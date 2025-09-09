Στον Άρειο Πάγο η δικογραφία των Τεμπών για τους Γενικούς Γραμματείς

Το διαβιβαστικό του ανακριτή είναι δισέλιδο.

Στον Άρειο Πάγο έφτασε η ογκώδης δικογραφία του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών για τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και ήδη βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα

Η δικογραφία η οποία αφορά τους τους Γενικούς Γραμματείς που υπηρέτησαν στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών την περίοδο 2016 έως 2023, θα διαβιβαστεί στο Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου, όπου έχει παραπεμφθεί με απόφαση της Βουλής ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Αχ.Καραμανλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαβιβαστικό του ανακριτή είναι δισέλιδο και δεν περιλαμβάνει καν τα ονόματα των Γενικών Γραμματέων που θα ακολουθήσουν τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή στην κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου. Επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά σε αδικήματα, καθώς δικαστικές πηγές τόνιζαν, ότι κάτι τέτοιο δεν είναι συμβατό με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Καραμανλής έχει παραπεμφθεί για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος ενώ θολό εξακολουθεί να είναι το τοπίο αν μπορεί το αδίκημα αυτό να αναβαθμιστεί σε κακούργημα από το Δικαστικό Συμβούλιο τόσο για τον πρώην υπουργό όσο και για τους Γενικούς Γραμματείς σχετικά με την παράνομη αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος (μπάζωμα) που ακολούθησε, μετά τη σφοδρή σύγκρουση των δύο τρένων.