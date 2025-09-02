Η «Πρωτοβουλία» Κασσελάκη για την «Ευρωπαϊκή Πρόοδο»

Σκοπός της νέας πρωτοβουλίας του Σ. Κασσελάκη είναι να αναδείξει - με δράσεις από τη βάση - τις ευρωπαϊκές αξίες.

«Γέφυρα» ανάμεσα στην κοινωνία και τα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων επιχειρεί να χτίσει ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, ιδρύοντας την «Πρωτοβουλία», μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, πολιτική πρωτοβουλία.

«Δεν είμαστε ένα τυπικό think tank ή ένα ίδρυμα που λειτουργεί "από πάνω προς τα κάτω". Είμαστε μια πρωτοβουλία φιλελεύθερων πολιτών από όλη την Ευρώπη που κινητοποιούνται για πραγματική αλλαγή γιατί πρόοδος σημαίνει να αμφισβητούμε το κατεστημένο, να υπερασπιζόμαστε τη δικαιοσύνη, να αγωνιζόμαστε ενάντια σε κατεστημένα συμφέροντα και να λογοδοτούν οι πολιτικοί», αναφέρει σημείωμα στην ιστοσελίδα europrogress.org.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Πρόοδο

«Η Ευρώπη ανήκει στους πολίτες της»

Η Πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Πρόοδο γεννήθηκε από μια βαθιά ανάγκη:

να ξαναδώσουμε φωνή στους πολίτες της Ευρώπης.

Σε μια εποχή κρίσεων, ανισοτήτων και αυξανόμενης δυσπιστίας προς τους θεσμούς, η Πρωτοβουλία φέρνει στο προσκήνιο το πιο ισχυρό εργαλείο αλλαγής: την κοινωνική συμμετοχή.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμείνει ένα έργο γραφείων και κλειστών συσκέψεων.

Πρέπει να γίνει χώρος ζωντανός, όπου οι πολίτες συναντιούνται, μιλούν, διεκδικούν και συνδιαμορφώνουν το μέλλον τους.

Η Πρωτοβουλία είναι η γέφυρα ανάμεσα στην κοινωνία και τα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων.

Μια νέα δυναμική συλλογικότητα που ενώνει φωνές από κάθε γωνιά της ηπείρου.

Το Όραμά μας

Μια Ευρώπη δικαιοσύνης, όπου οι θεσμοί υπηρετούν πραγματικά τους πολίτες.

Μια Ευρώπη ισότητας και συμμετοχής, όπου κάθε φωνή έχει βαρύτητα.

Μια Ευρώπη ενωμένη και αλληλέγγυα, απέναντι στις ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Μια Ευρώπη βιώσιμη και καινοτόμα, που επενδύει στους ανθρώπους, όχι μόνο στους μηχανισμούς.

Η Πρωτοβουλία, ιδρυτής της οποία είναι ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, συνδέει το ευρωπαϊκό όραμα με τις πραγματικές ανάγκες των κοινωνιών.

Όχι για να αντιγράψουμε έτοιμες λύσεις, αλλά για να χτίσουμε μαζί το επόμενο βήμα της Ευρώπης.

Δράσεις που ξεκινούν άμεσα

Δίκτυο για τα Κοινωνικά Δικαιώματα & την Ισότητα

Η Πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Πρόοδο βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο.

Στηρίζουμε όλους όσοι υψώνουν τη φωνή τους απέναντι στις διακρίσεις, την ανισότητα και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ένωση αξιών αν δεν προστατεύει όλους τους πολίτες της – ανεξάρτητα από φύλο, ταυτότητα, προέλευση, αναπηρία ή κοινωνική θέση.

1. Ισότητα των Φύλων & Στήριξη των Γυναικών

Διοργανώνουμε εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των γυναικών σε εργασία, εκπαίδευση, ισότιμη αμοιβή και πολιτική συμμετοχή.

Δημιουργούμε δίκτυο υποστήριξης θυμάτων έμφυλης βίας σε συνεργασία με ευρωπαϊκές οργανώσεις και τοπικές κοινότητες.

Πιέζουμε για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας κατά της παρενόχλησης, της κακοποίησης και των διακρίσεων.

2. Δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ+ Ατόμων

Στηρίζουμε τη νομοθετική κατοχύρωση ισότητας για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Συνεργαζόμαστε με οργανώσεις και κινήματα για την προστασία από εγκλήματα μίσους και διακρίσεις.

Διοργανώνουμε πανευρωπαϊκές δράσεις ενημέρωσης και συμμετέχουμε σε Pride events για την ορατότητα και αποδοχή όλων των ταυτοτήτων.

3. Ένταξη & Προστασία Ευάλωτων Ομάδων

Υποστηρίζουμε προγράμματα κοινωνικής ένταξης για μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, προωθώντας ισότιμη πρόσβαση σε εκπαίδευση, υγεία και εργασία.

Συνεργαζόμαστε με ευρωπαϊκά δίκτυα για την προστασία των ατόμων με αναπηρία, εξασφαλίζοντας προσβασιμότητα και ίσα δικαιώματα.

Παρεμβαίνουμε θεσμικά υπέρ της κατάργησης όλων των διακρίσεων που διχάζουν τις κοινωνίες και υπονομεύουν τη συνοχή.

