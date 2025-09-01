Κωνσταντοπούλου: Ερώτηση σε Μυλωνάκη για παρακολουθήσεις σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Επίκαιρη Ερώτηση κατέθεσε σήμερα η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Επίκαιρη Ερώτηση κατέθεσε σήμερα η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχετικά με δημοσιεύματα που φέρουν τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, να έχει στα χέρια του υλικό παρακολουθήσεων συνομιλιών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση η πρόεδρος της Πλεύσης, «οι πολύ σοβαρές αυτές καταγγελίες δεν έχουν διαψευστεί, αντίθετα έχουν επιβεβαιωθεί δημόσια με δηλώσεις του πρώην Υφυπουργού κ. Μπουκώρου και «οι παρακολουθήσεις αυτές αποδεικνύουν ότι ο επιτελάρχης του Μεγάρου Μαξίμου είχε ήδη στα χέρια του συνομιλίες κυβερνητικών βουλευτών από τον Ιούνιο του 2024 και τις χρησιμοποιούσε, μεταξύ άλλων, για να «κόβει» ποιοι θα γίνουν υπουργοί».

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπούλου σημειώνει πως πρόκειται και ποινικά αδικήματα πολύ σοβαρά, κακουργηματικής φύσης και καλεί στην Βουλή τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ για να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

•⁠ ⁠Πώς βρέθηκε το υλικό των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στα χέρια του από τον Ιούνιο του 2024;

•⁠ ⁠Παρακολουθούσαν μόνο βουλευτές ή και Ευρωπαίους εισαγγελείς;

•⁠ ⁠Για πόσους είχε στοιχεία και πώς τα αξιοποίησε;

{https://www.tiktok.com/@zoekonstant/video/7545032957422062870?_r=1&_t=ZN-8zMKgiA4xRX}