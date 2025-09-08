Σποτ ΚΝΕ: Δεν θα πάρετε ούτε 1 ευρώ!

Το σποτ της ΚΝΕ για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

«Το "καλάθι της ΔΕΘ" φέτος θυμίζει ψυγείο φοιτητή: άδειο, με μόνο κάτι κουπόνια για delivery… Για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους έχει παροχές και "μεταρρυθμίσεις" με το τσουβάλι, ενώ για τον λαό, δουλειά μέχρι 13 ώρες την ημέρα και μισθοί που εξαφανίζονται στις 15 του μήνα», σχολιάζει η ΚΝΕ για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, καλώντας τον κόσμο να δώσει δυναμικό παρών στη σημερινή συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

«Την ίδια ώρα, έξω από τη ΔΕΘ, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, φοιτητές και μαθητές με τα σωματεία και τους συλλόγους τους διαδήλωναν ενάντια στην ακρίβεια, στα σκάνδαλα, στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο. Ό,τι και να λέει η κυβέρνηση και τα επιτελεία της, η πραγματικότητα δεν κρύβεται: από τη μια, κέρδη-ρεκόρ για τράπεζες, βιομηχάνους, εφοπλιστές, ενεργειακούς ομίλους και σούπερ μάρκετ, κι από την άλλη, οι οικογένειες να μετράνε κέρματα για να φτάσουν μέχρι το τέλος του μήνα. Η απάντηση θα δοθεί από τον ίδιο τον λαό, σήμερα στη μεγάλη συγκέντρωση στις 19:30 στο Σύνταγμα».

{https://www.youtube.com/watch?v=XPkMtDiFj-E&t=1s}