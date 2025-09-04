Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση αγνοεί τις προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των αερομεταφορών στην Ελλάδα

Η ελληνική κυβέρνηση αποδεδειγμένα αδιαφορεί επιδεικτικά απέναντι στις συνεχείς προειδοποιήσεις και τα μέτρα της ΕΕ εναντίον της για τον κίνδυνο αεροπορικού δυστυχήματος και παραβιάζει συστηματικά τη νομοθεσία, τονίζει η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Νέες πρωτοβουλίες για την ασφάλεια των αερομεταφορών στην Ελλάδα, θέτοντας εκ νέου το ζήτημα στην Κομισιόν, προαναγγέλλει ότι θα αναλάβει η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση αγνοεί τις συνεχείς προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των αερομεταφορών στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της, τον Απρίλιο του 2024 η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Έλενα Κουντουρά με ερώτησή της προς την Κομισιόν, είχε θέσει «τους σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας και τις μαζικές παραβάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τις τεχνικές ελλείψεις στα ραντάρ, τις διαδικασίες προσέγγισης και την ασφάλεια των αερομεταφορών. Η αρμόδια τότε Επίτροπος Μεταφορών Αdina Vălean είχε απαντήσει, παραθέτοντας τις διαδικασίες που έχουν κινηθεί σε βάρος της χώρας μας εξαιτίας της έλλειψης συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια των πτήσεων τόσο από την Κομισιόν όσο και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροπορίας(EASA)».

Η Ελλάδα, αναφέρει στην ανακοίνωσή της, η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, «έχει ήδη καταδικαστεί το 2024 από το Δικαστήριο της ΕΕ για τη μη εφαρμογή του Κανονισμού 29/2009 σχετικά με τις υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων και την ασφάλεια επικοινωνιών των μονάδων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ενώ έχει δεχθεί νέα προειδοποίηση απ'την Κομισιόν προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου! Επίσης, έχει κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει και η Επιτροπή έχει αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη σε βάρος της χώρας για τη μη εφαρμογή των Εκτελεστικών Κανονισμών 1048/2018 και 1139/2018 για τις διαδικασίες πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN) στους ελληνικούς αερολιμένες. Παράλληλα έχει κινηθεί και άλλη διαδικασία επί παραβάσει για τη μη εφαρμογή της απαιτούμενης τεχνολογίας αναγνώρισης αεροσκαφών, που διασφαλίζει την ακριβέστερη ιχνηλάτηση των αεροσκαφών, όπως ορίζεται στον Εκτελεστικό Κανονισμό 373/2017, ο οποίος διέπει τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τα συστήματα αεροναυτιλίας».

Σύμφωνα με την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, «η ελληνική κυβέρνηση αποδεδειγμένα αδιαφορεί επιδεικτικά απέναντι στις συνεχείς προειδοποιήσεις και τα μέτρα της ΕΕ εναντίον της για τον κίνδυνο αεροπορικού δυστυχήματος και παραβιάζει συστηματικά τη νομοθεσία. Την ίδια ώρα, ο εξοπλισμός επιτήρησης των αεροδρομίων παραμένει απαρχαιωμένος χωρίς ανταλλακτικά, ενώ η προμήθεια νέου διαρκώς καθυστερεί αδικαιολόγητα. Οι ελλείψεις σε προσωπικό παραμένουν τεράστιες και οι ελεγκτές αναγκάζονται να εργάζονται σε εξαντλητικές συνθήκες. Η υποστελέχωση των υπηρεσιών και οι συνθήκες εργασίας για τους ελεγκτές κυκλοφορίας και τους ηλεκτρονικούς μηχανικούς ασφαλείας στους επιχειρησιακούς χώρους δημιουργούν ένα περιβάλλον κατάρρευσης. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιπαρέλθουν τον παρωχημένο εξοπλισμό και να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πτήσεων».

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1193036309527662&id=100064639124494&mibextid=wwXIfr&rdid=IdZGTFQ23r1CoZqw#}