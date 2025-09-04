Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Τι μέτρα θα περιλαμβάνει το «καλάθι» της ΔΕΘ. Η κυβέρνηση σχεδιάζει τη μείωση όλων των βασικών φορολογικών συντελεστών εισοδήματος από 10.000 ευρώ και πάνω.

Με μία καθολική παρέμβαση στην φορολόγηση εισοδήματος που πιστεύει ότι θα λειτουργήσει ως ανάχωμα στην ακρίβεια ανεβαίνει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Στις αποσκευές του θα υπάρχουν και επιμέρους μέτρα. Κυρίως για συνταξιούχους, ένστολους, ενοικιαστές και ιδιοκτήτες, καθώς και για κατοίκους της Περιφέρειας και ιδιαίτερα της ακριτικής. Η έμφαση αναμένεται να δοθεί στην ελάφρυνση της μεσαίας τάξης ενώ επιχειρείται ηχηρή απάντηση στους δύο «ελέφαντες» στο δωμάτιο: Στο δημογραφικό και στο στεγαστικό πρόβλημα που απειλούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας. Συνολικά το πακέτο των νέων μέτρων αναμένεται να αγγίζει τα 1,7 δισ.

Το «βαρύ πυροβολικό» των μέτρων

Το βασικό μέτρο που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός σε δύο 24ωρα από το βήμα της ΔΕΘ είναι η φορολογική μεταρρύθμιση. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για μία «οριζόντια παρέμβαση που θα ανακουφίσει σχεδόν όλους τους φορολογούμενους».

Συγκεκριμένα η κυβέρνηση σχεδιάζει τη μείωση όλων των βασικών φορολογικών συντελεστών εισοδήματος από 10.000 ευρώ και πάνω. Και ειδικότερα, αναμένεται αναπροσαρμογή στις κλίμακες

10.000 - 20.000 ευρώ,

20.000 - 30.000 ευρώ,

30.000 - 40.000 ευρώ.

Ενώ εξετάζεται και η καθιέρωση ενδιάμεσου φόρου ακόμη και για τα υψηλότερα εισοδήματα. Στόχος, «να ωφεληθούν οι πολλοί», όπως λένε κυβερνητικά στελέχη. Μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, αγρότες κλπ.

Με το ακριβές ποσοστό μείωσης των συντελεστών να παραμένει θολό, πληροφορίες αναφέρουν ότι την μερίδα του λέοντος στην ετήσια φορολογική ελάφρυνση θα έχουν οι οικογένειες - κυρίως οι πολύτεκνες. Επίσης, οι νέοι μέχρι 30 ετών. Αλλά και - για πρώτη φορά - τα θεωρούμενα «ανώτερα στρώματα» της μεσαίας τάξης τα οποία δηλώνουν έσοδα από 40.000 - 60.000 ευρώ.

...Μέχρι και μηδενισμός φόρου

Το οικονομικό επιτελείο φαίνεται να εξετάζει μέχρι και μηδενισμό του φόρου για κατηγορίες νέων ή πολύτεκνων νοικοκυριών με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Η ωφέλεια σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αγγίξει τον έναν μισθό τον χρόνο. Με τις ομάδες που χρειάζονται μεγαλύτερη ενίσχυση η εξοικονόμηση να φθάνει μέχρι και τους δύο μισθούς τον χρόνο.

Μειώσεις σε ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ

Το πακέτο παροχών για το 2016 αναμένεται να περιλαμβάνει επίσης και επιμέρους παρεμβάσεις όπως μείωση του ΕΝΦΙΑ και του ΦΠΑ για ευάλωτες κατηγορίες πολιτών.

Μείωση ή κατάργηση προσωπικής διαφοράς

Η κυβέρνηση προσανατολίζεται να λύσει και μία εκκρεμότητα από το παρελθόν που αφορά την μείωση ή την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για όσους συνταξιούχους την έχουν ακόμη και στερούνται των ετήσιων αυξήσεων που δικαιούνται.

Οικονομική ενίσχυση ένστολων

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει και μία ακόμη παλιότερη δέσμευσή του σε σχέση με την οικονομική ενίσχυση των ένστολων. Να ανακοινώσει, δηλαδή, το νέο μισθολόγιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας κλείνοντας ένα ανοικτό μέτωπο με το δεξιό ακροατήριο της Ν.Δ.

Το οικονομικό επιτελείο διερευνά, τέλος, και κάποια μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενώ ενδέχεται το πακέτο να περιλαμβάνει και μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης.

Μέτρο - έκπληξη

Μέτρο - έκπληξη αναμένεται για το εκρηκτικό στεγαστικό πρόβλημα με την κυβέρνηση να επιχειρεί με κάποια θεαματική παρέμβαση να απαντήσει στις αιτιάσεις για μικρή αποτελεσματικότητα από τα προγράμματα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 1 και 2. Στο τραπέζι η άμεση κατασκευή κατοικιών σε δημόσιες εκτάσεις.