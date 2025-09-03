51 χρόνια ΠΑΣΟΚ - Ωριμότητα ή γεράματα;

Το καλό για το ΠΑΣΟΚ είναι ότι μπαίνει στην έκτη δεκαετία της ζωής του σαν κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για πρώτη φορά τα τελευταία 13 χρόνια. Τα κακό είναι ότι απέχει πολύ από μια εκλογική νίκη. Γι αυτό και στην ατμόσφαιρα των σημερινών "γενεθλίων" του υπάρχει και αισιοδοξία και αγωνία.

Για ένα κόμμα είναι πάρα πολλά 51 χρόνια συνεχούς παρουσίας στη Βουλή. Πόσο μάλλον όταν για περισσότερα από 20 χρόνια έχει κυβερνήσει. Είναι αργά για κρίση μέσης ηλικίας και νωρίς για τον τελευταίο γύρο, με δεδομένη την ανθεκτικότητα που έχει δείξει στη διάρκεια της μεταπολίτευσης.

Στην Χαριλάου Τρικούπη επέλεξαν να συνδέσουν τον εορτασμό της επετείου ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ με μια εκδήλωση εστιασμένη στο δημογραφικό με κεντρικό ομιλητή τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών και πρώην υπουργό Τάσο Γιαννίτση, που αποτελεί εμβληματική προσωπικότητα της μεταρρυθμιστικής σοσιαλδημοκρατίας, ταυτισμένος με το ιδεολογικό ρεύμα του σημιτικού εκσυγχρονισμού στην καλύτερη εκδοχή του, εμπνευστής μιας διορατικής παρέμβασης στο ασφαλιστικό, το 2001, που αν δεν είχε ματαιωθεί, μπορεί να είχε παίξει καταλυτικό ρόλο για την αποφυγή της χρεοκοπίας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να δείξει με την εκδήλωση στο Ζάππειο ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνδυάζει την εμπειρία και τη γνώση με το δυναμισμό και την τόλμη της δικής του γενιάς στελεχών, ότι μπορεί να εγγυηθεί μια κυβερνητική αλλαγή με ασφάλεια, αταλάντευτα ευρωπαϊκό προσανατολισμό, δημοσιονομικό ορθολογισμό και κοινωνική ευαισθησία.

Οι πολιτικοί του φίλοι υποστηρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πλέον σε μια φάση ωριμότητας και επικαλούνται ως επιχείρημα την προγραμματική, θεσμική και παραγωγική αντιπολίτευση που πιστεύουν ότι ασκείται.

Αντίθετα, όσοι αμφισβητούν τις ικανότητες και τη στρατηγική του μιλούν για μια περίοδο παρακμής του ΠΑΣΟΚ που δεν μπορεί να κυριαρχήσει πολιτικά παρά τη ραγδαία φθορά της κυβέρνησης και τις αλλεπάλληλες διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι επόμενες εκλογές θα είναι καθοριστικές. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέτει ως στόχο την εκλογική νίκη "έστω και μια ψήφο", αποφεύγοντας να ανοίξει τα χαρτιά του για τις δυνητικές μετεκλογικές συνεργασίες. Ωστόσο, τίποτα δεν δείχνει -αυτή τη στιγμή- ότι αυτός ο στόχος είναι εφικτός, ενώ τα διλήμματα που θα τεθούν την επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι αμείλικτα σε σχέση με τις συγκλίσεις μεταξύ κομμάτων.

Η ιστορία του ΠΑΣΟΚ προσφέρεται για διαφορετικές αναγνώσεις σε σχέση με την πορεία του στο εξής. Αν σταθεί κανείς στα τεράστια εκλογικά ποσοστά που εξασφάλιζε μέχρι το πρώτο μνημόνιο (2010), θα μπορούσε να εκτιμήσει ότι δεν θα ξαναγίνει κόμμα εξουσίας. Αν δώσει έμφαση στο γεγονός ότι κατρακύλησε στο 4% (2015), όταν το "κατάπιε" ο ΣΥΡΙΖΑ, και παρόλα αυτά κατάφερε να ανακάμψει και να φτάσει στο 13% στις τελευταίες εκλογές (2023), έχοντας αφήσει πίσω του πλέον τον ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να συμπεράνει ότι υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ανόδου.

Αλλά καμία πρόβλεψη δεν είναι ασφαλής πριν αποσαφηνιστούν τα πολιτικά σχέδια του Αλέξη Τσίπρα και πριν μελετηθούν οι δημοσκοπήσεις που θα ολοκληρωθούν μετά την ΔΕΘ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επενδύει πολιτικά σε ένα πρόγραμμα που "μπορεί να βελτιώσει τη ζωή του ελληνικού λαού", το οποίο θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Σχολιάζοντας τις παροχές και φοροελαφρύνσεις που προαναγγέλλονται, μιλά για μια "διαφορετική πολιτική φιλοσοφία του ΠΑΣΟΚ", υπογραμμίζοντας πως «η κάθε κοινωνική ομάδα δεν θα πάρει ένα αντίδωρο, θα πάρει μια πρόταση". Σε συνέντευξή του στο ΟΡΕΝ ανέφερε ως παράδειγμα το εξής: "Οι μικρομεσαίοι θέλουν τις 120 δόσεις. Οι 120 δόσεις είναι μια λύση που αφορά χιλιάδες επιχειρήσεις, χιλιάδες νοικοκυριά, ώστε να μπορούν βιώσιμα να αποπληρώνουν το χρέος τους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να μιλά για μια "ολιστική πολιτική που θα αλλάξει την ανάπτυξη, θα αλλάξει το κοινωνικό κράτος, θα αλλάξει τις λειτουργίες των θεσμών, θα αλλάξει τη δημόσια διοίκηση και η χώρα μας θα πάει σε καλύτερες ημέρες".

Για τη φορολογία, υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερες κλίμακες, να υπάρχει τιμαριθμοποίηση, ώστε να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των πολιτών. Για τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος σημειώνει ότι «η μέση οικογένεια στην Ελλάδα πλήρωσε 52% παραπάνω ενέργεια, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 32%. Νέοι με μονογονεϊκές οικογένειες και ζευγάρια είδαν 63% αύξηση στην Ελλάδα στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, την ώρα που είναι 30% στην Ευρώπη. Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν αύξηση στην Ελλάδα 65%, ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι στο 51%. Ή Νέα Δημοκρατία χαρακτηρίζει “εξωχώριο” το πρόβλημα της αύξησης του κόστους ενέργειας, αλλά έγινε ενδημικό».