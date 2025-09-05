Games
ΠΑΣΟΚ: Κάποτε ο Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα έφτιαξε ομιλία με ατάκες από δελτία Τύπου μας

ΠΑΣΟΚ: Κάποτε ο Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα έφτιαξε ομιλία με ατάκες από δελτία Τύπου μας Φωτογραφία: SOOC/ VASILIS SVARNIAS
Πηγές του ΠΑΣΟΚ σχολίασαν την ομιλία Τσίπρα στο συνέδριο του Economist.

Ο Αλέξης Τσίπρας αντέγραψε δελτίο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη για την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη.

«Κάποτε ο κ. Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ», ανέφεραν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

«Όπως η γλαφυρή περιγραφή του για την αντιστοίχηση της αγοραστικής δύναμης των μισθών που είναι copy paste από δελτίο Τύπου της 26ης Αυγούστου. Ή η διατυπωμένη εδώ και τρία χρόνια πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για ανάπτυξη Made in Greece», συμπλήρωσαν οι ίδιες πηγές.

