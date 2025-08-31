Games
Χάρης Δούκας: Δεν εκχωρούμε το δικαίωμα σε μια πόλη ανοιχτή και βιώσιμη

Χάρης Δούκας: Δεν εκχωρούμε το δικαίωμα σε μια πόλη ανοιχτή και βιώσιμη Φωτογραφία: Eurokinissi
Όσα αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του.

Με μια ανάρτησή του στο Instagram, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ενημερώνει τους πολίτες για τις δράσεις που πραγματοποίησε, ώστε να βελτιωθεί η εικόνα της πόλης μας.

Η ανάρτησή του:

«7 δράσεις που πρέπει να γνωρίζεις

25 – 31.08.2025

ΠΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η Βασιλίσσης Όλγας ανήκει στους πολίτες. Και κάνουμε ό,τι είναι δυνατό να επιστρέψει σε αυτούς. Δεν εκχωρούμε το δικαίωμα σε μια πόλη ανοιχτή και βιώσιμη.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Για 10 χρόνια, επιχειρηματίας εκμεταλλευόταν το υπόγειο parking της Πλατείας Κοτζιά χωρίς να πληρώνει στον Δήμο τα οφειλόμενα ποσά, που ξεπέρασαν τελικά το 1 εκατ. ευρώ. Από τις πρώτες μέρες της νέας διοίκησης κινηθήκαμε άμεσα και το parking πέρασε ξανά στην ευθύνη του Δήμου.

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Δώσαμε νέα ζωή και λάμψη στο εμβληματικό σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος. Προχωρήσαμε στον επιστημονικό καθαρισμό των επιφανειών, αλλά και στην ολοκληρωμένη συντήρησή του. Αναδεικνύουμε ξανά τα τοπόσημα της Αθήνας που αγαπάμε.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΟΛΗ

Μετά από τις απαραίτητες έρευνες από την Εισαγγελία και την Αστυνομία, επιστρέψαμε το Άλσος Χωροφυλακής ξανά στους δημότες. Το μήνυμα είναι σαφές: ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους και τον προστατεύουμε αποτελεσματικά με διαφάνεια.

ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εκφράσαμε ξανά την αλληλεγγύη μας στον φυλακισμένο δήμαρχο Κων/πολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Με αντιπροσωπεία δημάρχων μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων του δικτύου Eurocities παραδώσαμε το “Ειδικό Βραβείο Δημοκρατίας” στη σύζυγό του. Η δημοκρατία δεν φυλακίζεται.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Από τις 25/08 έως τις 05/09 το Κοινωνικό Οδοντιατρείο του Δήμου Αθηναίων προσφέρει δωρεάν οδοντιατρικές υπηρεσίες σε παιδιά ηλικίας 6–12 ετών από οικογένειες που έχουν ανάγκη. Κανένα παιδί χωρίς φροντίδα.

ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Ο 29ος Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας επιστρέφει την Κυριακή 19 Οκτωβρίου! Με εκκίνηση & τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος, σε δύο διαδρομές (7 χλμ & 16 χλμ), το κορυφαίο αθλητικό γεγονός για το ποδήλατο ανοίγει ήδη τις εγγραφές. Δηλώστε συμμετοχή έως 17 Οκτωβρίου στο podilatikos.opanda.gr.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. ΔΥΝΑΜΙΚΑ.

Όχι με μεγάλα λόγια. Με μικρές νίκες, κάθε μέρα».

{https://www.instagram.com/p/DOBhdQ9EQYp/?utm_source=ig_web_copy_link}

