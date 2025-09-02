Games
Δούκας: «Η Αυτοδιοίκηση δεν είναι κρατικό παράρτημα, δεν είναι Διεύθυνση Υπουργείου»

Δούκας: «Η Αυτοδιοίκηση δεν είναι κρατικό παράρτημα, δεν είναι Διεύθυνση Υπουργείου»
«Η κυβέρνηση έχει πάρει έναν επικίνδυνο δρόμο υπονόμευσης του θεσμού και χειραγώγησης των αιρετών» ανέφερε ο Χάρης Δούκας.

Κοινό μέτωπο για την αντιμετώπιση των οξύτατων προβλημάτων, που αντιμετωπίζει σήμερα η Αυτοδιοίκηση, σχηματίζουν Δήμαρχοι σε όλη τη χώρα ενόψει της ΔΕΘ, ύστερα από πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Στη συνέντευξη Τύπου, που δόθηκε στο Δημαρχείο Αθηνών εκ μέρους της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα», επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων, θίχτηκαν ζητήματα, όπως ο οικονομικός στραγγαλισμός και η απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την κυβέρνηση.

Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Η κυβέρνηση έχει πάρει έναν επικίνδυνο δρόμο υπονόμευσης του θεσμού και χειραγώγησης των αιρετών. Προωθεί έναν εκλογικό νόμο που καταργεί τον δεύτερο γύρο των Αυτοδιοικητικών εκλογών. Δε μένει παρά να καταργήσει και τους ίδιους τους αιρετούς και να διορίζει Δημάρχους της αρεσκείας της. Η Αυτοδιοίκηση δεν είναι κρατικό παράρτημα, δεν είναι Διεύθυνση Υπουργείου. Η σιωπή, πια, είναι συνενοχή. Είναι ώρα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Καλούμε κάθε Δήμαρχο, κάθε δημοτικό σύμβουλο, κάθε αιρετό, να συμπαραταχθεί μαζί μας, ανεξάρτητα από πολιτικές τοποθετήσεις, σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Το πρώτο μας ραντεβού είναι το απόγευμα του Σαββάτου μαζί με όλους τους κοινωνικούς φορείς μπροστά στη ΔΕΘ».

Στα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την έλλειψη συνεργασίας με την κυβέρνηση αναφέρθηκαν Δήμαρχοι και άλλοι αιρετοί.

Ο Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ΚΕΔΕ, τόνισε: «Εδώ και πάνω από 10 χρόνια από τα μνημόνια, η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πατρίδα μας, μετά τον θεσμικό και λειτουργικό στραγγαλισμό, υπόκειται πλέον και σε οικονομικό στραγγαλισμό, παρά τα προβλεπόμενα από τον νόμο και παρά τα θετικά δεδομένα της οικονομίας με τα υπερπλεονάσματα».

Ο Κώστας Ζαχαριάδης, μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ΚΕΔΕ, επισήμανε: «Ζητάμε χρήματα για την Αυτοδιοίκηση, πόρους και αρμοδιότητες, όπως γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ζητάμε, όμως, και σεβασμό στον ίδιο τον θεσμό. Μετά τις Αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2023, έχει ξεσπάσει – με αφορμή και την Αυτοδιοικητική αλλαγή στον Δήμο της Αθήνας – μία απίστευτη κόντρα εκδίκησης, όχι μόνο απέναντι στον Δήμο της Αθήνας και στο πρόσωπο του Δημάρχου, αλλά και απέναντι στον θεσμό της Αυτοδιοίκησης συνολικά».

Ο Ανδρέας Ευθυμίου, Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου και μέλος Διοίκησης ΠΕΔΑ, δήλωσε: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν αυτή που στήριξε την κοινωνία στα μνημόνια, στην ενεργειακή κρίση, στο προσφυγικό. Επομένως είναι και προς το συμφέρον της κεντρικής διοίκησης να έχει συνεργασία. Διεκδικούμε όμως – και απαιτούμε – αυτά τα οποία έχει θεσμοθετήσει η Πολιτεία, έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι Δήμοι προς όφελος των δημοτών».

Η Τίνα Καφατσάκη, Δήμαρχος Ζωγράφου και μέλος Διοίκησης ΚΕΔΕ, ανέφερε: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι και τα δημοτικά συμβούλια δε μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Δε μπορούν να φτιάξουν τα πεζοδρόμια, δε μπορούν να καθαρίσουν τις πόλεις, δε μπορούν να ενισχύσουν τις δομές για τις ευάλωτες ομάδες».

Η Μαρία Ανδρούτσου, μέλος ΠΕΔΑ και πρώην Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, υπογράμμισε: «Υπάρχουν αιρετοί που είναι εστιασμένοι στον Αυτοδιοικητικό τους ρόλο και προφανώς υπάρχουν και αιρετοί συνάδελφοι που θεωρούν ότι μπορούν να απευθύνονται μόνο σε κομματικά ακροατήρια. Εμείς μέσα από τις κινητοποιήσεις που θα ακολουθήσουν, απευθυνόμαστε στον λαό και στους πολίτες, γιατί αυτοί είναι η δύναμή μας».

Ο Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος Αγιάς και μέλος Διοίκησης ΚΕΔΕ, ανέφερε: «Εμείς ως παράταξη έχουμε προτείνει πάρα πολλές φορές συγκεκριμένους τρόπους αντίδρασης και πίεσης, προκειμένου να αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα και να βγούμε έξω από το κλειστό σύστημα της ΚΕΔΕ».

Το παρών στη συνέντευξη Τύπου έδωσαν επίσης ο Δημήτρης Μπίρμπας, μέλος Διοίκησης ΚΕΔΕ, ο Φώτης Παπαδόπουλος, μέλος ΠΕΔΑ και Δημοτικός Σύμβουλος Μεταμόρφωσης, ο Βασίλης Χριστοδούλου, μέλος ΠΕΔΑ και Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Ιωνίας, ο Χρήστος Βοσκόπουλος μέλος ΠΕΔΑ και πρώην Δήμαρχος Καισαριανής, η Ρωξάνη Μπέη, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και μέλος ΠΕΔΑ, καθώς και άλλοι Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αθηναίων.

