Για έλεγχο θα αποσταλεί και η κατάθεση του Χρήστου Μαγειρία, συντρόφου της Πόπης Σεμερτζιδου, ο οποίος καταθέτει την Πέμπτη, καθώς φέρεται σύμφωνα με την κατάθεσή της, να ήταν αυτός το συγγενικό της πρόσωπο που κέρδισε το λαχείο.

Στη Δικαιοσύνη και την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ζήτησε η ΝΔ να αποσταλούν οι καταθέσεις του Ανδρέα Στρατάκη και της Πόπης Σεμερτζίδου, για να ελεγχθεί αν υπάρχει το οτιδήποτε μεμπτό στα λαχεία που κατά δήλωσή τους, κέρδισαν συγγενικά τους πρόσωπα.

Για έλεγχο θα αποσταλεί και η κατάθεση του Χρήστου Μαγειρία, συντρόφου της Πόπης Σεμερτζιδου, ο οποίος καταθέτει την Πέμπτη, καθώς φέρεται σύμφωνα με την κατάθεσή της, να ήταν αυτός το συγγενικό της πρόσωπο που κέρδισε το λαχείο.

«Τις τελευταίες ημέρες επιχειρείται μια παιδική προσέγγιση από την αντιπολίτευση για το ζήτημα των τυχερών παιγνίων. Θέλουμε οι καταθέσεις της κ. Σεμερτζίδου, του κ. Στρατάκη και του κ. Μαγειρία, να σταλούν άμεσα στην Δικαιοσύνη και στον Επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν λόγοι και πως κερδήθηκαν, ή οτιδήποτε άλλο ούτως ώστε τα παιδικά επιχειρήματα της αντιπολίτευσης ελλείψει άλλων, να πάρουν ένα τέλος», είπε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης.

Η αντιπολίτευση συμφώνησε με την διαβίβαση των συγκεκριμένων καταθέσεων, ζητώντας ωστόσο να διαβιβαστούν με συγκεκριμένα ερωτήματα, κατηγορώντας την κυβερνητική πλειοψηφία για επικοινωνιακό «πυροτέχνημα». Από το ΠΑΣΟΚ έθεσαν ως προϋπόθεση να διαβιβαστούν και άλλες καταθέσεις, όπως αυτές του κ. Μπαμπασίδη και του κ. Ντογκούλη, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκκαλης ζήτησε επιπλέον να επιληφθεί και το ΣΔΟΕ της υπόθεσης και να διαβιβαστούν στην επιτροπή πριν την κατάθεση του κ. Μαγειρία, τυχόν προγενέστεροι έλεγχοι σε αυτές τις περιπτώσεις.

Από την ψηφοφορία απείχε η αντιπολίτευση, η οποία εγκάλεσε την κυβερνητική πλειοψηφία για συγκάλυψη και κοροϊδία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απορρίπτεται το αίτημα Μαρκοπούλου

Παράλληλα, αποφασίστηκε η απόρριψη του αιτήματος της Δέσποινας Μαρκοπούλου, νόμιμης εκπροσώπου της εταιρίας ορκωτών λογιστών ΣΟΛ ΑΕ, που αιτήθηκε να μην υπάρξει τηλεοπτική μετάδοση στη σημερινή της κατάθεση.

«Σε περίπτωση που επιμείνει παρακαλώ να σταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για απείθεια», ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης με το ΠΑΣΟΚ και τη Μιλένα Αποστολάκη να θυμίζει ότι η κ. Μαρκοπούλου κλήθηκε μετά από δική τους παρέμβαση, καθώς ήταν η υπογράφουσα των οικονομικών ελέγχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Η κ. Μαρκοπούλου πρέπει να καταθέσει, τελεία», είπε κι η Ευαγγελία Λιακούλη.

Η κ. Μαρκοπούλου, απαντώντας στη Μιλένα Αποστολάκη για το «αν έκρουσε τον κίνδυνο του κινδύνου στους τρεις προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους οποίους συνεργάστηκε και συγκεκριμένα στους κ.κ. Μελά, Μπαμπασίδη και Σημανδράκο, είπε πως «φυσικά και επικοινωνήσαμε και γραπτώς και προφορικώς. Τα έχουμε πει και τα έχουμε επικοινωνήσει όλα».

Στην ερώτηση του Μακάριου Λαζαρίδη για τη συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για δυσκολία άντλησης στοιχείων, ενώ διευκρίνισε πως υπήρχε δυσκολία «όχι μόνο από την κ. Τυχεροπούλου, αλλά από ολόκληρο τον Οργανισμό». Ταυτόχρονα σημείωσε πως δεν διαπίστωσε δόλο, υπεξαίρεση ή πολιτική παρέμβαση, λέγοντας πως σε αυτή την περίπτωση θα είχε ενημερώσει αρμοδίως. «Ό,τι λάθη εντοπίσαμε, τα αναδείξαμε», είπε.

ΝΔ: Επιπόλαιες προσεγγίσεις της αντιπολίτευσης

Πηγές της ΝΔ, σχολιάζουν τα παρακάτω:

«Υπέρ της πλήρους διερεύνησης όλων των πτυχών που προκύπτουν από τις καταθέσεις μαρτύρων της Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με κέρδη από τυχερά παίγνια τάχθηκε ο εισηγητής της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας κ. Μακάριος Λαζαρίδης.

Κατά την παρέμβασή του ο κ. Λαζαρίδης τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία ζητάει την άμεση αποστολή στην ελληνική Δικαιοσύνη και στον επικεφαλής της Αρχής για την καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Χαράλαμπο Βουρλιώτη των καταθέσεων της κ. Σεμερτζίδου, του κ. Στρατάκη αλλά και του κ. Μαγειρία που θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες, σχετικά με κέρδη από τυχερά παιχνίδια και λαχεία.

Απέναντι στις επιπόλαιες προσεγγίσεις της αντιπολίτευσης που έχουν ως μοναδικό στόχο μικροκομματικές σκοπιμότητες, η ΝΔ απαντά με θεσμικό τρόπο ζητώντας να ερευνηθούν τα πάντα από τις αρμόδιες αρχές. Σημειώνουμε ότι ο εισηγητής της πλειοψηφίας αποδέχθηκε το αίτημα βουλευτών της μειοψηφίας τα στοιχεία για τα τυχερά παίγνια να δοθούν και στον ΣΔΟΕ.

Παράλληλα ο κ. Λαζαρίδης τόνισε ότι θα πρέπει να απορριφθεί το αίτημα της μάρτυρος κυρίας Μαρκοπούλου, η οποία με νέα επιστολή της στην Επιτροπή υποστήριξε ότι δεν συναινεί με την κλήτευσή της σε δημόσιες συνεδριάσεις στην Εξεταστική. Ο κ. Λαζαρίδης σημείωσε ότι εάν η κ. Μαρκοπούλου επιμείνει στη μη κατάθεσή της θα πρέπει να παραπεμφθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για απείθεια καθώς είναι υποχρεωμένη να καταθέσει.

Σημειώνουμε ότι η κ. Μαρκοπούλου ήταν πρόταση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ταυτόχρονα δεν επιθυμούσε την κλήτευση ενός άλλου μάρτυρα, του κ. Καραποστολάκη».

ΠΑΣΟΚ: Επικοινωνιακή παράσταση της ΝΔ

Από το ΠΑΣΟΚ, αναφέρουν πως: «Και ένοχη και απομονωμένη η ΝΔ επέλεξε τον ευτελισμό της διαδικασίας σε μια προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης της εδραιωμένης στην κοινωνία πεποίθησης περί της κυβερνητικής συγκάλυψης της αλήθειας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκάλυψη την οποία επιχειρεί με την ίδια μεθοδολογία που ακολούθησε και στην εξεταστική για τα Τέμπη. Σε μια ακόμη επικοινωνιακή παράσταση, η κυβερνητική πλειοψηφία, ζήτησε να σταλούν στη δικαιοσύνη οι καταθέσεις της κ. Σεμερτζίδου, στελέχους της ΝΔ, του κ. Στρατάκη, πολιτευτή της ΝΔ και του κ. Μαγειρία,(η οποία ακόμη δεν έχει δοθεί!) Στο αίτημά της ωστόσο δεν αναφέρει το ενδεχόμενο αδίκημα για το οποίο ζητείται η έρευνα. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, θυμίζουμε ότι η « τύχη» έχει χαμογελάσει στον υποψήφιο βουλευτή της ΝΔ κ. Στρατάκη και τον κ. Μαγειρία ο οποίος επεδίωξε να ενταχτεί στα ψηφοδέλτιά της. Ίσως αποτελεί σύμπτωση ότι όποιος είναι στέλεχος τη ΝΔ κερδίζει ! Εάν η ΝΔ επιθυμεί να ερευνήσει την τέλεση ενδεχόμενων αδικημάτων από μάρτυρες που κατέθεσαν στην επιτροπή, να της θυμίσουμε ότι οι πρώτες καταθέσεις που θα πρέπει να διαβιβασθούν στη δικαιοσύνη, είναι αυτές του κ. Βορίδη και του κ. Παππά και οι δυο για τη διερεύνηση τυχόν τέλεσης του αδικήματος της ψευδορκίας».

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ δημιουργεί εντυπώσεις μετά τον σάλο για τα «τυχερά» στελέχη της

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρουν τα εξής: «Με φόντο την κατακραυγή για τις αποκαλύψεις ότι οι «γαλάζιοι» εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζονται ιδιαίτερα τυχεροί προκειμένου να δικαιολογήσουν υπέρογκα ποσά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς τους, η ΝΔ ρίχνει ακόμα ένα προπέτασμα καπνού. Διά του εισηγητή της στην Εξεταστική Επιτροπή, Μ. Λαζαρίδη, ζήτησε να σταλούν στον Εισαγγελέα οι καταθέσεις των «γαλάζιων» υπερτυχερών. Προσπαθεί ξανά να δημιουργήσει εντυπώσεις άνευ ουσίας για να παραπλανήσει την κοινή γνώμη. Προσπαθεί να πείσει ότι δήθεν η κυβερνητική πλειοψηφία «στέλνει υποθέσεις στη δικαιοσύνη». Το κάνει όμως χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία και ερωτήματα, χωρίς να τεκμηριώνει συγκεκριμένα αδικήματα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαιτεί, μέχρι την επόμενη Πέμπτη, ημέρα κατάθεσης του Χρήστου Μαγειρία (συντρόφου της κας Σεμερτζίδου), να προσκομιστούν στους βουλευτές - μέλη της Επιτροπής στοιχεία από τυχόν ελέγχους των φορολογικών ελεγκτικών αρχών (ΣΔΟΕ) στα συγκεκριμένα πρόσωπα. Καθώς και η αναφορά για τέλεση αξιόποινων πράξεων που έστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020 στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Τρικάλων και η οποία περιλαμβάνει εκτενή περιγραφή των ελέγχων που έγιναν το 2018 στον κ. Μαγειρία και σε μέλη της οικογένειάς του

Όπως και να προσκομιστούν, με βάση ήδη από τον Σεπτέμβριο κατατεθειμένο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όλες οι δικογραφίες με υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ΝΔ αναγκάστηκε να συναινέσει στο πρώτο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ωστόσο, με κάθε τρόπο συνεχίζει να επιδιώκει την προστασία συγκεκριμένων προσώπων και να σκηνοθετεί τη διαδικασία της εξέτασης των μαρτύρων, προκειμένου να κρύψει (ή να καθυστερήσει) την αλήθεια για το «γαλάζιο» σκάνδαλο.

Παράλληλα, απορρίπτουμε ως απαράδεκτο το αίτημα της κας Μαρκοπούλου για μη δημοσιότητα της κατάθεσής της. Η συγκεκριμένη μάρτυρας δεν υπάγεται στα εξαιρούμενα από τον νόμο πρόσωπα. Το εν λόγω αίτημα είναι αβάσιμο, παραβιάζει τις αρχές της Ποινικής Δικονομίας, όπως αυτές της δημοσιότητας των συνεδριάσεων και της διαφύλαξης του δημοσίου συμφέροντος. Κανένας μάρτυρας της Εξεταστικής Επιτροπής δεν μπορεί να απολαμβάνει προνομιακή μεταχείριση σε σχέση με τους προηγούμενους και τους επόμενους μάρτυρες».