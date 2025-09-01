ΚΚΕ για ιδιωτικά πανεπιστήμια: Μοναδικό κριτήριο το μέγεθος του πορτοφολιού του φοιτητή πελάτη

Σύμφωνα με το ΚΚΕ η κυβέρνηση προσπαθεί να βαφτίσει τα κολέγια «ιδιωτικά πανεπιστήμια».

Σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ σχολιάζει σκωπτικά την διαδικασία και τα κριτήρια αδειδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Όπως τονίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργείο Παιδείας έχουν θέσει ως μοναδικό «αυστηρό» κριτήριο το μέγεθος του πορτοφολιού του φοιτητή, δηλαδή την οικονομική δυνατότητα του φοιτητή-πελάτη, και όχι ακαδημαϊκά ή κτιριακά πρότυπα.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ οι κτιριακές προδιαγραφές είναι ελάχιστες, ενώ για να ανοίξει κάποιος καφενείο απαιτείται πιστοποιητικό πυρασφάλειας, για ιδιωτικό «πανεπιστήμιο» όχι. Τα προγράμματα σπουδών δεν είναι πιστοποιημένα ή πλήρη, ενώ καταγράφονται καταγγελίες για σχέσεις ελεγκτών και ελεγχόμενων. Η ανάληψη θέσης σε ιδιωτικό παράρτημα από πρώην στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας θεωρείται ενδεικτική της έλλειψης διαφάνειας. Χαρακτηριστικά σημειώνει ότι «οι μηδαμινές κτιριακές προδιαγραφές –για να ανοίξεις καφενείο χρειάζεσαι πιστοποιητικό πυρασφάλειας, για ιδιωτικό “πανεπιστήμιο” όχι- η έναρξη μαθημάτων τον προσεχή Οκτώβριο χωρίς πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών, που μόνο Προγράμματα Σπουδών δεν είναι, οι καταγγελίες για σχέσεις ελεγκτών και ελεγχόμενων, η ανάληψη θέσης διοίκησης σε ιδιωτικό παράρτημα πρώην στελέχους του Υπουργείου, είναι αποκαλυπτικά για να αντιληφθεί κανείς ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να βαφτίσει τα κολέγια “πανεπιστήμια”»

Μάλιστα το ΚΚΕ ζητά την κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη, την ανάκληση των αδειών και την ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων με χρηματοδότηση, προσωπικό, και κατάργηση των άδικων περιορισμών εισαγωγής και διαγραφής φοιτητών.