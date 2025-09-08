Πώς ο Κ. Μητσοτάκης φέρνει σε δύσκολη θέση τον Ν. Ανδρουλάκη

Η συναινετική διάθεση που έδειξε ο πρωθυπουργός απέναντι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης δημιουργεί μια νέα πολιτική συνθήκη με στόχο τη σαγήνη των ψηφοφόρων του κέντρου.

Ο Κ. Μητσοτάκης μίλησε για το ΠΑΣΟΚ σε αναπάντεχα χαμηλούς τόνους στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ούτε καταγγελίες για «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ» και «ουρά της Κωνσταντοπούλου» ή για ταύτιση με τη «συμμαχία του ξυλολίου», ούτε επικρίσεις για λαϊκιστική και ανεύθυνη αντιπολίτευση. Μόνο πρόσκληση για συνεννόηση σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις και διαχωρισμό του Ν. Ανδρουλάκη από τον Αλ. Τσίπρα.

Η πιο βαριά λέξη που χρησιμοποίησε για το ΠΑΣΟΚ είναι η «ασυνέπεια» εφόσον υπερψηφίσει στη Βουλή τα μέτρα που ανακοίνωσε στο Βελλίδειο, για φοροελαφρύνσεις και στήριξη των εισοδημάτων, τα οποία σχολιάστηκαν αρνητικά από την Χαριλάου Τρικούπη.

Δηλώνοντας ότι το μόνο κόμμα με το οποίο υπάρχει δυνατότητα διαλόγου είναι το ΠΑΣΟΚ και αποδεχόμενος την πρόταση του Ν. Ανδρουλάκη για ανοιχτή πρόσκληση από τη Βουλή προκειμένου να κατατεθούν υποψηφιότητες για την ηγεσία τριών Ανεξάρτητων Αρχών, θέλησε να δείξει ότι ο ίδιος έχει συναινετική διάθεση απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Μάλιστα, στον τομέα της παιδείας, ζητώντας διακομματικό διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο, στην πραγματικότητα υιοθέτησε μια πρωτοβουλία του Ν. Ανδρουλάκη χωρίς να το παραδεχτεί, όμως άνοιξε ένα θέμα ως προς το οποίο ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έχουν κοινή προσέγγιση και, τελικά, αυτό είναι που καταγράφεται ως εντύπωση.

Το πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι ο πρωθυπουργός διαχωρίζει το ΠΑΣΟΚ από τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης και το αντιμετωπίζει ως δυνητικό μετεκλογικό εταίρο, παρόλο που αρνείται να αναφερθεί σε ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία.

Η σύγκριση της οξύτητας με την οποία επιτέθηκε στον Αλ. Τσίπρα σε σχέση με την ηπιότητα με τον οποίο απευθύνθηκε στον Ν. Ανδρουλάκη οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο πρωθυπουργός θέλει να εκθέσει το ΠΑΣΟΚ στο χώρο του κέντρου για αδιαλλαξία και επένδυση στην πόλωση, εφόσον δεν ανταποκριθεί στο άνοιγμά του.

Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με τους οποίους συνομίλησε το Dnews συμφωνούν ότι η νέα στρατηγική του Κ. Μητσοτάκη έχει ως σκοπό την ενίσχυση της επιρροής του στο κέντρο, όπου η τοξικότητα είναι απωθητική και οι συγκλίσεις επιθυμητές. Και φέρνουν ως παράδειγμα τη δέσμευσή του ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο Καιρίδη για τη νόμιμη μετανάστευση, το οποίο εξοργίζει την ακροδεξιά και τη δεξιά πτέρυγα της ΝΔ.

Κυρίαρχη εκτίμηση στην Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι η αρνητική δυναμική για τη ΝΔ δεν πρόκειται να ανακοπεί, ούτε μετά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, ενώ πιστεύουν ότι ο κλοιός των σκανδάλων θα γίνεται όλο και πιο σφιχτός γύρω από την κυβέρνηση και τον ίδιο των πρωθυπουργό.

Με άλλα λόγια, θεωρούν ότι η αντίστροφη μέτρηση για τον Κ. Μητσοτάκη δεν είναι αναστρέψιμη και επιμένουν ότι ο κύκλος του στην εξουσία κλείνει.