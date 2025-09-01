Games
Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη
Αυτό το 15ήμερο θα ξανασυστηθούν σε αντιπάλους και πολίτες ως πολιτική δύναμη υπευθυνότητας που μπορεί να φέρει με ασφάλεια την κυβερνητική αλλαγή. Η έκβαση της προσπάθειας δεν θα κρίνει μόνο τη δημοσκοπική δυναμική αλλά και τις εσωκομματικές ισορροπίες.

Η εβδομάδα έχει τέσσερις συνεντεύξεις τύπου στην Χαριλάου Τρικούπη για να παρουσιαστεί η "Μαύρη Βίβλος της διακυβέρνησης ΝΔ" στους τομείς της οικονομίας, της παραγωγικής ανασυγκρότησης, του κόστους ζωής, της πολιτικής προστασίας και των θεσμών. Την Τετάρτη, η επέτειος 51 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, θα τιμηθεί με μια εκδήλωση για το δημογραφικό.

Το αντιπολιτευτικό διάβημα του ΠΑΣΟΚ θα κορυφωθεί το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, στην Θεσσαλονίκη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δοκιμάζει τις δυνάμεις του στην ΔΕΘ για πρώτη φορά με την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Εκεί, θα παρουσιάσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα 100 ημερών στη σύνταξη του οποίου έχουν συμβάλει πλήθος στελεχών, τεχνοκρατών και πρώην υπουργών που έχουν μελετήσει καλές μεταρρυθμιστικές πρακτικές στο εξωτερικό, έχουν επεξεργαστεί αυστηρά κοστολογημένες οικονομικές προτάσεις και έχουν δώσει έμφαση στην ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης και του κοινωνικού κράτους.

Φιλοδοξία του Ν. Ανδρουλάκη είναι να πείσει για τις ηγετικές του ικανότητες και την καταλληλότητά του για την πρωθυπουργία, να κινητοποιήσει κοινωνικές δυνάμεις που προσβλέπουν στην πολιτική αλλαγή και αναζητούν εναλλακτική, να επενδύσει στη θετική ατζέντα, περιορίζοντας τον καταγγελτικό λόγο και τη διαμαρτυρία.

Οπως σημειώνουν συνεργάτες του, θα προβάλλει την εντιμότητα, την θεσμικότητα και την προσήλωσή του στο κράτος δικαίου, θα μιλήσει για την ανάγκη μιας νέας πολιτικής ηθικής και θα υποστηρίξει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τα στελέχη, την εμπειρία, τη γνώση και τη βούληση για να εγγυηθεί την πρόοδο για την κοινωνική πλειοψηφία.

Δυσάρεστη σύμπτωση για την Χαριλάου Τρικούπη είναι η παρουσία του Αλ. Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, στην Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή, μια μέρα πριν από την ομιλία του Κ. Μητσοτάκη. Το ενδεχόμενο να κυριαρχήσει πολιτικά η σύγκρουση του πρωθυπουργού με τον πρώην πρωθυπουργό η οποία θα πυροδοτεί σενάρια αναμέτρησής τους στις επόμενες εκλογές θα δημιουργήσει μια άβολη κατάσταση για το ΠΑΣΟΚ.

Ο Ν. Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει να αντιμετωπίζει τη συζήτηση για τα πολιτικά σχέδια του Αλ. Τσίπρα σαν εσωκομματικό ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά αυτό δεν τον λυτρώνει από την αυτονόητη αγωνία για την πιθανότητα να πρωταγωνιστήσει στον προοδευτικό χώρο ένας δύσκολος ανταγωνιστής.

Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είναι σημαντικό να βγει από τη δοκιμασία της ΔΕΘ σημαντικά ενισχυμένος. Όχι μόνο επειδή, διαφορετικά, δεν θα είναι καθόλου πειστική η διεκδίκηση εκλογικής νίκης αλλά επίσης γιατί μπορεί να αντιμετωπίσει και εσωκομματικά προβλήματα.

΄Οσοι τώρα τον αμφισβητούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας περιμένουν τις δημοσκοπήσεις μετά την ΔΕΘ για να αναδιαμορφώσουν τη στρατηγική τους.

