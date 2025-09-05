Games
Κυβερνητικές πηγές για Τσίπρα: Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, η χώρα πηγαίνει μπροστά

Κυβερνητικές πηγές για Τσίπρα: Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, η χώρα πηγαίνει μπροστά Φωτογραφία: SOOC/ VASILIS SVARNIAS
«Το μόνο στο οποίο δεν αλλάζει ο κ. Τσίπρας είναι η εμμονή του να παραθέτει ψευδή».

Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές, μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. «Η χώρα πηγαίνει μπροστά», συμπληρώνουν.

Στην ομιλία του στο συνέδριο του Economist, ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε ένα εθνικό σχέδιο ανάταξης, με εννέα άξονες και ορίζοντα πενταετίας. «Αντί για στοιχειώδη αυτοκριτική, επιμένει να προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα για όσα πέρασαν οι πολίτες στη “μαύρη περίοδο” 2015-2019», σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. «Το μόνο στο οποίο δεν αλλάζει ο κ. Τσίπρας είναι η εμμονή του να παραθέτει ψευδή στοιχεία», συμπληρώνουν.

Παράλληλα, προαναγγέλλουν ότι αύριο, Σάββατο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη ΔΕΘ «με συγκεκριμένες πολιτικές για το παρόν και το μέλλον της χώρας και για τη βελτίωση της ζωής όλων των Ελλήνων, οι οποίοι πλήρωσαν ακριβά ωμά ψέμματα και τυχοδιωκτισμούς».

Αναλυτικά το σχόλιο κυβερνητικών πηγών για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

«Ο κ. Τσίπρας, αντί για στοιχειώδη αυτοκριτική, επιμένει να προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα για όσα πέρασαν οι πολίτες στη “μαύρη περίοδο” 2015-2019.

Το “πρώτη φορά αριστερά” αποφάσισε να το βαφτίσει “νέα πυξίδα”, τους νέους φόρους, όπως τους δεκάδες που επέβαλε ως πρωθυπουργός, “πατριωτική εισφορά” και το “πρόγραμμα Θεσσαλονίκης” να το ονοματίσει “9 άξονες”.

Το μόνο στο οποίο δεν αλλάζει ο κ. Τσίπρας είναι η εμμονή του να παραθέτει ψευδή στοιχεία, όπως ότι η Ελλάδα αποκλίνει από τον μέσο όρο της Ευρώπης και ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα έχει μειωθεί στο 60%. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα συγκλίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη, το κατά κεφαλήν εισόδημα έχει αυξηθεί στο 70% με ανοδική τάση και η χώρα έχει τους υψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς στην Ε.Ε, όταν επί των ημερών του κ. Τσίπρα ενώ σε όλη την Ευρώπη “έβρεχε” ανάπτυξη, ο ίδιος κρατούσε ομπρέλα με αποτέλεσμα να είμαστε ουραγοί στην Ε.Ε.

Αύριο ο πρωθυπουργός θα μιλήσει με συγκεκριμένες πολιτικές για το παρόν και το μέλλον της χώρας και για τη βελτίωση της ζωής όλων των Ελλήνων, οι οποίοι πλήρωσαν ακριβά ωμά ψέμματα και τυχοδιωκτισμούς.

Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η χώρα πηγαίνει μπροστά».

