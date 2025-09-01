Games
Κωνσταντοπούλου: Ερώτηση σε Μυλωνάκη για παρακολουθήσεις σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κωνσταντοπούλου: Ερώτηση σε Μυλωνάκη για παρακολουθήσεις σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Επίκαιρη Ερώτηση κατέθεσε σήμερα η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Επίκαιρη Ερώτηση κατέθεσε σήμερα η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχετικά με δημοσιεύματα που φέρουν τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, να έχει στα χέρια του υλικό παρακολουθήσεων συνομιλιών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση η πρόεδρος της Πλεύσης, «οι πολύ σοβαρές αυτές καταγγελίες δεν έχουν διαψευστεί, αντίθετα έχουν επιβεβαιωθεί δημόσια με δηλώσεις του πρώην Υφυπουργού κ. Μπουκώρου και «οι παρακολουθήσεις αυτές αποδεικνύουν ότι ο επιτελάρχης του Μεγάρου Μαξίμου είχε ήδη στα χέρια του συνομιλίες κυβερνητικών βουλευτών από τον Ιούνιο του 2024 και τις χρησιμοποιούσε, μεταξύ άλλων, για να «κόβει» ποιοι θα γίνουν υπουργοί».

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπούλου σημειώνει πως πρόκειται και ποινικά αδικήματα πολύ σοβαρά, κακουργηματικής φύσης και καλεί στην Βουλή τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ για να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:
•⁠ ⁠Πώς βρέθηκε το υλικό των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στα χέρια του από τον Ιούνιο του 2024;
•⁠ ⁠Παρακολουθούσαν μόνο βουλευτές ή και Ευρωπαίους εισαγγελείς;
•⁠ ⁠Για πόσους είχε στοιχεία και πώς τα αξιοποίησε;

{https://www.tiktok.com/@zoekonstant/video/7545032957422062870?_r=1&_t=ZN-8zMKgiA4xRX}

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Χειρουργός παχέος εντέρου: Οι 6 σκληρές αλήθειες που πρέπει να ξέρετε για τον καρκίνο

Σοβαρό τροχαίο στην Καλλιθέα – Μάχη για τη ζωή του δίνει διασώστης του ΕΚΑΒ

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Μυοψίες: Τι είναι τα στίγματα που επιπλέουν στο οπτικό σας πεδίο - Πότε υπάρχει κίνδυνος

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Μέτωπο με την Κωνσταντοπούλου ανοίγει το ΚΚΕ, μιλά για «πολιτική δίωξη» της Κανέλλη

Ο Νικήτας περιμένει τη Ζωή

Τα μάτια στραμμένα στις ερχόμενες δημοσκοπήσεις - Τι διακυβεύεται το φθινόπωρο

Πρωτοβουλία Φάμελλου για Παλαιστίνη: Άμεση στήριξη από Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας

Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Ξηροί καρποί: Τι προσφέρουν στα παιδιά – Πώς θα μειώσετε τον κίνδυνο αλλεργίας

Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

Περιοδεία Άδωνι Γεωργιάδη σε νοσοκομεία και ΚΥ στη Β. Ελλάδα

Χειρουργός παχέος εντέρου: Οι 6 σκληρές αλήθειες που πρέπει να ξέρετε για τον καρκίνο

Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης

ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

