Σε μεγάλο βαθμό η «εξέγερση των αγροτών» οργανώθηκε αποτελεσματικά χάρη στον Περισσό!

Συνεχίζει και σήμερα την περιοδεία του ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο Θεσσαλικό κάμπο, έναν κάμπο που βράζει!

Βλέπετε δεν είναι μόνο οι αγρότες, ούτε μόνο όσοι έχουν πληγεί και δεν είδαν να αποκαθίστανται οι ζημιές από τον «Ντάνιελ».

Είναι και τα αστικά κέντρα της περιοχής, που πλήττονται πλέον και από την κρίση της αγροτιάς.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως τα Εργατικά Κέντρα σε Λάρισα και Τρίκαλα πήραν αποφάσεις για 24ωρη απεργία την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, ημέρα που ψηφίζεται ο προϋπολογισμός.

Προφανώς ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι υπερήφανος, καθώς χωρίς το ΚΚΕ οι αγροτικές κινητοποιήσεις ή δεν θα υπήρχαν ή δεν θα έφερναν αποτελέσματα.

Το σωστό να επισημαίνεται...

Β.Σκ.