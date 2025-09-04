Τσίπρας: Η κυβέρνηση χτίζει μια «κοινωνία των χασμάτων»

Ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο, στο άνοιγμα της φετινής 89ης ΔΕΘ, την Παρασκευή στις 17:15 στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist.

Βολές κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας με μία νέα του ανάρτηση.

Αναδημοσιεύοντας μέρος της ομιλίας του από τις 10 Ιουνίου του 2025, και ενόψει της επανεμφάνισής του στη ΔΕΘ, ο Αλέξης Τσίπρας ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας πως «Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται σήμερα και η δημοκρατία και η δικαιοσύνη».

Ο Αλέξης Τσίπρας αιτιολογεί τη φράση του λέγοντας πως «με τις ορατές πολιτικές της και τις «αόρατες» πρακτικές της, η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία που εύλογα, και με βάση επίσημα στοιχεία και μετρήσεις, μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει ως «κοινωνία των χασμάτων».

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1314721346682102&id=100044327474806&rdid=YZoO7D3xJDOLp3EX}

Σε ανάρτησή του την Τετάρτη ο πρώην πρωθυπουργός είχε κάνει λόγο για έναν νέο πατριωτισμό που χρειάζεται η χώρα απέναντι στην «ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία» όπως έγραψε χαρακτηριστικά.

{https://www.facebook.com/photo?fbid=1314057033415200&set=a.471875630966682}

Ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο, στο άνοιγμα της φετινής 89ης ΔΕΘ, την Παρασκευή στις 17:15 στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist.