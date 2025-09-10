Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Μια Ελλάδα χωρίς ισότιμη πρόσβαση σε υγεία και παιδεία, δεν μπορεί να είναι δίκαιη για όλους

Ανδρουλάκης: Μια Ελλάδα χωρίς ισότιμη πρόσβαση σε υγεία και παιδεία, δεν μπορεί να είναι δίκαιη για όλους Φωτογραφία: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Ως ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, όπως καταθέσαμε τροπολογία για τη διαφάνεια στα ασφάλιστρα υγείας, έτσι πήραμε την πρωτοβουλία να καταθέσουμε σχετική τροπολογία που προστατεύει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και των καταναλωτών υπηρεσιών υγείας, τονίζει ο Ν. Ανδρουλάκης.

«Με τις πρωτοβουλίες μας δίνουμε καθημερινά μάχη να μειωθεί το κόστος ζωής και να ενισχυθεί το κοινωνικό κράτος. Γιατί μια Ελλάδα χωρίς ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και την παιδεία, δεν μπορεί να είναι μια δίκαιη Ελλάδα για όλους», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σχετικά με την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τη διαφάνεια στις χρεώσεις των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας.

Αναλυτικά η δήλωση του Ν. Ανδρουλάκη:

«Από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η υγεία μετατρέπεται μεθοδικά σε είδος πολυτελείας.

Η πραγματικότητα στη χώρα μας είναι σκληρή: οι δημόσιες δαπάνες υγείας καλύπτουν μόλις το 61% των συνολικών ετήσιων δαπανών.

Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες πληρώνουν από το υστέρημα τους 2,7 φορές περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όχι για πολυτελείς υπηρεσίες αλλά για τα αυτονόητα, φάρμακα, ιατρικές επισκέψεις, διαγνώσεις, νοσηλείες.

Το ΕΣΥ υποβαθμίζεται καθημερινά, ενώ οι ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας έχουν εκτοξευθεί στο 21,9% έναντι 5,4% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί έξι χρόνια τώρα με μεγάλη ανησυχία και αγανάκτηση την κυβέρνηση να επιτρέπει την ανάπτυξη καταχρηστικών πρακτικών.

Χιλιάδες ασθενείς βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση βλέποντας το κόστος της νοσηλείας τους να διογκώνεται.

Ως ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, όπως καταθέσαμε τροπολογία για τη διαφάνεια στα ασφάλιστρα υγείας, έτσι πήραμε την πρωτοβουλία να καταθέσουμε σχετική τροπολογία που προστατεύει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και των καταναλωτών υπηρεσιών υγείας.

Οι κύριες ρυθμίσεις της τροπολογίας είναι οι εξής:

- Υποχρεωτική εφαρμογή του Συστήματος Ομοιογενών Διαγνωστικών Ομάδων (DRGs) για σαφή κοστολόγηση και ενημέρωση του ασθενούς πριν τη νοσηλεία.
- Εξατομικευμένη ενημέρωση: Έγκαιρη, γραπτή και σαφής ενημέρωση των ασθενών για το κόστος νοσηλείας, τις ιατρικές πράξεις και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, πριν την έναρξη της θεραπείας.
- Κάλυψη αποκλίσεων κόστους (π.χ. παράταση νοσηλείας, επιπλοκές) χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, εκτός αν αλλάξει η διαγνωστική ομάδα.
- Απαγόρευση αιφνιδιαστικών χρεώσεων και παράνομων επιβαρύνσεων, με σαφή πρόβλεψη ότι κάθε πρόσθετο κόστος πρέπει να αιτιολογείται και να αποδεικνύεται.
- Αυστηρές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους, καθώς και διοικητικά εργαλεία ελέγχου των τιμολογιακών πρακτικών.
- Προστασία των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, με ρητή υποχρέωση ενημέρωσης για διαφορές κλινών και χρεώσεων, καθώς και συνυπευθυνότητα του ΕΟΠΥΥ για τις παραβιάσεις των συμβεβλημένων κλινικών.
- Απαγόρευση επιβολής αυξημένων χρεώσεων εξαιτίας ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης του ασθενούς και απαγόρευση διαφοροποίησης χρεώσεων ιατρικών πράξεων εξαιτίας της κατηγορίας νοσηλείας.
- Θεσμοθέτηση μέγιστων ορίων τιμολόγησης σε περιπτώσεις υπερβολικών αποκλίσεων κόστους.
- Ενίσχυση ανταγωνισμού με πρόβλεψη για διεύρυνση των πράξεων που επιτρέπεται να διενεργούνται σε Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας και απαλλαγή από εκπτώσεις (rebates) για επενδύσεις σε ποιοτικές υποδομές των μικρών - μεσαίων κλινικών.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με τις πρωτοβουλίες του, δίνει καθημερινά μάχη για να μειώσει το κόστος ζωής και να ενισχύσει το κοινωνικό κράτος. Γιατί μια Ελλάδα χωρίς ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και την παιδεία, δεν μπορεί να είναι μια δίκαιη Ελλάδα για όλους».

