Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Το πλέγμα προτάσεων για τη νησιωτική πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Το πλέγμα προτάσεων για τη νησιωτική πολιτική
Αναλυτικά η δέσμη προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για τη νησιωτική πολιτική.

Στο Συμπόσιο για τη Νησιωτικότητα με θέμα «Βιώσιμες πολιτικές για το μέλλον των νησιών» που πραγματοποιήθηκε στη Σύμη, αφιερωμένο στη μνήμη του Νεκτάριου Σαντορινιού, το όνομα του οποίου δόθηκε στο λιμάνι του νησιού σε τελετή που ακολούθησε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος παρουσίασε τους βασικούς άξονες της πρότασης του κόμματος για τη νησιωτική πολιτική.

Όπως τόνισε στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «η νησιωτική πολιτική και η οικονομία των νησιών απαιτεί σχέδιο. Για να αποτρέψουμε την καταστροφή της μοναδικής ελληνικής νησιωτικής φυσιογνωμίας, την υπερκατανάλωση των πόρων, από την μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και τον υπερτουρισμό. Και να βελτιώσουμε την ουσιαστική απόδοση του τουρισμού στο εθνικό οικονομικό προϊόν.

Σήμερα τα νησιά μας ασφυκτιούν και οι υποδομές και οι πόροι δεν επαρκούν. Απαιτείται η ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού (ΤΠΣ και θαλάσσια χωροταξία) σε όλα τα νησιά, μαζί με μία ολοκληρωμένη Εθνική Θαλάσσια Στρατηγική, που προϋποθέτει συντονισμό όλων των πολιτικών: περιβάλλον, αλιεία, τουρισμός, μεταφορές, ενέργεια. Με κριτήρια πέρα από τη φέρουσα ικανότητα, την προστασία του φυσικού κεφαλαίου, και την ανάπτυξη που βασίζεται στις αρχές της κλιματικής ουδετερότητας και της κυκλικότητας».

Η δέσμη προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για τη νησιωτική πολιτική περιλαμβάνει:

-Την επαναφορά του καθεστώτος του μειωμένου ΦΠΑ. Η έξοδος της χώρας από το καθεστώς των μνημονίων δίνει τη δυνατότητα να καταργηθεί ένας άδικος μνημονικός νόμος, που επέβαλλαν οι θεσμοί. Άλλωστε, η επαναφορά του καθεστώτος του μειωμένου ΦΠΑ επιβάλλεται από Οδηγία της ΕΕ

-Για το Μεταφορικό Ισοδύναμο:

α) Την επαναφορά της κανονικότητας των πληρωμών του Μεταφορικού Ισοδυνάμου και τη θεσμική θωράκιση και επέκταση του μέτρου της επιδότησης καυσίμων και στα νησιά που δεν εφαρμόζεται.

β) Την άμεση απόδοση του μέτρου στις επιχειρήσεις μετά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

γ) Την επέκταση του μέτρου στους φοιτητές και τους δημοσίους λειτουργούς για όσο διαμένουν στα νησιά.

-Την εφαρμογή του Υγειονομικού Ισοδύναμου με έμφαση στην πρόληψη, την τηλεϊατρική και την ενίσχυση του ΕΚΑΒ και την παροχή κινήτρων για την προσέλκυσης υγειονομικών στα νησιά.

- Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης της νησιωτικής αυτοδιοίκησης σε αρμοδιότητες, δομές, προσωπικό και πόρους και συμμετοχή της αυτοδιοίκησης με αποφασιστικό ρόλο στους φορείς της νησιωτικότητας, όπως πχ Θαλάσσια Πάρκα και προστατευόμενες περιοχές.

-Ειδική δημόσια πολιτική στέγης, για δημόσιους λειτουργούς (γιατρούς, εκπαιδευτικούς κλπ) σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και πολιτική στέγης για τους μόνιμους κατοίκους και ειδικά τους νέους με τη θέσπιση ειδικών κινήτρων.

-Ειδική αγροτική πολιτική και πολιτική ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής προσαρμοσμένη στους νησιωτικούς περιορισμούς και τα ειδικά χαρακτηριστικά των προϊόντων τους (ΠΟΠ, ΠΓΕ, παραδοσιακά)

-Ενεργειακή αυτονομία των νησιών με ενεργειακές κοινότητες και όχι με έργα τρίτων, που εκμεταλλεύονται τα ολιγοπώλια στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ολοκλήρωση ρυθμιστικού πλαισίου για αυτόνομα νησιά, αυτοπαραγωγή και αποθήκευση ενέργειας για την οποία δεν έχουμε καν θεσμικό πλαίσιο εδώ και 6 χρόνια!

-Αυτονομία νερού και αντιμετώπιση της λειψυδρίας με έργα αφαλάτωσης με πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους από την πολιτεία. Καθιέρωση νησιωτικού ισοδύναμου νερού, εφόσον αυτό το κόστος δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα.

