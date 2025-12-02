Η παρουσία του στην Εξεταστική στις 11 Δεκεμβρίου ανάβει φωτιές.

Ποιους να εκβιάζει από τώρα ο «Φραπές», ενόψει της εμφάνισής του στις 11 Δεκεμβρίου στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Μέσω συνεργατών του διέρρευσε, όπως μετέδωσε το ΟΡΕΝ, πως θα εμφανιστεί στην Εξεταστική, «με φορτωτή γεμάτο ντοσιέ, αρχεία και φακέλους», θα μιλήσει για όλους και «πολλοί θα τρέχουν», αλλά και ότι «θα έχουμε ...Μαραθώνιο».

Σε ποιους λοιπόν αναφέρεται;

Στους κυβερνητικούς ή σε συνεννόηση μαζί τους να προβοκάρει στελέχη του ...ΠΑΣΟΚ;

ΥΓ: Όταν αρνήθηκε να πάει στην Εξεταστική Επιτροπή η πλειοψηφία προκειμένου να μην διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή του τον παρέπεμψε στον εισαγγελέα. Μήπως να μάθουμε τι αποφάσισε ο εισαγγελέας; Ή ακόμα ...τίποτε;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.