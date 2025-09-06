Games
Πολιτική

Κ.Τσουκαλάς: Πρωθυπουργός και κυβέρνηση έχουν χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας - Ώρα για πολιτική αλλαγή

Κ.Τσουκαλάς: Πρωθυπουργός και κυβέρνηση έχουν χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας - Ώρα για πολιτική αλλαγή Φωτογραφία: Eurokinissi
Όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Τη δική του απάντηση στην ομιλία του Πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ, έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο «τα μέτρα του Πρωθυπουργού δεν είναι μέρισμα οικονομικής ανάπτυξης όπως δηλώνει, είναι επιστροφή ενός μικρού μέρους της υπερφορολόγησης που βίωσαν οι Έλληνες λόγω μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας και λόγω εργαλειοποίησης του πληθωρισμού για υπεραποδοσείς στον ΦΠΑ».

Αναλυτικά η δήλωση του:

«Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε απόψε στο βήμα της ΔΕΘ για να «αυτο-αποθεωθεί» ως μεταρρυθμιστής και εγγυητής της σταθερότητας ξεχνώντας οτι στον έβδομο χρόνο της διακυβέρνησής του, οι πολίτες δεν του αναγνωρίζουν τίποτα απο τα δύο».

Μας ανακοίνωσε οτι «ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης, της οικογένειας και των νέων», που επι έξι χρόνια αφαίμαξε φορολογικά και άφησε απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση.

Υπό το βάρος της κοινωνικής δυσαρέσκειας απο τη διεύρυνση των ανισοτήτων, θυμήθηκε τις πολιτικές για μείωση των συντελεστών άμεσης φορολογίας, για τη νησιωτικοτητα και την ορεινότητα αλλά και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις αντιγράφοντας τις προτάσεις που κατέθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πέρυσι στη ΔΕΘ και τις οποίες λοιδορούσε ως «δημοσιονομικό λαϊκισμό».

Τα μέτρα του Πρωθυπουργού δεν είναι μέρισμα οικονομικής ανάπτυξης όπως δηλώνει, είναι επιστροφή ενός μικρού μέρους της υπερφορολόγησης που βίωσαν οι Έλληνες λόγω μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας και λόγω εργαλειοποίησης του πληθωρισμού για υπεραποδοσείς στον ΦΠΑ.

Ειδικά η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας αποτελεί την κύρια αιτία της πραγματικής φορολογικής επιβάρυνσης εκατομμυρίων μισθωτών. Οι μειωμένοι συντελεστές μόνο εν μέρει αντισταθμίζουν τον φόρο πληθωρισμού που πληρώνουν, ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι χωρίς παιδιά.

Όσο για την ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα για τα καρτέλ. Επανέλαβε απλώς τα γνωστά ευχολόγια, αρκούμενος στην "καλή προαίρεση" της αγοράς να μειώσει τις τιμές.

Σήμερα μάλιστα κοστολόγησε μόνο τη φορολογική παρέμβαση -πολύ παραπάνω από όσο έλεγαν πως είναι οι δημοσιονομικές αντοχές της χώρας - , ενώ ξέχασε να κοστολογήσει τα υπόλοιπα μέτρα, που ανακοίνωσε. Ελπίζουμε να μην τον άκουσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, γιατί αν είναι συνεπής με τα λεγόμενά του, φοβόμαστε ότι θα τον χαρακτηρίσει «πολιτικό απατεώνα».

Τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εχει κατασκηνώσει στη χώρα μας στέλνοντας σωρηδόν δικογραφίες με εμπλεκόμενους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης ανέσυρε την κασέτα των "χρόνιων παθογενειών".

Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν ξερίζωσε τις παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ότι επί των ημερών του οι παθογένειες έγιναν πάρτι διασπάθισης κοινοτικών πόρων με τη δική του πολιτική κάλυψη.
Σήμερα προσπάθησε να εμφανιστεί ως αυτός που θα πατάξει τη διαφθορά , ενώ είναι ο βασικός υπεύθυνος της εκτίναξης των φαινομένων παρανομίας και σήψης.

Ως εδώ με τα βαρίδια της «γαλάζιας» διαφθοράς στην προοπτική της χώρας.

Τέλος, τον καλωσορίζουμε στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ για την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου και αναμένουμε έναν εθνικό διάλογο που θα καταλήξει σε μια ουσιαστική και τόσο αναγκαία μεταρρύθμιση, όπως συμφωνήθηκε επι της αρχής στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής κατόπιν πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ.

Η άρνησή του να αναγνωρίσει ακόμη και το στοιχειώδες, ποιος δηλαδή εκκίνησε αυτή τη διαδικασία επιτυγχάνοντας διακομματική συμφωνία, δείχνει την απύθμενη αλαζονεία και το θράσος ενός μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης».

Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση του έχουν χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας. Δεν τους πιστεύει πλέον κανείς. Είναι ώρα για ένα συμβόλαιο αλήθειας με τους πολίτες. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή.

