Το σχόλιο Μητσοτάκη για την ομιλία Τσίπρα, σε «πηγαδάκι» στη Θεσσαλονίκη

Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός για τον Τσίπρα.

Χαλαρή συζήτηση με δημοσιογράφους είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Παρασκευής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και από τα θέματα συζήτησης δεν θα μπορούσε να λείψει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει τα λεγόμενα του πρώην πρωθυπουργού στο συνέδριο του Economist, αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι την ίδια ώρα ήταν στην εκδήλωση του υπουργείου Παιδείας για την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση.

Σε άλλο «πηγαδάκι», ο πρωθυπουργός σχολίασε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα theopinion: «Φαίνεται ποιος είναι με το παρόν και ποιος με το παρελθόν». Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να είπε: «Το 2019 και το 2023 δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον Τσίπρα, μήπως του δίνετε πολλή σημασία».

Ερωτηθείς για τα μέτρα που θα ανακοινώσει αύριο, Σάββατο, στη ΔΕΘ, απάντησε: «Τα έχετε γράψει όλα. Δεν μου έχετε αφήσει και τίποτα. Αφήστε να τα πούμε αύριο. Δεν τελειώνουν αύριο πάντως».

Τέλος, αναφερόμενος στην εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών, εκτίμησε ότι θα φτάσει στην τετράδα του Eurobasket 2025 αλλά πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει μετά.