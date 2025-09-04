Games
Ο διμέτωπος αγώνας του Ν. Ανδρουλάκη με έμφαση στην «ηθική»

Ο διμέτωπος αγώνας του Ν. Ανδρουλάκη με έμφαση στην «ηθική»
Η λέξη «ηθική» αναφέρεται δέκα φορές στην ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη. Αυτό, προφανώς, το αίτημα για μια νέα ηθική στην πολιτική, είναι το κεντρικό μήνυμα που έχει επιλέξει για την πορεία προς τις εκλογές. Ελλειψη ηθικών φραγμών δεν καταλογίζει μόνο στον Κ. Μητσοτάκη αλλά και στον Αλ. Τσίπρα.

Ποσοτικά, η επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη στον πρωθυπουργό ήταν πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που έκανε στον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά αυτό είναι αναπόφευκτο δεδομένου ότι ο πρώην πρωθυπουργός μέχρι στιγμής δεν έχει εξαγγείλει κάποια πολιτική πρωτοβουλία και δεν ηγείται ανταγωνιστικού κόμματος. Ποιοτικά, όμως, τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί είναι πάνω-κάτω ίδια και στις δύο περιπτώσεις: Καταλογίζει και στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα έλλειμμα ηθικής και στέκεται απέναντι τους επικαλούμενος, έμμεσα αλλά με σαφήνεια, το δικό του ηθικό πλεονέκτημα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στην εκδήλωση που έγινε στο Ζάππειο για την επέτειο ίδρυσης του κόμματος, έδειχνε ικανοποιημένος και έχει λόγους να είναι γιατί και πολύς κόσμος μαζεύτηκε και η συζήτηση για το δημογραφικό ήταν ενδιαφέρουσα και η παρουσία-ομιλία του Τάσου Γιαννίτση έδωσε κύρος και ανέβασε το επίπεδο, και η συναυλία για το κλείσιμο ήταν ωραία και η ατμόσφαιρα ήταν, γενικά, ευχάριστη και ενωτική.

Το μήνυμα που ήθελε να στείλει με το περιεχόμενο της εκδήλωσης ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις για να αναλάβει την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας, κάνοντας επίδειξη δύναμης σε επίπεδο τεχνοκρατικού λόγου, επεξεργασίας θέσεων και πολιτικής δημιουργικότητας.

Για το μήνυμα που ήθελε να στείλει με την ομιλία του γίνονται δύο αναγνώσεις. Όλοι συμφωνούν ότι ήθελε να υπογραμμίσει την ηθική υπεροχή που πιστεύει ότι έχει το ΠΑΣΟΚ έναντι της ΝΔ και να μεταφέρει στο πεδίο της εντιμότητας και του σεβασμού προς τους θεσμούς και το κράτος δικαίου τη σύγκριση ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Κάποιοι επιμένουν ότι η βασική επιλογή που αναδείχθηκε είναι ότι ο Ν. Ανδρουλάκης κάνει διμέτωπο αγώνα, αντιμετωπίζοντας τον Κ. Μητσοτάκη και τον Αλ. Τσίπρα με τους ίδιους όρους, ως ηγέτες συστημάτων εξουσίας που δεν δεσμεύονται από ηθικές αρχές.

Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ δεν συμφωνούν όλοι με αυτή την επιλογή και θεωρούν εντελώς διαφορετική την πολιτεία Μητσοτάκη από την πολιτεία Τσίπρα. Επιφυλάξεις υπάρχουν και για την έμφαση στην ηθική, με δεδομένο το αμαρτωλό παρελθόν του ΠΑΣΟΚ (Τσοχατζόπουλος κοκ) και εφόσον αυτή την ατζέντα την προωθεί ακόμη πιο δυναμικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλώνοντας ότι θέλει να βρεθεί ο πρωθυπουργός στη φυλακή.

Οπως σημειώνει συνεργάτης του, ο ορισμός που δίνει ο Ν. Ανδρουλάκης στην «ηθική στην πολιτική» είναι διαφορετικός από αυτόν που δίνει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Οπως είπε στην ομιλία του, για παράδειγμα, ηθική είναι η ισότητα.

Παρόλα αυτά, στο εσωτερικό της ΝΔ υπάρχουν στελέχη που θεωρούν ότι η «ηθικολογία» Ανδρουλάκη, όπως την προσδιορίζουν, εξυπηρετεί την κυβέρνηση, ακριβώς γιατί τον ταυτίζει με ακραία κόμματα που επενδύουν στον καταγγελτικό λόγο και στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής.

Σύντομα θα κριθεί στην πράξη η αποτελεσματικότητα της νέας στρατηγικής της Χαριλάου Τρικούπη.

