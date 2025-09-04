Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση αγνοεί τις προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των αερομεταφορών στην Ελλάδα

Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση αγνοεί τις προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των αερομεταφορών στην Ελλάδα
Η ελληνική κυβέρνηση αποδεδειγμένα αδιαφορεί επιδεικτικά απέναντι στις συνεχείς προειδοποιήσεις και τα μέτρα της ΕΕ εναντίον της για τον κίνδυνο αεροπορικού δυστυχήματος και παραβιάζει συστηματικά τη νομοθεσία, τονίζει η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Νέες πρωτοβουλίες για την ασφάλεια των αερομεταφορών στην Ελλάδα, θέτοντας εκ νέου το ζήτημα στην Κομισιόν, προαναγγέλλει ότι θα αναλάβει η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση αγνοεί τις συνεχείς προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των αερομεταφορών στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της, τον Απρίλιο του 2024 η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Έλενα Κουντουρά με ερώτησή της προς την Κομισιόν, είχε θέσει «τους σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας και τις μαζικές παραβάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τις τεχνικές ελλείψεις στα ραντάρ, τις διαδικασίες προσέγγισης και την ασφάλεια των αερομεταφορών. Η αρμόδια τότε Επίτροπος Μεταφορών Αdina Vălean είχε απαντήσει, παραθέτοντας τις διαδικασίες που έχουν κινηθεί σε βάρος της χώρας μας εξαιτίας της έλλειψης συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια των πτήσεων τόσο από την Κομισιόν όσο και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροπορίας(EASA)».

Η Ελλάδα, αναφέρει στην ανακοίνωσή της, η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, «έχει ήδη καταδικαστεί το 2024 από το Δικαστήριο της ΕΕ για τη μη εφαρμογή του Κανονισμού 29/2009 σχετικά με τις υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων και την ασφάλεια επικοινωνιών των μονάδων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ενώ έχει δεχθεί νέα προειδοποίηση απ'την Κομισιόν προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου! Επίσης, έχει κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει και η Επιτροπή έχει αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη σε βάρος της χώρας για τη μη εφαρμογή των Εκτελεστικών Κανονισμών 1048/2018 και 1139/2018 για τις διαδικασίες πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN) στους ελληνικούς αερολιμένες. Παράλληλα έχει κινηθεί και άλλη διαδικασία επί παραβάσει για τη μη εφαρμογή της απαιτούμενης τεχνολογίας αναγνώρισης αεροσκαφών, που διασφαλίζει την ακριβέστερη ιχνηλάτηση των αεροσκαφών, όπως ορίζεται στον Εκτελεστικό Κανονισμό 373/2017, ο οποίος διέπει τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τα συστήματα αεροναυτιλίας».

Σύμφωνα με την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, «η ελληνική κυβέρνηση αποδεδειγμένα αδιαφορεί επιδεικτικά απέναντι στις συνεχείς προειδοποιήσεις και τα μέτρα της ΕΕ εναντίον της για τον κίνδυνο αεροπορικού δυστυχήματος και παραβιάζει συστηματικά τη νομοθεσία. Την ίδια ώρα, ο εξοπλισμός επιτήρησης των αεροδρομίων παραμένει απαρχαιωμένος χωρίς ανταλλακτικά, ενώ η προμήθεια νέου διαρκώς καθυστερεί αδικαιολόγητα. Οι ελλείψεις σε προσωπικό παραμένουν τεράστιες και οι ελεγκτές αναγκάζονται να εργάζονται σε εξαντλητικές συνθήκες. Η υποστελέχωση των υπηρεσιών και οι συνθήκες εργασίας για τους ελεγκτές κυκλοφορίας και τους ηλεκτρονικούς μηχανικούς ασφαλείας στους επιχειρησιακούς χώρους δημιουργούν ένα περιβάλλον κατάρρευσης. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιπαρέλθουν τον παρωχημένο εξοπλισμό και να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πτήσεων».

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1193036309527662&id=100064639124494&mibextid=wwXIfr&rdid=IdZGTFQ23r1CoZqw#}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Μακροζωία: Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ώρες των γευμάτων μας όσο μεγαλώνουμε

Μακροζωία: Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ώρες των γευμάτων μας όσο μεγαλώνουμε

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Γιώργος Αλικάκος: Πέθανε σε ηλικία 58 ετών – Ήταν πρώην μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Γιώργος Αλικάκος: Πέθανε σε ηλικία 58 ετών – Ήταν πρώην μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε και απέτυχε

Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε και απέτυχε

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ: «Εθισμένη η κυβέρνηση στην διαρκή συγκάλυψη των σκανδάλων της»

ΣΥΡΙΖΑ: «Εθισμένη η κυβέρνηση στην διαρκή συγκάλυψη των σκανδάλων της»

Πολιτική
Φάμελλος στη συνάντηση με ΕΣΕΕ: Η ακρίβεια πλήττει και το εμπόριο και τα νοικοκυριά

Φάμελλος στη συνάντηση με ΕΣΕΕ: Η ακρίβεια πλήττει και το εμπόριο και τα νοικοκυριά

Πολιτική
Ζαχαριάδης κατά Γεωργιάδη: Αυτή είναι η υπεραλαζονεία της εξουσίας

Ζαχαριάδης κατά Γεωργιάδη: Αυτή είναι η υπεραλαζονεία της εξουσίας

Πολιτική

NETWORK

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην 89η ΔΕΘ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην 89η ΔΕΘ

ienergeia.gr
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για τη συμμετοχή των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) στην Αγορά Εξισορρόπησης

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για τη συμμετοχή των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) στην Αγορά Εξισορρόπησης

ienergeia.gr
Μακροζωία: Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ώρες των γευμάτων μας όσο μεγαλώνουμε

Μακροζωία: Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ώρες των γευμάτων μας όσο μεγαλώνουμε

healthstat.gr
Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

healthstat.gr
Αποτελέσματα Διαβούλευσης για την επιβολή ρυθμιστικών μέτρων στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες

Αποτελέσματα Διαβούλευσης για την επιβολή ρυθμιστικών μέτρων στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες

ienergeia.gr
«Επιδημία» τα παράνομα σκευάσματα για το αδυνάτισμα – Πώς θα τα αναγνωρίσετε

«Επιδημία» τα παράνομα σκευάσματα για το αδυνάτισμα – Πώς θα τα αναγνωρίσετε

healthstat.gr
Απάντηση του ΥΠΕΝ αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα για σχέδια δόμησης στην Πολύαιγο

Απάντηση του ΥΠΕΝ αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα για σχέδια δόμησης στην Πολύαιγο

ienergeia.gr
Χοληστερίνη: Με επιτυχία στέφθηκε μία ακόμη κλινική δοκιμή ενός νέου φαρμάκου της Merck

Χοληστερίνη: Με επιτυχία στέφθηκε μία ακόμη κλινική δοκιμή ενός νέου φαρμάκου της Merck

healthstat.gr