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης

1. Δημιουργούμε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης, ένα ανοιχτό δίκτυο παρακολούθησης:

Καταγράφουμε παραβιάσεις δικαιωμάτων, υποθέσεις θεσμικής αυθαιρεσίας, διαφθοράς και κακοδιοίκησης.

Εκδίδουμε δημόσιες αναφορές και καταθέτουμε ευρήματα απευθείας στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.

Συνεργαζόμαστε με άλλες ΜΚΟ, ευρωπαϊκούς οργανισμούς και κοινωνικά κινήματα για κοινές παρεμβάσεις.

2. Νομική Δράση & Παρεμβάσεις

Η Πρωτοβουλία δεν μένει στη θεωρία: δρα.

Καταθέτουμε προσφυγές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όταν παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα.

Συμμετέχουμε ενεργά σε διαβουλεύσεις της Ε.Ε. για τη δικαιοσύνη, την προστασία των πολιτών και τη διαφάνεια.

Δικτυώνουμε πολίτες, εθελοντές και νομικούς για να υποστηρίζουμε όσους χρειάζονται βοήθεια.

3. Προστασία Μαρτύρων & Whistleblowers

Η αλήθεια είναι δύναμη. Κι εμείς την προστατεύουμε.

Δημιουργούμε πλατφόρμα ασφαλών καταγγελιών για παραβιάσεις, διαφθορά και καταχρηστικές πρακτικές, με εγγύηση πλήρους ανωνυμίας.

Παρέχουμε νομική υποστήριξη σε whistleblowers και μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος.

Διεκδικούμε την ενίσχυση των ευρωπαϊκών πλαισίων προστασίας, ώστε κανείς να μην τιμωρείται επειδή αποκάλυψε την αλήθεια.

4. Οι Πολίτες στον Πυρήνα

Το Κίνημα για τη Δικαιοσύνη ανήκει στους πολίτες:

Οργανώνουμε ανοιχτές συνελεύσεις και workshops για να ενημερώνουμε και να εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους σχετικά με τα δικαιώματά τους.

Δημιουργούμε τοπικές ομάδες παρέμβασης που συνεργάζονται με εθελοντές, δημοσιογράφους και οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη.

Δίνουμε στους πολίτες εργαλεία δράσης: πώς να καταγγέλλουν, πώς να κινητοποιούνται, πώς να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους.

5. Κοινωνική Συνοχή – Καμία Φωνή στο Περιθώριο

Στήνουμε τοπικά δίκτυα αλληλεγγύης για στέγαση, εκπαίδευση και εργασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Διοργανώνουμε μαζικές καμπάνιες ενημέρωσης για τα δικαιώματα των πολιτών σε υγεία, παιδεία και κοινωνική προστασία.

Σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς, διεκδικούμε χρηματοδότηση για τοπικά προγράμματα κοινωνικής ένταξης.

6. Κλιματική Δικαιοσύνη & Τεχνολογία στην Υπηρεσία των Πολιτών

Δράση “Πράσινες Πόλεις”: συνεργασία με δήμους και σχολεία για προγράμματα βιωσιμότητας και καθαρής ενέργειας.

Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχικής δημοκρατίας — οι πολίτες θα αποφασίζουν για τοπικά έργα με online ψηφοφορίες.

Υποστήριξη startups και κοινωνικών καινοτομιών που προωθούν πράσινη τεχνολογία και κοινωνική συνοχή.

Εμβληματικές Κινήσεις

Η Πρωτοβουλία στοχεύει σε δύο εμβληματικές κινήσεις που ενώνουν πολίτες από όλη την Ευρώπη:

1. Συνελεύσεις Πολιτών

Σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις – από τη Λισαβόνα μέχρι τη Βαρσοβία, από το Βερολίνο μέχρι την Αθήνα.

Πολίτες, φορείς, νέοι, επιστήμονες, δημιουργοί, συμμετέχουν ανοιχτά στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης.

Τα συμπεράσματα στέλνονται απευθείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2. Η Ευρώπη των Πολιτών – Συνάντηση Κορυφής

Η Πρωτοβουλία θα διοργανώσει στην Αθήνα μια μεγάλη ευρωπαϊκή συνάντηση:

εκπρόσωποι κοινωνικών κινημάτων, θεσμών, πανεπιστημίων, νέων και φορέων συζητούν ισότιμα.

Όχι για να ακούσουν, αλλά για να συνδιαμορφώσουν.

Γίνε Μέρος της Αλλαγής

Η Πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Πρόοδο είναι ένας ανοιχτός χώρος διαλόγου και δράσης.

Ένας χώρος όπου οι πολίτες συναντιούνται, μοιράζονται ιδέες και συνδιαμορφώνουν το μέλλον της Ευρώπης.

Η Ευρώπη δεν είναι κάτι μακρινό.

Η Ευρώπη είμαστε εμείς — οι άνθρωποί της.

Κάθε φωνή μετράει, κάθε συμμετοχή έχει σημασία.

Σας καλούμε να γίνετε κομμάτι αυτής της προσπάθειας.

Να μιλήσουμε, να σχεδιάσουμε και να ονειρευτούμε μαζί.

Μπείτε στο www.europrogress.org, ενημερωθείτε για τις δράσεις μας, γίνετε μέρος του δικτύου μας και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον που θέλουμε να ζήσουμε.