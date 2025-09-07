Κίνημα Δημοκρατίας για Μητσοτάκη: Ηγεσία που συντηρεί την ακρίβεια, τη διαφθορά και την κοινωνική ασφυξία

Η ανακοίνωση αναφέρεται και στην ακρίβεια, στο δημογραφικό και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με επίσημη ανακοίνωσή του το Κίνημα Δημοκρατίας σχολίασε τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη σημερινή συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει για την ακρίβεια πως: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι «έχουν πέσει οι τιμές στα τρόφιμα», επικαλούμενος μείωση στη χονδρική τιμή και προσθέτοντας ότι περιμένει να «περάσει» και στη λιανική – διαφορετικά θα το επιβάλει. Προφανώς ζει σε άλλη χώρα αν πιστεύει ότι έχουν μειωθεί οι τιμές στα τρόφιμα. Όσο για την τιμή του ρεύματος, παραδέχθηκε ο ίδιος ότι υπάρχει αισχροκέρδεια στη λιανική πώληση, την οποία απλώς παρακολουθεί».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η σημερινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ανέδειξε για ακόμη μία φορά το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το έργο ως όφελος αποκλειστικά για την Κύπρο, παραγνωρίζοντας –ή προσποιούμενος ότι δεν αντιλαμβάνεται– τη γεωστρατηγική σημασία του καλωδίου. Η ουσία βρίσκεται στην οριοθέτηση και κατοχύρωση της κοινής ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου, που ενισχύει τα εθνικά μας συμφέροντα.

Ασφάλεια και εγκληματικότητα

Η φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη «κερδίζουμε κάθε μέρα τη μάχη της παραβατικότητας» διαψεύδεται από τα ίδια τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας: τα πλημμελήματα και κακουργήματα αυξάνονται σταθερά. Η πραγματικότητα των πολιτών δεν ταιριάζει με τις θριαμβολογίες.

Φορολογία – ΦΠΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τη μείωση του ΦΠΑ με το πρόσχημα του «δημοσιονομικού κόστους». Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση στηρίζεται στα έσοδα από τον ΦΠΑ για να συντηρεί την ακρίβεια. Είπε ότι οι φοροελαφρύνσεις θα φανούν από το 2026, ενώ η αλήθεια είναι ότι θα αποτυπωθούν –αν αποτυπωθούν– στις φορολογικές δηλώσεις του 2027 (εισοδήματα 2026).

Μέχρι τότε, οι πολίτες βλέπουν φόρους και ΦΠΑ αυξημένους κατά 50% σε σχέση με το 2019. Μελέτες σε Πορτογαλία, Ιταλία και Ισπανία αποδεικνύουν ότι η μείωση του ΦΠΑ μειώνει τις τιμές και στηρίζει τα νοικοκυριά.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο ίδιος δήλωσε ότι «δεν γνωρίζει» την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση μέχρι και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα και αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις με τζίρο ως 85.000€, για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απειλήσει πως θα παραπεμψει τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιση η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται να την ενσωματώσει. Δεν πρόκειται βεβαίως για άγνοια, αλλά για εμπαιγμό από τον Κ. Μητσοτάκη.

Σκάνδαλα και πολιτική φθορά

Η απόπειρα του Κυριάκου Μητσοτάκη να παρουσιαστεί η διαφορά στις δημοσκοπήσεις ως «ασπίδα» απέναντι στη φθορά θυμίζει το αφήγημα του 41%. Η κοινωνία γνωρίζει καλά ότι οι πληγές από τα σκάνδαλα είναι ανοιχτές.

Στεγαστικό πρόβλημα

Η κυβερνητική εξήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η στεγαστική κρίση οφείλεται στη «μεγάλη ανάπτυξη» προσβάλλει τους ενοικιαστές που βλέπουν τα εισοδήματά τους να εξανεμίζονται. Μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία τους. Η μείωση της φορολογίας εισοδήματος από ενοίκια, που παρουσίασε ως ένα μέτρο που θα κάνει τη διαφορά, αφορά μόλις το 7% επί του συνόλου.

Δημογραφικό

Η επίκληση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη «φορολογικών μεταρρυθμίσεων» ως πολιτική απάντηση στο δημογραφικό πρόβλημα είναι εμπαιγμός.

Λύση για το δημογραφικό δεν μπορεί να είναι:

-1.100€/χρόνο (ή 78€/μήνα) για 57.121 φορολογούμενους με 3 παιδιά.

-2.000€/χρόνο (143€/μήνα) για 9.096 φορολογούμενους με 4 παιδιά.

-2.000€/χρόνο (143€/μήνα) για 1.529 φορολογούμενους με 5 παιδιά.

-2.000€/χρόνο (143€/μήνα) για 720 φορολογούμενους με +6 παιδια.

Το πρόβλημα απαιτεί γενναίες και μακρόπνοες παρεμβάσεις.

Μείωση ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι η μείωση κατά 30% σε φορολογικές υποχρεώσεις δεν αποτελεί εθνική επιλογή, αλλά απλή συμμόρφωση με ευρωπαϊκή οδηγία.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να παρουσιάσει το σκάνδαλο ως «παράδειγμα φθοράς του παλιού κράτους». Δήλωσε μάλιστα ότι «δεν πιστεύει πως υπήρχαν λόγοι για Προανακριτική Επιτροπή».

Ας το πιστεύει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία φέρεται έτοιμη να αποστείλει στη Βουλή νέα δικογραφία που αφορά βουλευτές της ΝΔ. Σημασία έχει τι πιστεύει η ίδια η δικαιοσύνη, όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά το γνωστό ρητό: αν η πραγματικότητα δεν μας συμφέρει, πρόβλημα έχει η πραγματικότητα.

Η αλήθεια είναι ότι, αν δεν είχε αποκαλυφθεί το σκάνδαλο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων θα συνεχιζόταν από την εγκληματική οργάνωση που απλώνει τις ρίζες της μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου. Αν δεν είχε επιληφθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατά πάσα πιθανότητα ο "Φραπές", ο "Χασάπης" και η Σεμερτζιδου χθες θα χειροκροτούσαν τον Κ. Μητσοτάκη μέσα από το Βελίδειο...

Ακρίβεια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι «έχουν πέσει οι τιμές στα τρόφιμα», επικαλούμενος μείωση στη χονδρική τιμή και προσθέτοντας ότι περιμένει να «περάσει» και στη λιανική – διαφορετικά θα το επιβάλει.

Προφανώς ζει σε άλλη χώρα αν πιστεύει ότι έχουν μειωθεί οι τιμές στα τρόφιμα. Όσο για την τιμή του ρεύματος, παραδέχθηκε ο ίδιος ότι υπάρχει αισχροκέρδεια στη λιανική πώληση, την οποία απλώς παρακολουθεί.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ανακοίνωσε τη σύσταση νέας «Ανεξάρτητης Αρχής για τον καταναλωτή», ενώ οι αρμοδιότητες αυτές ανήκουν ήδη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια δεν αντιμετωπίζονται με περισσότερες Αρχές, αλλά με πολιτική βούληση.

Η σημερινή εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ κατέδειξε το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα: ηγεσία που αρνείται να δει την πραγματικότητα, πολιτική που συντηρεί την ακρίβεια, τη διαφθορά και την κοινωνική ασφυξία. Το «success story» που επιχειρεί να παρουσιάσει έχει πλέον καταρρεύσει και δεν πείθει κανέναν».