτης Φάμελλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «έχει παρακαταθήκη το έργο της κυβέρνησης 2015-2019», όταν –όπως είπε– «βγάλαμε όλοι μαζί την Ελλάδα από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια, με την κοινωνία όρθια, με ισχυρό κοινωνικό κράτος, με καθαρούς ρυθμούς ανάπτυξης και με ανοιχτό διάδρομο για καλύτερες μέρες».

Βέβαια, πέρα από την αναφορά στην παρακαταθήκη του κυβερνητικού έργου 2015-2019, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησε σε κάποια επιπλέον αναφορά ειδικά σε ότι αφορά τα σενάρια για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Αντ’ αυτού, επέλεξε να αφήσει ένα μικρό «καρφί» λέγοντας ότι για να νικήσει η «Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη, δεν υπάρχει περιθώριο για αμφισημίες ούτε για καθυστερήσεις και προσωπικές στρατηγικές»

Σε συνέχεια των αναφορών που έκανε στην παρακαταθήκη του πρώην Πρωθυπουργού, υπενθύμισε ότι εκείνη την περίοδο η χώρα στάθηκε όρθια χάρη σε συλλογική προσπάθεια και σε αποφάσεις που ενίσχυσαν τους πιο αδύναμους, σε αντίθεση –όπως τόνισε– με το «καταστροφικό σχέδιο Πισσαρίδη» που εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση. «Τώρα πρέπει να πάμε τη χώρα πιο μπροστά», σημείωσε, «σε ένα διαφορετικό διεθνές περιβάλλον, με νέες προκλήσεις και δυσκολίες, αλλά πάντα με οδηγό τη δικαιοσύνη και την πρόοδο».

Κάλεσμα σε προοδευτικές συνεργασίες

Η κορύφωση της ομιλίας του Σωκράτη Φάμελλου ήρθε με ένα έντονο κάλεσμα για συστράτευση όλων των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας. «Η Δημοκρατία δεν είναι τσιφλίκι τους», τόνισε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει «κηρύξει πόλεμο στο ίδιο το κράτος δικαίου» και ότι έχει μετατρέψει τη Βουλή σε «μηχανισμό συγκάλυψης σκανδάλων». «Εμείς θα τους ταράξουμε στη νομιμότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά,

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για αμφισημίες ή καθυστερήσεις. «Η κοινωνία απαιτεί ξεκάθαρες απαντήσεις», είπε, και κάλεσε τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις να αποφασίσουν αν θα είναι «μέρος της λύσης ή μέρος του προβλήματος». Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει αποδείξει έμπρακτα τη διάθεσή του για συνεργασίες, αλλά εφόσον –όπως ανέφερε– «οι ηγεσίες άλλων κομμάτων το αρνούνται ή το καθυστερούν, η δική μας επιλογή είναι να απευθύνουμε την πρόταση κοινωνικής συμφωνίας απευθείας στην κοινωνία».

Κλείνοντας, ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για «ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές» και δήλωσε ότι η μόνη πραγματική διέξοδος είναι μια «Προοδευτική Ελλάδα». «Οι αλλαγές έρχονται όταν οι πολίτες σηκώνουν κεφάλι», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι εδώ «για να ενώσει δυνάμεις, να στηρίξει τους δημιουργικούς πολίτες και να προστατέψει τους πιο ευάλωτους». Με φράσεις όπως «η Δημοκρατία ανήκει στον λαό» και «μας αξίζει μια Ελλάδα δίκαιη, διαφανή και ανθρώπινη», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να δώσει στην ομιλία του τον χαρακτήρα όχι μόνο πολιτικού σχεδίου αλλά και κοινωνικού προσκλητηρίου.

Η ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου

{https://www.youtube.com/watch?v=KdWL2v-bIxg}

famellos_deth4_c12d6.jpg

famellos_deth5_e39f7.jpgfamellos_deth2_7b906.jpgfamellos_deth3_bebcf.jpg

