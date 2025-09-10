Ατζέντα συνεργασιών φέρνει στη ΔΕΘ ο Σωκράτης Φάμελλος

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα επιδιώξει την επανατοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό σκηνικό ως δύναμη διαλόγου και σύγκλισης.

Περίοπτη θέση θα έχει –όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές που πρόσκεινται στο περιβάλλον του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ– η ατζέντα περί των συνεργασιών και των συγκλίσεων μεταξύ των κομμάτων της Κεντροαριστεράς στον λόγο που θα εκφωνήσει ο Σωκράτης Φάμελλος από τη ΔΕΘ. Όπως είχε γράψει ήδη από χθες το Dnews, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να αφιερώσει σημαντικό μέρος της παρέμβασής του στην ανάγκη εξεύρεσης ενός κοινού βηματισμού μεταξύ των όμορων πολιτικών χώρων, όπως είναι αυτός του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

Βέβαια, λίγες μόλις ώρες προτού ο Σωκράτης Φάμελλος ξεδιπλώσει τη σχετική ατζέντα από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, επέλεξε –για δεύτερη φορά– να πραγματοποιήσει μια συνάντηση που εξέπεμψε το ίδιο ακριβώς πολιτικό μήνυμα: την ανάγκη, δηλαδή, για συζητήσεις με στόχο την εξεύρεση ενός κοινού βηματισμού πάνω στα κρίσιμα πολιτικά ζητήματα της συγκυρίας. Πρόκειται για τη συνάντηση που είχε με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, αλλά και τον δήμαρχο Βηθλεέμ, Maher Canahuati, καθώς και τον πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, Yussef Dorkhom. Και μπορεί η ουσία της συνάντησης να αφορούσε το κοινό αίτημα για την άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, καθώς και τις κυρώσεις που πρέπει να ενεργοποιηθούν κατά του Ισραήλ, ωστόσο η κινητήρια δύναμη που έφερε κοντά τον δήμαρχο της Αθήνας με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν άλλη από την κοινή τους αντίληψη περί ανάγκης διαλόγου και συνεργασιών.

Άλλωστε, δεν ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε μια αντίστοιχη συνάντηση, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα οι δύο τους είχαν συναντηθεί στο πλαίσιο της καθιερωμένης αντικυβερνητικής διαδήλωσης πριν την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Εκεί, συμφώνησαν πως η κυβέρνηση δείχνει διάθεση να υπονομεύσει τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκαλώντας την έντονη ανησυχία των δυο πολιτικών.

Η σταθερή αυτή πολιτική συνεννόηση δείχνει να αποκτά χαρακτηριστικά στρατηγικής επιλογής για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανασύνταξης του προοδευτικού χώρου. Ο Σωκράτης Φάμελλος φαίνεται αποφασισμένος να επιμείνει στον δρόμο των συγκλίσεων, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει πως θα χρειαστεί να αποσαφηνιστεί η στάση του κόμματος απέναντι στην αυτόνομη –όπως όλα δείχνουν– πορεία του Αλέξη Τσίπρα.

Με αυτές τις συμβολικές αλλά ουσιαστικές πολιτικές κινήσεις στο φόντο, ο Σωκράτης Φάμελλος αναμένεται να παρουσιάσει τις δικές του προτάσεις περί συνεργασιών από το βήμα της ΔΕΘ, προτού –όπως θεωρείται πιθανό– δεχθεί ορισμένες ενδεχομένως άβολες ερωτήσεις που θα αφορούν τα σενάρια για τις μελλοντικές κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κάλεσμα ενότητας που θα απευθύνει θα αποτελέσει την απαρχή συγκεκριμένων πολιτικών πρωτοβουλιών, οι οποίες θα ανακοινωθούν αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα αφορούν στην ενεργοποίηση του περιβόητου «φόρουμ διαλόγου».

Η παρουσία του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνοδεύεται από πρωτοβουλίες που επιχειρούν να διαμορφώσουν νέες ισορροπίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Ο ίδιος θα επιδιώξει την επανατοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό σκηνικό ως δύναμη διαλόγου και σύγκλισης. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τις προθέσεις, το εγχείρημα για συγκλίσεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς παραμένει δύσκολο και σύνθετο. Η ΔΕΘ ίσως αποτελέσει την αφετηρία, αλλά τα βήματα που θα ακολουθήσουν θα κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα.