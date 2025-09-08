Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Πώς ο Κ. Μητσοτάκης φέρνει σε δύσκολη θέση τον Ν. Ανδρουλάκη

Πώς ο Κ. Μητσοτάκης φέρνει σε δύσκολη θέση τον Ν. Ανδρουλάκη Φωτογραφία: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Η συναινετική διάθεση που έδειξε ο πρωθυπουργός απέναντι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης δημιουργεί μια νέα πολιτική συνθήκη με στόχο τη σαγήνη των ψηφοφόρων του κέντρου.

Ο Κ. Μητσοτάκης μίλησε για το ΠΑΣΟΚ σε αναπάντεχα χαμηλούς τόνους στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ούτε καταγγελίες για «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ» και «ουρά της Κωνσταντοπούλου» ή για ταύτιση με τη «συμμαχία του ξυλολίου», ούτε επικρίσεις για λαϊκιστική και ανεύθυνη αντιπολίτευση. Μόνο πρόσκληση για συνεννόηση σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις και διαχωρισμό του Ν. Ανδρουλάκη από τον Αλ. Τσίπρα.

Η πιο βαριά λέξη που χρησιμοποίησε για το ΠΑΣΟΚ είναι η «ασυνέπεια» εφόσον υπερψηφίσει στη Βουλή τα μέτρα που ανακοίνωσε στο Βελλίδειο, για φοροελαφρύνσεις και στήριξη των εισοδημάτων, τα οποία σχολιάστηκαν αρνητικά από την Χαριλάου Τρικούπη.

Δηλώνοντας ότι το μόνο κόμμα με το οποίο υπάρχει δυνατότητα διαλόγου είναι το ΠΑΣΟΚ και αποδεχόμενος την πρόταση του Ν. Ανδρουλάκη για ανοιχτή πρόσκληση από τη Βουλή προκειμένου να κατατεθούν υποψηφιότητες για την ηγεσία τριών Ανεξάρτητων Αρχών, θέλησε να δείξει ότι ο ίδιος έχει συναινετική διάθεση απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Μάλιστα, στον τομέα της παιδείας, ζητώντας διακομματικό διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο, στην πραγματικότητα υιοθέτησε μια πρωτοβουλία του Ν. Ανδρουλάκη χωρίς να το παραδεχτεί, όμως άνοιξε ένα θέμα ως προς το οποίο ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έχουν κοινή προσέγγιση και, τελικά, αυτό είναι που καταγράφεται ως εντύπωση.

Το πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι ο πρωθυπουργός διαχωρίζει το ΠΑΣΟΚ από τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης και το αντιμετωπίζει ως δυνητικό μετεκλογικό εταίρο, παρόλο που αρνείται να αναφερθεί σε ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία.

Η σύγκριση της οξύτητας με την οποία επιτέθηκε στον Αλ. Τσίπρα σε σχέση με την ηπιότητα με τον οποίο απευθύνθηκε στον Ν. Ανδρουλάκη οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο πρωθυπουργός θέλει να εκθέσει το ΠΑΣΟΚ στο χώρο του κέντρου για αδιαλλαξία και επένδυση στην πόλωση, εφόσον δεν ανταποκριθεί στο άνοιγμά του.

Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με τους οποίους συνομίλησε το Dnews συμφωνούν ότι η νέα στρατηγική του Κ. Μητσοτάκη έχει ως σκοπό την ενίσχυση της επιρροής του στο κέντρο, όπου η τοξικότητα είναι απωθητική και οι συγκλίσεις επιθυμητές. Και φέρνουν ως παράδειγμα τη δέσμευσή του ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο Καιρίδη για τη νόμιμη μετανάστευση, το οποίο εξοργίζει την ακροδεξιά και τη δεξιά πτέρυγα της ΝΔ.

Κυρίαρχη εκτίμηση στην Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι η αρνητική δυναμική για τη ΝΔ δεν πρόκειται να ανακοπεί, ούτε μετά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, ενώ πιστεύουν ότι ο κλοιός των σκανδάλων θα γίνεται όλο και πιο σφιχτός γύρω από την κυβέρνηση και τον ίδιο των πρωθυπουργό.

