ΣΥΡΙΖΑ: Διαμαρτυρία τριών πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη γενοκτονία στη Γάζα

Μια κοινή δράση με την επωνυμία «RED LINE» οργανώθηκε από τρεις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Σοσιαλιστές, LEFT, Πράσινοι) κατά τη διάρκεια της ομιλίας της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την Κατάσταση στην Ένωση (State of the Union), σήμερα το πρωί, στην Ολομέλεια, που είναι σε εξέλιξη στο Στρασβούργο.

Οι ευρωβουλευτές της LEFT, των Πρασίνων και Σοσιαλιστών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «ντύθηκαν στα κόκκινα και σχημάτισαν μια "κόκκινη γραμμή" έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας διαμαρτυρόμενοι για τη Γενοκτονία στη Γάζα. Στη συνέχεια, οι τρεις πτέρυγες υποδέχτηκαν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν "στα κόκκινα". Οι ευρωβουλευτές στάθηκαν όρθιοι, τήρησαν σιγή για τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων. Και καταδίκασαν συνολικά τις επιλογές και τις αντιθεσμικές πρακτικές της ηγεσίας της ΕΕ με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο».