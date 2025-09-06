Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030 Φωτογραφία: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, φούντωσαν για τα καλά τα σενάρια για την επάνοδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Με κεντρικό σύνθημα την ανάγκη για έναν «Νέο Πατριωτισμό» και με φόντο τις πολυεπίπεδες κρίσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε από το βήμα του συνεδρίου του Economist στη Θεσσαλονίκη μια ολοκληρωμένη πρόταση για ένα «Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης» με πενταετή ορίζοντα.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ταυτόχρονα διατύπωσε ένα πλέγμα μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων που, όπως είπε, στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την αποκατάσταση της δημοκρατικής ομαλότητας.

Με την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, φούντωσαν για τα καλά τα σενάρια για την επάνοδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Η επιλογή του να εμφανιστεί σε φόρουμ, χωρίς θεσμικό ρόλο αλλά με μια τοποθέτηση που κατ’ ουσία λειτούργησε ως προγραμματική δήλωση, πυροδότησε έντονες συζητήσεις στο πολιτικό παρασκήνιο. Το γεγονός ότι παρουσίασε ένα πλήρες, κοστολογημένο σχέδιο μακράς πνοής, συνοδευόμενο από σαφή ιδεολογικά χαρακτηριστικά, θεσμικές παρεμβάσεις και χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, ερμηνεύεται από πολλούς ως ένδειξη ότι βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην απόφαση να επανέλθει με πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική σκηνή. Άλλωστε, δεν είναι λίγοι εκείνοι εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουν στην κίνηση αυτή το πρώτο βήμα ενός σχεδίου πολιτικής επανενεργοποίησης.

tsipras2_c700d.jpg

Το επόμενο ορόσημο αναμένεται να είναι η έκδοση του βιβλίου του, που –όπως λέγεται– θα λειτουργήσει ως προγραμματικό και ιδεολογικό υπόβαθρο για την επόμενη φάση.

Πατριωτική Εισφορά και Ταμείο Νέων Γενεών

Στον πυρήνα των όσων εξήγγειλε βρέθηκε η πρόταση για τη δημιουργία δύο χρηματοδοτικών εργαλείων: ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης για την προώθηση επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς και ενός ειδικού Ταμείου Στήριξης των Νέων Γενεών. Το δεύτερο θα χρηματοδοτείται από μια «Πατριωτική Εισφορά» που θα επιβληθεί στα πολύ υψηλά εισοδήματα, με στόχο να ενισχυθούν η Παιδεία, η Έρευνα, η Καινοτομία και η Πρόσβαση των νέων στη στέγη. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «δεν μπορεί να είσαι ευκατάστατος πατριώτης και να μη σε νοιάζει το μέλλον αυτού του τόπου».

Ο Αλέξης Τσίπρας προειδοποίησε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν νέο γύρο υπαρξιακής κρίσης, καθώς –σύμφωνα με τον ίδιο– η χώρα κυβερνάται με παρωχημένες, χρεοκοπημένες συνταγές του παρελθόντος. Επισήμανε την απομάκρυνση της Ελλάδας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε όλους σχεδόν τους βασικούς δείκτες, από το κατά κεφαλήν εισόδημα και τη δικαστική αποτελεσματικότητα μέχρι την αγοραστική δύναμη. Παράλληλα, έκανε λόγο για κοινωνικές ανισότητες που διευρύνονται αντί να περιορίζονται, ενώ επέκρινε την κυβέρνηση για ακραία κοινωνική μεροληψία, φορολογική αδικία και πολιτική πελατειακού τύπου, την οποία χαρακτήρισε ως δημοσιονομικό μερκαντιλισμό.

Δριμύ κατηγορώ για την εκτεταμένη διαφθορά

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο ζήτημα της διαφθοράς, το οποίο –όπως είπε– έχει μετατραπεί σε κυρίαρχο πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα. Κατηγόρησε ευθέως το Μέγαρο Μαξίμου για αναξιοκρατία, εύνοια στους «ημέτερους», θεσμική μεροληψία και συνολική απαξίωση του κράτους δικαίου. Υπογράμμισε ότι χωρίς την αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και κράτους, καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να είναι βιώσιμη.

tsipras3_20d84.jpg

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ περιλαμβάνει μια ευρεία στρατηγική μετασχηματισμού, με βασικούς άξονες: Ισχυρό και δίκαιο κράτος, Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, Στήριξη της εργασίας, Ανθεκτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια, Δημογραφική ανθεκτικότητα, Μείωση ιδιωτικού χρέους ,Τεχνολογική αναβάθμιση και ψηφιακή αυτονομία, Αναδιανομή και Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, Εθνική Ασφάλεια.

Όλα αυτά, όπως είπε, προϋποθέτουν ένα διαφορετικό δημοσιονομικό μείγμα που δεν θα επιβαρύνει μονίμως τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, αλλά θα αξιοποιεί με δικαιοσύνη τους διαθέσιμους πόρους.

Το παράδειγμα της Αθηνάς Παπαχρήστου και η Ελλάδα που αξίζει

Αναφερόμενος στην εικόνα της Ελλάδας, ο Τσίπρας δεν έκρυψε την απογοήτευσή του, μιλώντας για έναν λαό που συνθλίβεται ανάμεσα στην ακρίβεια, το υψηλό ιδιωτικό χρέος και την απαξίωση της εργασίας, ενώ την ίδια στιγμή παρακολουθεί την αλματώδη αύξηση των υπερκερδών λίγων μεγάλων οικονομικών παραγόντων. «Τα 1.300 ευρώ σήμερα αντιστοιχούν σε 900 ευρώ του 2019», είπε, προσθέτοντας ότι η ραγδαία αύξηση των τιμών στην ενέργεια και τη στέγη καθιστούν τη ζωή δυσβάστακτη για τη μεγάλη πλειοψηφία.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να επανανοηματοδοτήσει την έννοια του πατριωτισμού, κάνοντας έκκληση για μια νέα συλλογική προσπάθεια. Αντιπαρέβαλε τη μοιρολατρική φράση «Αυτή είναι η Ελλάδα» με το παράδειγμα της Αθηνάς Παπαχρήστου, της ηλικιωμένης γυναίκας που δώρισε τις οικονομίες της για την αγορά ασθενοφόρου. «Αυτή είναι η Ελλάδα που αξίζει να υπερασπιστούμε», είπε, καταληκτικά ενώ σημείωσε ότι η πορεία προς το αύριο θα κριθεί από τις αποφάσεις του σήμερα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

ΔΕΘ: Μικρό το καλάθι για την Υγεία - Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης

ΔΕΘ: Μικρό το καλάθι για την Υγεία - Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

ΔΕΘ: Από τον πρώτο φραπέ στο σήμερα

ΔΕΘ: Από τον πρώτο φραπέ στο σήμερα

Ελλάδα
ΔΕΘ 2025: Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε χωριά - Νέοι συντελεστές στη φορολογία εισοδήματος

ΔΕΘ 2025: Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε χωριά - Νέοι συντελεστές στη φορολογία εισοδήματος

Οικονομία
ΔΕΘ 2025: Τι ώρα οι μεγάλες συγκεντρώσεις - Κλειστοί δρόμοι και σταθμοί του Μετρό

ΔΕΘ 2025: Τι ώρα οι μεγάλες συγκεντρώσεις - Κλειστοί δρόμοι και σταθμοί του Μετρό

Ελλάδα
89η ΔΕΘ: Στο επίκεντρο οι συμμαχίες που δημιουργούν υπεραξία για την Ελλάδα

89η ΔΕΘ: Στο επίκεντρο οι συμμαχίες που δημιουργούν υπεραξία για την Ελλάδα

Επιχειρήσεις

NETWORK

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

healthstat.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
ΔΕΘ: Μικρό το καλάθι για την Υγεία - Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης

ΔΕΘ: Μικρό το καλάθι για την Υγεία - Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης

healthstat.gr
Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

healthstat.gr
Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

healthstat.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr