Τέμπη: Συμπληρωματική δικογραφία για το «μπάζωμα» στη Βουλή

Ο εισαγγελέας διαβίβασε στη Βουλή την απόφασή του να βάλει στο αρχείο την μήνυση.

Συμπληρωματική δικογραφία για την αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος στα Τέμπη έχει διαβιβαστεί στη Βουλή, μια υπόθεση που έχει πάρει ήδη το δρόμο της Δικαιοσύνης με την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Δικαστικό Συμβούλιο.

Πρόκειται για το πόρισμα του εισαγγελέα σχετικά με τη μήνυση που είχαν καταθέσει για την υπόθεση οι Βασίλης Κόκκαλης και Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Οι δύο βουλευτές ζητούσαν να ελεγχθούν οι Νίκος Παπαθανάσης και Γιάννης Τσακίρης για κακουργηματική απιστία, ως οι αρμόδιοι υπουργοί που είχαν ανάψει το «πράσινο φως» για τις πληρωμές των επεμβάσεων στον χώρο.

Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας διαβίβασε στη Βουλή την απόφασή του να βάλει στο αρχείο την μήνυση.

Ο Πρόεδρος της Βουλής θα στείλει το πόρισμα του εισαγγελέα στον Άρειο Πάγο και από εκεί θα πάρει το δρόμο για το Δικαστικό Συμβούλιο, ώστε να ληφθεί υπόψιν κατά την εξέταση της υπόθεσης για το «μπάζωμα» και τον έλεγχο του Χρήστου Τριαντόπουλου.