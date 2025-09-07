Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Η απάντηση Μητσοτάκη στα σενάρια διαδοχής και πρόωρων εκλογών

Η απάντηση Μητσοτάκη στα σενάρια διαδοχής και πρόωρων εκλογών Φωτογραφία: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Όσα είπε ο Κ.Μητσοτάκης για εκλογικό νόμο, Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα.

Ίσως είναι η πρώτη φορά που ο Κ. Μητσοτάκης θέλησε να απαντήσει στα διάφορα σενάρια που διακινούνται καιρό τώρα για «εν κινήσει αλλαγή πρωθυπουργού», για «δαχτυλίδι διαδοχής» και για μετεκλογικές συνεργασίες.

Ο λόγος που το έκανε είναι για να φρενάρει τις όποιες εξελίξεις και να στείλει μήνυμα εντός και εκτός Ν.Δ. ότι δεν έχει σκοπό να αποχωρήσει.

Μικρό παράθυρο για μετεκλογικές συνεργασίες

Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών (επί το ακριβέστερο δεν το απέρριψε). Για να περάσει στην κοινή γνώμη την άποψη ότι μία 3η ψήφος στη Ν.Δ. δεν θα είναι κατ΄ ανάγκη αδιέξοδη.

Φυσικά η στόχευση του είναι η αυτοδυναμία αλλά ξέρει ότι με τα σημερινά ποσοστά της Ν.Δ. ο συγκεκριμένος στόχος φαντάζει στην κοινή γνώμη μη ρεαλιστικός.

Αλλαγή εκλογικού νόμου

O πρωθυπουργός στο ερώτημα αν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο, απάντησε διφορούμενα λέγοντας «Δεν έχω πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο». Που σημαίνει ότι τώρα δεν έχει πρόθεση...

Στο ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών για πρώτη φορά άφησε ανοικτό μικρό παράθυρο παραπέμποντας στην λαϊκή ετυμηγορία. «Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τους συσχετισμούς το 2027. Είναι τοπίο στην ομίχλη που δεν μπορεί να απαντηθεί από μένα αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος θα αποφασίσει αν επιθυμεί μονοκομματική κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίες» είπε ο Κ. Μητσοτάκης.

Διαφορετική αντιμετώπιση σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα

Αίσθηση προκάλεσε η διαφορετική αντιμετώπιση που επεφύλαξε στον Ν. Ανδρουλάκη και στον Αλ. Τσίπρα. Στον πρώτο έτεινε χέρι συναίνεσης και στον δεύτερο επιτέθηκε με σφοδρότητα καταλογίζοντας του ότι επιχειρεί rebranding με την στήριξη «χρυσών χορηγών». Έκφραση που εκλήφθηκε από κυβερνητικά στελέχη ως καθαρή αιχμή για τον επιχειρηματία Β. Μαρινάκη αλλά και για άλλα οικονομικά συμφέροντα.

Διέψευσε τα περί διαδοχής

Σε σενάρια που διακινούν πάλι συμφέροντα απέδωσε ο πρωθυπουργός και όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για «δαχτυλίδια» διαδοχής και αλλαγή πρωθυπουργού εν κινήσει.

«Πρόκειται για αστειότητες. Δεν ξέρω ποιοι διακινούν αυτά τα σενάρια. Αν πιστεύετε ότι ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός με φθορά αλλά πάνω από 10 μονάδες από το δεύτερο κόμμα, θα ξεκινούσε τέτοια συζήτηση… Ας είμαστε σοβαροί» είπε ο Κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Να αφήσουμε αυτούς που διακινούν αυτά ευφάνταστα σενάρια στη μοναξιά τους και τη θλίψη τους για τη μη επιβεβαίωση τους».

Όχι σε πρόωρες εκλογές - Ναι σε 3η τετραετία

Επίσης απέρριψε εντελώς το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. «Υπό καμία προϋπόθεση δεν βλέπω πρόωρες εκλογές. Έχω ισχυρή κοινοβουλευτική στήριξη και θα εξαντλήσω την τετραετία» είπε.

Στο εύλογο ερώτημα γιατί θέλει και 3η τετραετία και δεν του φθάνουν τα οκτώ χρόνια εξουσίας, ο Κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να εμφανιστεί μετριοπαθής λέγοντας: «Δεν με πήραν και τα χρόνια. Δεν έχω κρύψει ότι επιθυμώ μία 3η τετραετία. Αλλά δεν έχω ψύχωση. Αν είναι να έρθει... ».

