Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Φάμελλος κατά τη συνάντηση με ΓΣΕΕ: Ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί ακόμα ένα χτύπημα στην εργασία

Φάμελλος κατά τη συνάντηση με ΓΣΕΕ: Ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί ακόμα ένα χτύπημα στην εργασία Φωτογραφία: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSΙ
«Δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα του 2025 να νομιμοποιεί την αυθαιρεσία της 13ωρης εργασίας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύοντας επίθεση κατά του πρωθυπουργού.

Συνάντηση με εκπροσώπους της ΓΣΕΕ είχε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, εγκαινιάζοντας μια σειρά συναντήσεων με όλους τους παραγωγικούς, αναπτυξιακούς, συνδικαλιστικούς φορείς της χώρας ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όπως ανέφερε, υποδεχόμενος τους εκπροσώπους της ΓΣΕΕ, στόχος είναι, όπως πάντα, να γίνει «μια συζήτηση για τα μεγάλα επίδικα της ανάπτυξης και της ευημερίας του τόπου μας», τονίζοντας, ωστόσο ότι «χωρίς την εργασία, χωρίς ισχυρό εισόδημα, χωρίς ισχυρό κοινωνικό κράτος και χωρίς ευημερία για όλους, δεν υπάρχει ανάπτυξη».

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που ήδη έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, επισήμανε τις προτάσεις για «τις Συλλογικές Συμβάσεις και την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για εργασιακά δικαιώματα και καλύτερο εισόδημα για τους εργαζόμενους, ώστε η Ελλάδα να μην είναι το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης», αλλά και την ανάγκη να ληφθούν «ουσιαστικά μέτρα στα θέματα των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των εργαζομένων που έχει θίξει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και φυσικά στα θέματα της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, γιατί δυστυχώς είναι μια περίοδος που ακούμε πολύ συχνά άσχημες ειδήσεις για εργατικά δυστυχήματα».

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στην κατάθεση νομοθετικής πρότασης από το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για «13ο, 14ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, για 13η σύνταξη, για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά και πλήρη ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους και φυσικά, κάτι που αφορά όλους τους εργαζόμενους αλλά και όλη την επιχειρηματικότητα, για την άμεση μείωση των έμμεσων φόρων και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, αλλά και του ΦΠΑ, το οποίο είναι και ευρωπαϊκή υποχρέωση της χώρας».

«Πρέπει να πω ότι οι έμμεσοι φόροι είναι άδικοι φόροι και πλήττουν πρώτα από όλα τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα και τους εργαζόμενους και η ακρίβεια ενδιαφέρει πάρα πολύ τους εργαζόμενους. Δεν είναι μόνο τα εργασιακά και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, που σαφέστατα πρέπει να τα υποστηρίξουμε», πρόσθεσε ο Σ. Φάμελλος, κατά την παρέμβασή του στη συνάντηση με τη ΓΣΕΕ.

Συνεχίζοντας, εξαπέλυσε επίθεση στον πρωθυπουργό, τον οποίο κατηγόρησε ότι «επιχειρεί ακόμα ένα χτύπημα στην εργασία και προσπαθεί με ψέματα, όπως το χθεσινό του μήνυμα, να καλύψει την πραγματικότητα της εργατικής σκλαβιάς που ετοιμάζει». «Διότι δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα του 2025 να νομιμοποιεί την αυθαιρεσία της 13ωρης εργασίας, παραδεχόμενος ότι σήμερα οι εργαζόμενοι υποκύπτουν και εργάζονται μέχρι και 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη, διότι ο ίδιος μας οδήγησε σε αυτόν τον εργασιακό μεσαίωνα και έπρεπε να τον διορθώσει με άλλους τρόπους», είπε χαρακτηριστικά και απάντησε: «Δεν είναι καλύτερο να νομοθετήσει την 13ωρη εργασία. Καλύτερο είναι ο εργαζόμενος να έχει καλή αμοιβή στο 8ωρο του για να ζει με αξιοπρέπεια γιατί αυτό σημαίνει Ευρώπη, αυτό σημαίνει Ελλάδα, αυτό σημαίνει εργασία».

Χαρακτήρισε, επίσης, το εν λόγω νομοσχέδιο «απαράδεκτο έκτρωμα», καθώς «φτάνει σε ευέλικτες σχέσεις εργασίας των δυο ημερών, σε κατάργηση πολλών δικαιωμάτων των εργαζομένων και νομιμοποίηση εργοδοτικών αυθαιρεσιών αλλά και αμφισβήτηση και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, λέγοντας ότι ο εργαζόμενος μπορεί ισότιμα να μιλήσει με τον εργοδότη».

