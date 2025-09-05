Games
«Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης» και «Νέος Πατριωτισμός» η πρόταση Τσίπρα από Θεσσαλονίκη

«Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης» και «Νέος Πατριωτισμός» η πρόταση Τσίπρα από Θεσσαλονίκη
Ο πρώην πρωθυπουργός έβαλε στο επίκεντρο της ομιλίας του την ανάγκη για έναν «Νέο Πατριωτισμό» και μίλησε για την επαναθεμελίωση της χώρας με όρους δικαιοσύνης, ισότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Στη Θεσσαλονίκη και από το βήμα του συνεδρίου του Economist, ο Αλέξης Τσίπρας επανεμφανίστηκε με αιχμηρή πολιτική παρέμβαση, παρουσιάζοντας ένα συνολικό «Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης» για την Ελλάδα, με πενταετή ορίζοντα, δηλαδή το 2030. Ο πρώην πρωθυπουργός έβαλε στο επίκεντρο της ομιλίας του την ανάγκη για έναν «Νέο Πατριωτισμό» και μίλησε για την επαναθεμελίωση της χώρας με όρους δικαιοσύνης, ισότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Με σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης, αλλά και με μια εκτενή παρουσίαση του εναλλακτικού σχεδίου για την οικονομία και την κοινωνία, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για την ανάγκη ενός μεγάλου αναπτυξιακού σοκ, προτείνοντας ένα Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης, ενώ, τέλος, έδωσε έμφαση στην ανάγκη να ενισχυθεί η νέα γενιά, μέσω μιας Πατριωτικής Εισφοράς που θα προκύπτει από τα πολύ υψηλά εισοδήματα.

«Η χώρα χρειάζεται άμεσα ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ. Ένα σοκ εφάμιλλο των αντίστοιχων της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας πως αν δεν αλλάξει η πορεία, «θα χάσει οριστικά το τρένο της σύγκλισης και θα βρεθεί εκ νέου σε συνθήκες υπαρξιακής κρίσης».

Πατριωτική Εισφορά και Ταμείο Νέων Γενεών

Ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε τη θέσπιση μιας Πατριωτικής Εισφοράς στα πολύ υψηλά εισοδήματα, με στόχο τη χρηματοδότηση ενός ειδικού Ταμείου για τη στήριξη της νέας γενιάς. «Τα πολύ μεγάλα εισοδήματα, ανεξάρτητα από την πηγή τους, να στηρίζουν τον τόπο, με την εισαγωγή μιας Πατριωτικής Εισφοράς. Αυτή η εισφορά θα κατευθύνεται σε έναν ειδικό κλειστό λογαριασμό, ένα Ταμείο με μία μόνο προτεραιότητα: Τη Στήριξη των Νέων Γενεών». Όπως είπε, το Ταμείο θα χρηματοδοτεί δράσεις στην παιδεία, την έρευνα, την καινοτομία αλλά και τη νεανική στέγη. «Δεν μπορεί να είσαι ευκατάστατος πατριώτης και να μη σε νοιάζει το μέλλον αυτού του τόπου», σχολίασε με νόημα. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Αλ.Τσίπρας «χρειαζόμαστε έναν Νέο Πατριωτισμό. Που κατανοεί την υγιή οικονομία, το στέρεο και σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, την κοινωνική συνοχή, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και το κράτος, ως όρο για την ασφάλεια και την πρόοδο της πατρίδας μας».

«Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό»

Ο Τσίπρας τόνισε πως το σχέδιο ανάταξης δεν μπορεί να είναι μόνο απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά απαιτεί τη συμβολή όλων των κοινωνικών και παραγωγικών τάξεων. «Χρειαζόμαστε μια νέα Εθνική Πυξίδα. Χρειαζόμαστε έναν Νέο Πατριωτισμό. Που κατανοεί την υγιή οικονομία, το στέρεο και σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, την κοινωνική συνοχή, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και το κράτος, ως όρο για την ασφάλεια και την πρόοδο της πατρίδας μας».

Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρουσίασε τους 9 βασικούς άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης, με ορίζοντα το 2030. Όπως είπε, στόχος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανθεκτικότητα, η δικαιοσύνη και η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των θεσμών και της δημοκρατίας.

Οι 9 βασικοί άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης: Ισχυρό και δίκαιο κράτος , Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, Στήριξη της εργασίας, Ανθεκτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια, Δημογραφική ανθεκτικότητα, Μείωση ιδιωτικού χρέους ,Τεχνολογική αναβάθμιση και ψηφιακή αυτονομία, Αναδιανομή και Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, Εθνική Ασφάλεια. «Χωρίς κοινωνική συνοχή, δεν υπήρξε και δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κριτική στην κυβέρνηση

Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση της ΝΔ, κάνοντας λόγο για απουσία σχεδίου και διάβρωση του κράτους. «Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει όλη την ευθύνη. Γιατί δεν έκανε τίποτε από αυτά που η οικονομία χρειάζεται και η κοινωνία έχει ανάγκη», υποστήριξε. Επεσήμανε ότι «χρόνο με το χρόνο, απομακρυνόμαστε από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημειώνοντας πως «πριν την κρίση, το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα ήταν κοντά στο 80% του μέσου όρου της Ε.Ε. Σήμερα είναι κοντά στο 60%». Μίλησε επίσης για «δείκτες ντροπής» και παρέθεσε ενδεικτικά στοιχεία: «Είμαστε 24οι στους 27 της ΕΕ στην αποτελεσματικότητα του Δημοσίου, 25οι στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, 26οι σε αγοραστική δύναμη».

Στάθηκε ιδιαίτερα και στο ηθικό σκέλος της πολιτικής, λέγοντας ότι: «Υπάρχει ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα. Την εντιμότητα. Γιατί η διαφθορά που ξεκινάει από θύλακες της κυβέρνησης διαβρώνει το κράτος. Γιατί η αναξιοκρατία, που ξεκινάει από το Μαξίμου, διαβρώνει την εμπιστοσύνη στο κράτος».

tsipras_economist23_e9348.jpg

tsipras_economist21_45d9d.jpgtsipras_economist22_5df88.jpg

tsipras_economist24_c74c6.jpg