Δεν γυρίζει ο Δημητριάδης

Η είδηση, ωστόσο, για το εσωτερικό ακροατήριο της Ν.Δ ήταν ότι ο Κ,. Μητσοτάκης έκλεισε οριστικά το θέμα επιστροφής του ανιψιού του Γρηγόρη Δημητριάδη στο προσκήνιο. Σενάριο που διακινείται πολύ καιρό τώρα σε κομματικά και δημοσιογραφικά γραφεία.

Για πιθανό κόμμα Σαμαρά

Εμμέσως πλην σαφώς ο πρωθυπουργός προσπάθησε σε χαμηλούς τόνους να αποτρέψει και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου δεξιού κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Σε άλλο ύφος και άλλο στυλ από το πρόσφατο παρελθόν, ο Κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για διαφωνίες με τους πρώην πρωθυπουργούς Κ. Καραμανλή και Αντ. Σαμαρά αλλά ταυτόχρονα επιχείρησε να τους εκθέσει με το... γάντι στη γαλάζια βάση. «Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Ν.Δ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να στηρίξει τη χώρα. Πιστεύω ότι αυτή η λογική θα επικρατήσει» κατέληξε.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τα «ψιλά γράμματα» στα μέτρα της ΔΕΘ - Τα κενά, οι ξεχασμένοι και η ακρίβεια

Τα «ψιλά γράμματα» στα μέτρα της ΔΕΘ - Τα κενά, οι ξεχασμένοι και η ακρίβεια

Μέτρα ΔΕΘ: Γιατί μένουν εκτός οι συνταξιούχοι - Καμία αλλαγή στο επίδομα 250 ευρώ

Μέτρα ΔΕΘ: Γιατί μένουν εκτός οι συνταξιούχοι - Καμία αλλαγή στο επίδομα 250 ευρώ

ΔΕΘ 2025: Ξεχάστηκαν οι αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

ΔΕΘ 2025: Ξεχάστηκαν οι αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Μέτρα για τα ενοίκια: Η κυβέρνηση ανακουφίζει τους ιδιοκτήτες, αφήνει εκτεθειμένους τους ενοικιαστές

Μέτρα για τα ενοίκια: Η κυβέρνηση ανακουφίζει τους ιδιοκτήτες, αφήνει εκτεθειμένους τους ενοικιαστές

Πως ο ΦΠΑ «τρώει» το όφελος από τις νέες φοροελαφρύνσεις – Τι δείχνουν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές

Πως ο ΦΠΑ «τρώει» το όφελος από τις νέες φοροελαφρύνσεις – Τι δείχνουν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Υπέρταση: Νέα θεραπεία μειώνει την πίεση όταν τα φάρμακα αποτυγχάνουν

Υπέρταση: Νέα θεραπεία μειώνει την πίεση όταν τα φάρμακα αποτυγχάνουν

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Γκρέιπφρουτ: Σούπερ τροφή για ενέργεια, αποτοξίνωση και απώλεια βάρους

Γκρέιπφρουτ: Σούπερ τροφή για ενέργεια, αποτοξίνωση και απώλεια βάρους

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Νίκος Παππάς: Ο κ. Μητσοτάκης με την οριζόντια μείωση συντελεστών ευνοεί τους έχοντες

Νίκος Παππάς: Ο κ. Μητσοτάκης με την οριζόντια μείωση συντελεστών ευνοεί τους έχοντες

Πολιτική
Κίνημα Δημοκρατίας για Μητσοτάκη: Ηγεσία που συντηρεί την ακρίβεια, τη διαφθορά και την κοινωνική ασφυξία

Κίνημα Δημοκρατίας για Μητσοτάκη: Ηγεσία που συντηρεί την ακρίβεια, τη διαφθορά και την κοινωνική ασφυξία

Πολιτική
Άνοιγμα Μητσοτάκη σε Ανδρουλάκη

Άνοιγμα Μητσοτάκη σε Ανδρουλάκη

Ο Πληροφοριοδότης
Η ερώτηση που δεν απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Τι δεν άκουσαν ενοικιαστές, συνταξιούχοι και αγρότες

Η ερώτηση που δεν απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Τι δεν άκουσαν ενοικιαστές, συνταξιούχοι και αγρότες

Πολιτική

NETWORK

Γιατρός προειδοποιεί: Αυτά τα 3 κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να βλάψουν την καρδιά

Γιατρός προειδοποιεί: Αυτά τα 3 κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να βλάψουν την καρδιά

healthstat.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Πώς να αντιδράσετε σωστά όταν ο σκύλος σας γρυλίζει

Πώς να αντιδράσετε σωστά όταν ο σκύλος σας γρυλίζει

healthstat.gr
Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

healthstat.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

healthstat.gr