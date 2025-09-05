Κασσελάκης: Ο Τσίπρας θα πάει πολύ καλά γιατί με αντιγράφει - Πάνω από το πτώμα μου η συμπόρευση

Αιχμηρός ο πρόεδρος του «Κινήματος Δημοκρατίας».

Αρνητικός στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε ο Στέφανος Κασσελάκης, σχολιάζοντας τις πληροφορίες περί δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ ο κ. Κασσελάκης τόνισε: «Πιστεύω ότι θα τα πάει πολύ καλά ο κ. Τσίπρας. Πάει για σπουδές σε αμερικανικό πανεπιστήμιο, μετά γράφει βιβλίο και στη συνέχεια ξεκινά νέο κόμμα. Από τη στιγμή που με αντιγράφει, θεωρώ πως θα έχει επιτυχία».

Ερωτηθείς αν υπάρχει πιθανότητα συμπόρευσης, απάντησε κατηγορηματικά: «Πάνω από το πτώμα μου. Με τον βάλτο εγώ δεν μπλέκω».

Παράλληλα, σημείωσε πως «χρειάζονται καθαροί άνθρωποι που έχουν δουλέψει στην κοινωνία», επισημαίνοντας ότι έχει δεχθεί έντονη κριτική τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά συνεχίζει την πολιτική του πορεία.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στην ανάγκη πρόωρων εκλογών, υπογραμμίζοντας ότι «το παλιό, σάπιο σύστημα πρέπει να φύγει και να έρθει ένα νέο μοντέλο στη χώρα», ενώ εξέφρασε την αντίθεσή του στις συνεχείς αλλαγές του εκλογικού νόμου.

Τέλος, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις για συνεργασία με άλλα κόμματα, ούτε με την Πλεύση Ελευθερίας, και κατέληξε: «Αν ο ελληνικός λαός μας δώσει κυβερνητικές ευθύνες, θα εφαρμόσουμε μια ρεαλιστική, ανθρωπιστική πολιτική, που δεν θα ξεπουλήσει το Αιγαίο».