Πολιτική

ΚΚΕ για ιδιωτικά πανεπιστήμια: Μοναδικό κριτήριο το μέγεθος του πορτοφολιού του φοιτητή πελάτη

Σύμφωνα με το ΚΚΕ η κυβέρνηση προσπαθεί να βαφτίσει τα κολέγια «ιδιωτικά πανεπιστήμια».

Σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ σχολιάζει σκωπτικά την διαδικασία και τα κριτήρια αδειδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Όπως τονίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργείο Παιδείας έχουν θέσει ως μοναδικό «αυστηρό» κριτήριο το μέγεθος του πορτοφολιού του φοιτητή, δηλαδή την οικονομική δυνατότητα του φοιτητή-πελάτη, και όχι ακαδημαϊκά ή κτιριακά πρότυπα.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ οι κτιριακές προδιαγραφές είναι ελάχιστες, ενώ για να ανοίξει κάποιος καφενείο απαιτείται πιστοποιητικό πυρασφάλειας, για ιδιωτικό «πανεπιστήμιο» όχι. Τα προγράμματα σπουδών δεν είναι πιστοποιημένα ή πλήρη, ενώ καταγράφονται καταγγελίες για σχέσεις ελεγκτών και ελεγχόμενων. Η ανάληψη θέσης σε ιδιωτικό παράρτημα από πρώην στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας θεωρείται ενδεικτική της έλλειψης διαφάνειας. Χαρακτηριστικά σημειώνει ότι «οι μηδαμινές κτιριακές προδιαγραφές –για να ανοίξεις καφενείο χρειάζεσαι πιστοποιητικό πυρασφάλειας, για ιδιωτικό “πανεπιστήμιο” όχι- η έναρξη μαθημάτων τον προσεχή Οκτώβριο χωρίς πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών, που μόνο Προγράμματα Σπουδών δεν είναι, οι καταγγελίες για σχέσεις ελεγκτών και ελεγχόμενων, η ανάληψη θέσης διοίκησης σε ιδιωτικό παράρτημα πρώην στελέχους του Υπουργείου, είναι αποκαλυπτικά για να αντιληφθεί κανείς ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να βαφτίσει τα κολέγια “πανεπιστήμια”»

Μάλιστα το ΚΚΕ ζητά την κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη, την ανάκληση των αδειών και την ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων με χρηματοδότηση, προσωπικό, και κατάργηση των άδικων περιορισμών εισαγωγής και διαγραφής φοιτητών.

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Μπορούν οι διαβητικοί να τρώνε αποξηραμένα φρούτα;

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Κανένα ηθικό ζήτημα για την κυβέρνηση η υπόθεση Ζώρα- «Τι πιο φυσικό»

Ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Καρφιά» Καρπόζηλου για το υπό κατασκευή campus του Keele

ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης εγκαινιάζει τη «βδομάδα της ΔΕΘ» με ρεσιτάλ παραπλάνησης

Χαρίτσης: Αν η κυβέρνηση επένδυε στα δημόσια πανεπιστήμια το 1% της ενέργειας που έχει αφιερώσει για τα ιδιωτικά, δεν θα ήμασταν σε αυτό το χάλι

FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Σαντορίνη: «Μπορεί να ήταν ο πατέρας μου» - Τα λόγια του αστυνομικού που έσωσε με ΚΑΡΠΑ 64χρονο

Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Μια διατροφή πλούσια σε κάλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων

