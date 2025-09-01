Games
Κίνημα Δημοκρατίας: Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Κίνημα Δημοκρατίας: Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια
Για «μηχανισμό εξυπηρέτησης συμφερόντων που υπονομεύει την αξιοπιστία της ανώτατης εκπαίδευσης και διαρρηγνύει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στους θεσμούς» κάνει λόγο το Κίνημα Δημοκρατίας.

«Γαλάζιες «περιστρεφόμενες πόρτες» και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια» σχολιάζει το Κίνημα Δημοκρατίας στη μακροσκελή του ανακοίνωση ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει «η αποκάλυψη ότι μέλος της ΕΘΑΕΕ, το οποίο συμμετείχε στην έγκριση άδειας για το ιδιωτικό πανεπιστήμιο «Ανατόλια», Ζιζή Παπαχαρίση, είναι απόφοιτος και δωρήτρια του ίδιου ιδρύματος, εγείρει σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και σύγκρουσης συμφερόντων. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, πρώην υπουργός Παιδείας και δηλωμένος υποστηρικτής της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, αναλαμβάνει ρόλο καθηγητή και μέλους συμβουλευτικής επιτροπής σε ίδρυμα που αφορά άμεσα η νέα νομοθεσία».

Παιδεία

Το Κίνημα Δημοκρατίας συνεχίζει λέγοντας πως «πρόκειται για δύο ακόμη κομμάτια του «παζλ» που… ξεκίνησε ο πρώην Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Οδυσσέας Ζώρας, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ανέλαβε Πρύτανης του ιδιωτικού πανεπιστημίου Keel. Ωφελήθηκε δηλαδή άμεσα από τον ίδιο νόμο που εκείνος εισηγήθηκε».

Αυτά τα περιστατικά δεν είναι τυχαία, αναφέρει το Κίνημα Δημοκρατίας και συνεχίζει «είναι η ίδια παλιά συνταγή: στήνουν το θεσμικό πλαίσιο και στη συνέχεια εξασφαλίζουν προνομιακές θέσεις για τους ίδιους και για τους εκλεκτούς της κυβέρνησης, παρουσιάζοντας την πολιτική τους ως δήθεν “μεταρρύθμιση υπέρ των φοιτητών”. Πρόκειται για έναν μηχανισμό εξυπηρέτησης συμφερόντων που υπονομεύει την αξιοπιστία της ανώτατης εκπαίδευσης και διαρρηγνύει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στους θεσμούς».

Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «θέλει να παρουσιάσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ως δήθεν “απελευθέρωση της γνώσης”, αλλά στην πράξη αυτό που βλέπουμε είναι ένα δίκτυο ημετέρων που αξιοποιεί κάθε νομική ρύθμιση για προσωπικά και πολιτικά οφέλη».

Το Κίνημα Δημοκρατίας καταλήγει στην ανακοίνωσή του πως «η Παιδεία είναι δημόσιο αγαθό και θεμέλιο της Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο πελατειακών σχέσεων και εξυπηρέτησης λίγων. Το Κίνημα Δημοκρατίας θα συνεχίσει να αποκαλύπτει τέτοιες πρακτικές, να υπερασπίζεται τη διαφάνεια και να απαιτεί ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά της χώρας όχι μόνο για τα “δικά τους”».