«Ο εργαζόμενος που φοβάται τη φτώχεια που του έχει ετοιμάσει ο κ. Μητσοτάκης και την ελαστική απασχόληση έως και την ανεργία, μπορεί να μιλήσει ισότιμα με έναν εργοδότη, του οποίου τον οδοστρωτήρα που εφάρμοσε τα τελευταία έξι χρόνια έρχεται ο κ. Μητσοτάκης να νομιμοποιήσει; Είναι απαράδεκτο το ότι φτάνει ακόμα και στην κατάτμηση αδειών και άλλα πολλά τα οποία περιέχει και για τα οποία θέλουμε να ακούσουμε τη δική σας γνώμη», υπογράμμισε και κατέληξε:

«Για μας, για τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, η ευρωπαϊκή κανονικότητα αλλά και η ελληνική κανονικότητα είναι εργαζόμενοι οι οποίοι θα αισθάνονται ασφαλείς στη δουλειά τους, θα ζουν καλά μ' ένα οκτάωρο, θα έχουν φτηνά καταναλωτικά αγαθά, ενέργεια, δεν θα κινδυνεύουν οι τράπεζες να τους πάρουν το σπίτι και ταυτόχρονα θα έχουν και καλά σχολεία και καλά νοσοκομεία. Αυτό είναι η ευρωπαϊκή κανονικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το πρόγραμμα αυτής της Ελλάδας θα καταθέσει στην έκθεση».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Χειρουργός παχέος εντέρου: Οι 6 σκληρές αλήθειες που πρέπει να ξέρετε για τον καρκίνο

Χειρουργός παχέος εντέρου: Οι 6 σκληρές αλήθειες που πρέπει να ξέρετε για τον καρκίνο

Σοβαρό τροχαίο στην Καλλιθέα – Μάχη για τη ζωή του δίνει διασώστης του ΕΚΑΒ

Σοβαρό τροχαίο στην Καλλιθέα – Μάχη για τη ζωή του δίνει διασώστης του ΕΚΑΒ

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Μυοψίες: Τι είναι τα στίγματα που επιπλέουν στο οπτικό σας πεδίο - Πότε υπάρχει κίνδυνος

Μυοψίες: Τι είναι τα στίγματα που επιπλέουν στο οπτικό σας πεδίο - Πότε υπάρχει κίνδυνος

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

Κινητοποιήσεις της ΓΣΕΕ στη ΔΕΘ: Διεκδικήσεις και προτάσεις

Κινητοποιήσεις της ΓΣΕΕ στη ΔΕΘ: Διεκδικήσεις και προτάσεις

Ελλάδα
ΣΥΡΙΖΑ για κυριακάτικο μήνυμα Μητσοτάκη: Επόμενο ραντεβού ψευδολογίας και παροχολογίας στη ΔΕΘ

ΣΥΡΙΖΑ για κυριακάτικο μήνυμα Μητσοτάκη: Επόμενο ραντεβού ψευδολογίας και παροχολογίας στη ΔΕΘ

Πολιτική
Κ.Ζαχαριάδης: Κουρέλιασαν το Σύνταγμα, μετατρέπουν κολλέγια β εθνικής σε πανεπιστήμια

Κ.Ζαχαριάδης: Κουρέλιασαν το Σύνταγμα, μετατρέπουν κολλέγια β εθνικής σε πανεπιστήμια

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ για Ζώρα: Πρόκληση για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία η τοποθέτησή του

ΣΥΡΙΖΑ για Ζώρα: Πρόκληση για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία η τοποθέτησή του

Πολιτική

NETWORK

Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

ienergeia.gr
ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ienergeia.gr
Ξηροί καρποί: Τι προσφέρουν στα παιδιά – Πώς θα μειώσετε τον κίνδυνο αλλεργίας

Ξηροί καρποί: Τι προσφέρουν στα παιδιά – Πώς θα μειώσετε τον κίνδυνο αλλεργίας

healthstat.gr
Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

ienergeia.gr
Περιοδεία Άδωνι Γεωργιάδη σε νοσοκομεία και ΚΥ στη Β. Ελλάδα

Περιοδεία Άδωνι Γεωργιάδη σε νοσοκομεία και ΚΥ στη Β. Ελλάδα

healthstat.gr
Χειρουργός παχέος εντέρου: Οι 6 σκληρές αλήθειες που πρέπει να ξέρετε για τον καρκίνο

Χειρουργός παχέος εντέρου: Οι 6 σκληρές αλήθειες που πρέπει να ξέρετε για τον καρκίνο

healthstat.gr
Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης

Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης

healthstat.gr
ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ienergeia.gr