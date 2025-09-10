Games
ΣΥΡΙΖΑ: Διαμαρτυρία τριών πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη γενοκτονία στη Γάζα

Μια κοινή δράση με την επωνυμία «RED LINE» οργανώθηκε από τρεις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Σοσιαλιστές, LEFT, Πράσινοι) κατά τη διάρκεια της ομιλίας της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την Κατάσταση στην Ένωση (State of the Union), σήμερα το πρωί, στην Ολομέλεια, που είναι σε εξέλιξη στο Στρασβούργο.

Οι ευρωβουλευτές της LEFT, των Πρασίνων και Σοσιαλιστών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «ντύθηκαν στα κόκκινα και σχημάτισαν μια "κόκκινη γραμμή" έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας διαμαρτυρόμενοι για τη Γενοκτονία στη Γάζα. Στη συνέχεια, οι τρεις πτέρυγες υποδέχτηκαν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν "στα κόκκινα". Οι ευρωβουλευτές στάθηκαν όρθιοι, τήρησαν σιγή για τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων. Και καταδίκασαν συνολικά τις επιλογές και τις αντιθεσμικές πρακτικές της ηγεσίας της ΕΕ με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο».

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Μελέτη 15 ετών αποκαλύπτει: Οι τροφές που καθυστερούν την άνοια και τα καρδιαγγειακά προβλήματα

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Τα 7 φρούτα με αντικαρκινική δράση

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

