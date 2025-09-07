Η απάντηση Μητσοτάκη στα σενάρια διαδοχής και πρόωρων εκλογών

Όσα είπε ο Κ.Μητσοτάκης για εκλογικό νόμο, Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα.

Ίσως είναι η πρώτη φορά που ο Κ. Μητσοτάκης θέλησε να απαντήσει στα διάφορα σενάρια που διακινούνται καιρό τώρα για «εν κινήσει αλλαγή πρωθυπουργού», για «δαχτυλίδι διαδοχής» και για μετεκλογικές συνεργασίες.

Ο λόγος που το έκανε είναι για να φρενάρει τις όποιες εξελίξεις και να στείλει μήνυμα εντός και εκτός Ν.Δ. ότι δεν έχει σκοπό να αποχωρήσει.

Μικρό παράθυρο για μετεκλογικές συνεργασίες

Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών (επί το ακριβέστερο δεν το απέρριψε). Για να περάσει στην κοινή γνώμη την άποψη ότι μία 3η ψήφος στη Ν.Δ. δεν θα είναι κατ΄ ανάγκη αδιέξοδη.

Φυσικά η στόχευση του είναι η αυτοδυναμία αλλά ξέρει ότι με τα σημερινά ποσοστά της Ν.Δ. ο συγκεκριμένος στόχος φαντάζει στην κοινή γνώμη μη ρεαλιστικός.

Αλλαγή εκλογικού νόμου

O πρωθυπουργός στο ερώτημα αν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο, απάντησε διφορούμενα λέγοντας «Δεν έχω πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο». Που σημαίνει ότι τώρα δεν έχει πρόθεση...

Στο ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών για πρώτη φορά άφησε ανοικτό μικρό παράθυρο παραπέμποντας στην λαϊκή ετυμηγορία. «Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τους συσχετισμούς το 2027. Είναι τοπίο στην ομίχλη που δεν μπορεί να απαντηθεί από μένα αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος θα αποφασίσει αν επιθυμεί μονοκομματική κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίες» είπε ο Κ. Μητσοτάκης.

Διαφορετική αντιμετώπιση σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα

Αίσθηση προκάλεσε η διαφορετική αντιμετώπιση που επεφύλαξε στον Ν. Ανδρουλάκη και στον Αλ. Τσίπρα. Στον πρώτο έτεινε χέρι συναίνεσης και στον δεύτερο επιτέθηκε με σφοδρότητα καταλογίζοντας του ότι επιχειρεί rebranding με την στήριξη «χρυσών χορηγών». Έκφραση που εκλήφθηκε από κυβερνητικά στελέχη ως καθαρή αιχμή για τον επιχειρηματία Β. Μαρινάκη αλλά και για άλλα οικονομικά συμφέροντα.

Διέψευσε τα περί διαδοχής

Σε σενάρια που διακινούν πάλι συμφέροντα απέδωσε ο πρωθυπουργός και όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για «δαχτυλίδια» διαδοχής και αλλαγή πρωθυπουργού εν κινήσει.

«Πρόκειται για αστειότητες. Δεν ξέρω ποιοι διακινούν αυτά τα σενάρια. Αν πιστεύετε ότι ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός με φθορά αλλά πάνω από 10 μονάδες από το δεύτερο κόμμα, θα ξεκινούσε τέτοια συζήτηση… Ας είμαστε σοβαροί» είπε ο Κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Να αφήσουμε αυτούς που διακινούν αυτά ευφάνταστα σενάρια στη μοναξιά τους και τη θλίψη τους για τη μη επιβεβαίωση τους».

Όχι σε πρόωρες εκλογές - Ναι σε 3η τετραετία

Επίσης απέρριψε εντελώς το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. «Υπό καμία προϋπόθεση δεν βλέπω πρόωρες εκλογές. Έχω ισχυρή κοινοβουλευτική στήριξη και θα εξαντλήσω την τετραετία» είπε.

Στο εύλογο ερώτημα γιατί θέλει και 3η τετραετία και δεν του φθάνουν τα οκτώ χρόνια εξουσίας, ο Κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να εμφανιστεί μετριοπαθής λέγοντας: «Δεν με πήραν και τα χρόνια. Δεν έχω κρύψει ότι επιθυμώ μία 3η τετραετία. Αλλά δεν έχω ψύχωση. Αν είναι να έρθει... ».

Δεν γυρίζει ο Δημητριάδης

Η είδηση, ωστόσο, για το εσωτερικό ακροατήριο της Ν.Δ ήταν ότι ο Κ,. Μητσοτάκης έκλεισε οριστικά το θέμα επιστροφής του ανιψιού του Γρηγόρη Δημητριάδη στο προσκήνιο. Σενάριο που διακινείται πολύ καιρό τώρα σε κομματικά και δημοσιογραφικά γραφεία.

Για πιθανό κόμμα Σαμαρά

Εμμέσως πλην σαφώς ο πρωθυπουργός προσπάθησε σε χαμηλούς τόνους να αποτρέψει και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου δεξιού κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Σε άλλο ύφος και άλλο στυλ από το πρόσφατο παρελθόν, ο Κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για διαφωνίες με τους πρώην πρωθυπουργούς Κ. Καραμανλή και Αντ. Σαμαρά αλλά ταυτόχρονα επιχείρησε να τους εκθέσει με το... γάντι στη γαλάζια βάση. «Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Ν.Δ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να στηρίξει τη χώρα. Πιστεύω ότι αυτή η λογική θα επικρατήσει» κατέληξε.