-Απανθρακοποίηση των νησιών μέσω της διασύνδεσής τους με το ηπειρωτικό σύστημα και τοπικά έργα ενεργειακών κοινοτήτων με την αξιοποίηση των σχετικών κονδυλίων που είχε εξασφαλίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από το 2018 κατά την αναθεώρηση της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

-Σχέδια μηδενικών αποβλήτων με κομποστοποίηση και ανακύκλωση σε κάθε νησί αλλά με υποδομές και μηχανικό εξοπλισμό των ΟΤΑ, πχ για ογκώδη, με έργα των ΟΤΑ και όχι στο αδιαφανές υβριδικό σχήμα του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ που μηχανεύτηκε η κυβέρνηση.

-Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νησιών και τη μείωση των κινδύνων από τις φυσικές καταστροφές και άρα την επάρκεια, την αυτονομία και την πρόληψη.

-Πρόγραμμα συνδεσιμότητας με δίκτυα υψηλών ταχυτήτων και τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων τεχνολογιών.

-Για την Ακτοπλοΐα:

α) Ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών με την αναδιάρθρωση δικτύων, καλύτερη συνδεσιμότητα, πολυετείς συμβάσεις για σταθερότητα και ασφάλεια στα δρομολόγια, έγκαιρη προκήρυξη των διαγωνισμών για τις επιδοτούμενες - άγονες γραμμές, παροχή κινήτρων για την ανανέωση των στόλων με την κατασκευή των πλοίων σε ελληνικά ναυπηγεία.

β) Πλουραλισμός στην παροχή ακτοπλοικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση ολιγοπωλιακών καταστάσεων, με στήριξη μικρών επιχειρήσεων και δραστηριοποίηση της αυτοδιοίκησης στην ακτοπλοΐα, [με προγραμματικές συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο για νησιά με πληθυσμό μέχρι 5000 κατοίκους, όπως είχε δοθεί η δυνατότητα με διάταξη νόμου που είχε ψηφιστεί με πρωτοβουλία του Νεκτάριου].

γ) Σύνδεση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την αντικατάσταση του ακτοπλοϊκού στόλου με στόχο τη μετάβαση στη νέα πράσινη εποχή με δεσμεύσεις από την πλευρά των εταιρειών για το ύψος της τιμής των εισιτηρίων, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προστασία της ναυτικής εργασίας.

δ) Επέκταση του cold ironing στα λιμάνια των νησιών και δημιουργία λιμενικών υποδομών και αλιευτικών καταφυγίων όπου είναι αναγκαίο σε αρμονία με τη φυσιογνωμία και την αισθητική των παραδοσιακών οικισμών και με σεβασμό στη φέρουσα ικανότητα των νησιών.

Το επόμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με κατά τόπους εκδηλώσεις και παρεμβάσεις θα παρουσιάσει και θα εξειδικεύσει τις προτάσεις του στο πλαίσιο μιας διαδικασίας διαλόγου και συνεργασίας με τους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες των νησιών.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε και απέτυχε

Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε και απέτυχε

Πολιτική
Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση αγνοεί τις προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των αερομεταφορών στην Ελλάδα

Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση αγνοεί τις προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των αερομεταφορών στην Ελλάδα

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ: «Εθισμένη η κυβέρνηση στην διαρκή συγκάλυψη των σκανδάλων της»

ΣΥΡΙΖΑ: «Εθισμένη η κυβέρνηση στην διαρκή συγκάλυψη των σκανδάλων της»

Πολιτική
Φάμελλος στη συνάντηση με ΕΣΕΕ: Η ακρίβεια πλήττει και το εμπόριο και τα νοικοκυριά

Φάμελλος στη συνάντηση με ΕΣΕΕ: Η ακρίβεια πλήττει και το εμπόριο και τα νοικοκυριά

Πολιτική

NETWORK

Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

ienergeia.gr
Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ienergeia.gr
Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

ienergeia.gr
N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

ienergeia.gr
Αρνητικό τεστ εγκυμοσύνης χωρίς περίοδο: Τι πρέπει να ελέγξετε

Αρνητικό τεστ εγκυμοσύνης χωρίς περίοδο: Τι πρέπει να ελέγξετε

healthstat.gr
Προπόνηση με άδειο στομάχι: Κάνει καλό ή κακό στην υγεία;

Προπόνηση με άδειο στομάχι: Κάνει καλό ή κακό στην υγεία;

healthstat.gr
Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

healthstat.gr
Cheat meals: Τι είναι, πόσο συχνά επιτρέπονται και πώς βοηθούν στη δίαιτα

Cheat meals: Τι είναι, πόσο συχνά επιτρέπονται και πώς βοηθούν στη δίαιτα

healthstat.gr