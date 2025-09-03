ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Μία τέτοια πιθανή εξέλιξη ξαναφέρνει την κυβέρνηση με την πλάτη στον τοίχο. Και το ερώτημα είναι: Θα δεχθεί η κυβέρνηση να αρθεί η ασυλία των συγκεκριμένων βουλευτών ή όχι; -Τι συζητείται στο παρασκήνιο.

Προβληματισμένη εμφανίζεται η κυβέρνηση από τις πληροφορίες που θέλουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ξαναχτυπά -με νέα δικογραφία- στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή τη φορά κατά «γαλάζιων» βουλευτών.

Βλέπουν... δάκτυλο

Το Μαξίμου -χωρίς να το ομολογήσει ποτέ δημόσια- είναι σχεδόν πεπεισμένο ότι κάποιοι έχουν βαλθεί να βλάψουν την κυβέρνηση χρησιμοποιώντας θεμιτά και αθέμιτα μέσα.

Συγκεκριμένα τους φαίνεται περίεργο που οι διαρροές περί νέας δικογραφίας έρχονται λίγα 24ωρα πριν από τις οικονομικές εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

…Κι ενώ η κυβέρνηση δια του Μ. Χρυσοχοΐδη προσπάθησε να κλείσει το ζήτημα βγάζοντας «κουστούμι» άνω των 22 εκ. σε κάποιους από τους πολλούς που σφετερίστηκαν παράνομα ευρωπαϊκό χρήμα που προορίζονταν για τους πραγματικούς αγρότες.

Στόχος να «θολώσει» το θετικό κλίμα των παροχών

Το συμπέρασμα αρκετών κυβερνητικών στελεχών είναι το εξής: Την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να καθαρίσει το τοπίο για να υποδεχθούν οι πολίτες με χαρά τις παροχές και να αναθαρρήσει η κυβέρνηση, κάποιες δυνάμεις επιχειρούν να θολώσουν το κλίμα ρίχνοντας ξανά «γαλάζιες» σκιές στο σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων.

Στόχος – σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη – είναι να εξανεμιστούν τάχιστα οι θετικές εντυπώσεις από τη μείωση της φορολογίας και ο δημόσιος λόγος να πλημμυρίσει ξανά από οσμές «γαλάζιων» σκανδάλων.

Πληροφορίες για πιθανή δίωξη 10-15 βουλευτών

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διακινούνται και δεν διαψεύδει η κυβέρνηση (βασικά δηλώνει άγνοια) η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένεται να ζητήσει την άρση ασυλίας περίπου 10-15 βουλευτών – κυρίως «γαλάζιων»- προκειμένου να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για βουλευτές που εμφανίζονται σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ να ζητούν διαμεσολάβηση για γνωστούς ή ψηφοφόρους τους ώστε να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews δεν θα αφορά το σύνολο των βουλευτών που εμφανίζονται στις επισυνδέσεις αλλά για όσους προκύψουν σοβαρές ενδείξεις ότι ζήτησαν κάτι παράνομο. Ότι για παράδειγμα πίεσαν διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ να παρανομήσει και εκείνος το έπραξε.

Το δίλημμα της κυβέρνησης



Μία τέτοια πιθανή εξέλιξη ξαναφέρνει την κυβέρνηση με την πλάτη στον τοίχο. Και το ερώτημα είναι: Θα δεχθεί η κυβέρνηση να αρθεί η ασυλία των συγκεκριμένων βουλευτών ή όχι;

Στο Μαξίμου επικρατεί προβληματισμός.

Από την μία πλευρά είναι πάγια τακτική να δέχονται τα κόμματα τις άρσεις ασυλίας για λόγους διαφάνειας.

Από την άλλη, η εικόνα 5 ή 7 ή περισσοτέρων «γαλάζιων» βουλευτών να διώκονται για εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργεί βαρύ πολιτικό ζήτημα στην κυβέρνηση.

Σκέψεις για «αξιολόγηση» κάθε άρσης ασυλίας

Κι ενώ αρχικά υπήρχε η άποψη ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μπει εμπόδιο σε μία δικαστική εντολή , τώρα αναπτύσσονται και δεύτερες σκέψεις.

Όπως αυτή της αξιολόγησης κάθε περίπτωσης χωριστά…

Σκέψη που προκαλεί άλλου είδους προβλήματα. Μπορεί μία κυβέρνηση να κρίνει κατά περίπτωση μία δικαστική εντολή ;

Με ποια κριτήρια θα απορρίψει μία δικαστική κρίση που θα βασίζεται σε προηγούμενη έρευνα;

Τα πιθανά αδικήματα

Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν κάποιοι γαλάζιοι βουλευτές μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με κατηγορίες όπως «η συνέργεια σε απιστία» κατά ευρωπαϊκού χρήματος ή η «ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος» εφόσον αποδειχθεί ότι υπήρξαν πιέσεις προς στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ να παρανομήσει.

Παρότι το πιο πιθανό --σε ένα τέτοιο σενάριο- είναι τα συγκεκριμένα αδικήματα να αφορούν πλημμελήματα και όχι κακουργήματα, το πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση θα είναι βαρύ.

Διότι θα δοθεί το επιχείρημα στην αντιπολίτευση αλλά και στην κοινή γνώμη να υποστηρίζει -και με δικαστική βούλα - ότι «γαλάζιοι» βουλευτές είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που απομυζούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ.