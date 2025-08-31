Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Νέα Αριστερά: Ο κ. Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια περί μείωσης των τιμών στο ρεύμα

Νέα Αριστερά: Ο κ. Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια περί μείωσης των τιμών στο ρεύμα Φωτογραφία: Eurokinissi
Όσα αναφέρει η ανακοίνωση.

Ευθεία επίθεση εξαπέλυσε με επίσημη ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση σχετικά με τα «παραμύθια περί μείωσης των τιμών στο ρεύμα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κάθε τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη επιβεβαιώνει πόσο αποκομμένος είναι από την κοινωνική πραγματικότητα. Στον σημερινό απολογισμό του για την ενέργεια, ξαφνικά ανακάλυψε -μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης- ότι μπορεί να παρέμβει θεσμικά υπέρ των καταναλωτών για να τους «προφυλάξει» από την κερδοσκοπία των καρτέλ ενέργειας.

Θυμήθηκε δηλαδή τώρα αυτό που οι πολίτες βιώνουν καθημερινά: η Ελλάδα παραμένει ανάμεσα στις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης για την ηλεκτρική ενέργεια, ενώ οι λογαριασμοί ασκούν ασφυκτική πίεση στα νοικοκυριά.

Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για τον Ιούλιο 2025 αποκαλύπτουν για ακόμη μία φορά την αποτυχία της κυβέρνησης: η Ελλάδα κατατάσσεται 4η στην Ε.Ε. σε ετήσια αύξηση της τιμής ηλεκτρικού ρεύματος, με +18,9%, έναντι μόλις 2,1% κατά μέσο όρο στην Ε.Ε.- δηλαδή εννέα φορές μεγαλύτερη αύξηση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η Νέα Αριστερά καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει τα παραμύθια περί μείωσης τιμών και να προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα:

1) Νομοθετική πρωτοβουλία για πλαφόν στην τιμή του ρεύματος, ώστε να προστατευτούν τα νοικοκυριά από την κερδοσκοπία.

2) Ανάκτηση του δημόσιου ελέγχου στη ΔΕΗ.

3) Συνολικό επανασχεδιασμό του ενεργειακού μοντέλου, με ορθολογική αξιοποίηση όλων των ΑΠΕ, πλήρη αξιοποίηση τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, προτεραιότητα στην εξοικονόμηση, στήριξη ενεργειακών κοινοτήτων και αυτοπαραγωγή».

