Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

Η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεκίνησε δηλώνοντας αδιαφορία, με το επιχείρημα ότι πρόκειται για εσωκομματικό ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Συνέχισε ασκώντας του κριτική για το 2015, κατέληξε να τον αντιμετωπίζει όπως και τον Κυρ. Μητσοτάκη. Η «γραμμή» αποφασίστηκε από τον Ν. Ανδρουλάκη και τον «κύκλο» του, ερήμην της κοινοβουλευτικής ομάδας και του ΠΑΣΟΚ.

Εσωκομματικοί αντίπαλοι του προέδρου του ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται έξαλλοι με την κατάργηση της συλλογικότητας στο κόμμα, στην οποία αναφέρονται μιλώντας στο Dnews.

Σημειώνουν ότι το κεντρικό μήνυμα στις ομιλίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, περί «ηθικής στην πολιτική», διαμορφώθηκε ερήμην των κομματικών οργάνων, της κοινοβουλευτικής ομάδας, ακόμη και του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου το οποίο συστάθηκε με πρωτοβουλία του Ν. Ανδρουλάκη.

Και διαπιστώνουν ότι η διαμόρφωση στρατηγικής ερήμην τους αφορά όλα τα μεγάλα ζητήματα, με τελευταίο παράδειγμα τη στάση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Δεν δηλώνουν κάποια διαφωνία ως προς την ουσία των επιχειρημάτων που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, αλλά υποστηρίζουν ότι τέτοιες θέσεις θα έπρεπε να αποτελούν προϊόν σοβαρής επεξεργασίας σε συλλογικό επίπεδο και να μην αποφασίζει μια κλειστή παρέα, όπως λένε χαρακτηριστικά.

Σίγουρα, δεν συμμερίζονται την τήρηση ίσων αποστάσεων από τον Κ. Μητσοτάκη και τον Αλ. Τσίπρα και θεωρούν ότι θα στοιχίσει στο ΠΑΣΟΚ αυτή η τακτική, εφόσον συνεχιστεί.

Μετά τη ΔΕΘ και ανάλογα με τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τις δημοσκοπήσεις, όσα τώρα λέγονται μακριά από τα μικρόφωνα θα αρχίσουν, πιθανότατα, να λέγονται και δημόσια για να ασκηθεί πίεση στην Χαριλάου Τρικούπη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδειξε χθες ότι αντιμετωπίζει τον Αλέξη Τσίπρα σαν βασικό πολιτικό του αντίπαλο, όχι απλώς σαν δυνητικό ανταγωνιστή για την ηγεμονία στον προοδευτικό χώρο.

Μιλώντας στον ρ/σ ΣΚΑΙ, αναφέρθηκε στους διαλόγους του Π. Καμμένου με μέλη της μαφίας της Κρήτης για να τονίσει: «Είναι σοκαριστικό ότι είχαμε για πέντε περίπου χρόνια υπουργό Εθνικής Άμυνας, έναν άνθρωπο που βλέπουμε τι σχέσεις είχε με τον υπόκοσμο. Δεν είναι σοκαριστικό; Κάποιοι έχουν ευθύνη για αυτό, θα μας απαντήσουν; Μιλώ για την προηγούμενη κυβέρνηση».

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλ. Τσίπρα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέκρινε τον πρώην πρωθυπουργό και για τη θεσμικότητα και για την πολιτεία του, την οποία συνέκρινε, για να την εξομειώσει, με αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Αυτή τη στιγμή ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Πρωθυπουργός συζητείται αν θα κάνει κόμμα. Ακόμη και αυτό δείχνει μια θεσμική απρέπεια. Δεν είναι παράλογο ένας εν ενεργεία βουλευτής να επιτρέπει όλη αυτήν τη φημολογία χωρίς να ξεκαθαρίζει τη στάση του; Αλλά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το αφορά να κάνει τη δουλειά του σωστά, ώστε να οικοδομήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό που θα εκφραστεί με πολιτική αλλαγή στις εθνικές εκλογές». Κάλεσε τους πολίτες να αναλογιστούν αν όσα έπραξαν οι κ.κ. Τσίπρας και Μητσοτάκης, κατά την τελευταία δεκαετία, ήταν ανάλογα των προσδοκιών τους. «Ήταν ανάλογα των δεσμεύσεων ή άλλα είπαν και άλλα έκαναν και οι δύο; Θα μετρήσουμε την αξιοπιστία, τη σοβαρότητα, τις λύσεις για τη χώρα και την ιδεολογίας μας και θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός, ποιον θεωρεί πιο αξιόπιστο, πιο συνεπή και πιο ουσιαστικό σε αυτά που προτείνει για την επόμενη μέρα της χώρας», κατέληξε.

Δυο μέρες πριν, μιλώντας στο Ζάππειο, στην εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη, είχε θέσει θέμα ελλείμματος ηθικής και για τον Κ. Μητσοτάκη και για τον Αλ. Τσίπρα εμφανίζοντας τον έναν ως συνεχιστή του άλλου στη διακυβέρνηση.

Μετά την ομιλία του Αλ. Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη σχολίαζαν ότι αντέγραψε θέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, δείχνοντας ότι στο εξής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συγκρούεται με τον πρώην πρωθυπουργό, ακόμη και όταν ο ίδιος δεν τον προκαλεί.