Με άλλα λόγια, θεωρούν ότι η αντίστροφη μέτρηση για τον Κ. Μητσοτάκη δεν είναι αναστρέψιμη και επιμένουν ότι ο κύκλος του στην εξουσία κλείνει.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Εξαδάκτυλος στο HS για ομιλία Μητσοτάκη: Ανησυχητική η διαχείριση του προσωπικού στο ΕΣΥ

Εξαδάκτυλος στο HS για ομιλία Μητσοτάκη: Ανησυχητική η διαχείριση του προσωπικού στο ΕΣΥ

Οι 5 ασθένειες που κορυφώνονται το φθινόπωρο

Οι 5 ασθένειες που κορυφώνονται το φθινόπωρο

Οι 8 τροφές που προκαλούν φλεγμονή και πυροδοτούν τα αυτοάνοσα νοσήματα

Οι 8 τροφές που προκαλούν φλεγμονή και πυροδοτούν τα αυτοάνοσα νοσήματα

Ομελέτα με σπανάκι και φέτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή

Ομελέτα με σπανάκι και φέτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Σχετικά Άρθρα

Η απάντηση Μητσοτάκη στους δελφίνους της ΝΔ, τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τον Αλέξη Τσίπρα

Η απάντηση Μητσοτάκη στους δελφίνους της ΝΔ, τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τον Αλέξη Τσίπρα

Πολιτική
Είναι ώρα για ένα τολμηρό και καινοτόμο σχέδιο μεταρρυθμίσεων και αλλαγών

Είναι ώρα για ένα τολμηρό και καινοτόμο σχέδιο μεταρρυθμίσεων και αλλαγών

Opinions
Απολύτως ανοιχτό το θέμα του εκλογικού νόμου

Απολύτως ανοιχτό το θέμα του εκλογικού νόμου

Ο Πληροφοριοδότης
Προσπαθεί να... «εκθέσει» Καραμανλή και Σαμαρά

Προσπαθεί να... «εκθέσει» Καραμανλή και Σαμαρά

Ο Πληροφοριοδότης

NETWORK

Εξαδάκτυλος στο HS για ομιλία Μητσοτάκη: Ανησυχητική η διαχείριση του προσωπικού στο ΕΣΥ

Εξαδάκτυλος στο HS για ομιλία Μητσοτάκη: Ανησυχητική η διαχείριση του προσωπικού στο ΕΣΥ

healthstat.gr
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκαινίασε το Περίπτερό του στην 89η ΔΕΘ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκαινίασε το Περίπτερό του στην 89η ΔΕΘ

ienergeia.gr
Ομελέτα με σπανάκι και φέτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή

Ομελέτα με σπανάκι και φέτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή

healthstat.gr
Οι 8 τροφές που προκαλούν φλεγμονή και πυροδοτούν τα αυτοάνοσα νοσήματα

Οι 8 τροφές που προκαλούν φλεγμονή και πυροδοτούν τα αυτοάνοσα νοσήματα

healthstat.gr
The Journey of Energy: Τεχνολογία, Θέαμα και Ενέργεια Από τη ΔΕΗ στη ΔΕΘ

The Journey of Energy: Τεχνολογία, Θέαμα και Ενέργεια Από τη ΔΕΗ στη ΔΕΘ

ienergeia.gr
Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

ienergeia.gr
Γιάννης Τριήρης: «Μαγική εικόνα» από Μητσοτάκη για την ωφέλεια των οικονομικών μέτρων της ΔΕΘ

Γιάννης Τριήρης: «Μαγική εικόνα» από Μητσοτάκη για την ωφέλεια των οικονομικών μέτρων της ΔΕΘ

ienergeia.gr
Οι 5 ασθένειες που κορυφώνονται το φθινόπωρο

Οι 5 ασθένειες που κορυφώνονται το φθινόπωρο

healthstat.gr