«Όχι» στην Καρυστιανού για συγκέντρωση στη ΔΕΘ

«Όχι» στην Καρυστιανού για συγκέντρωση στη ΔΕΘ Φωτογραφία: Eurokinissi
Την ύπαρξη και άλλων συγκεντρώσεων επικαλείται σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΛΑΣ. Αποκλειστικό.

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να στοχοποιεί την Μαρία Καρυστιανού, αλλά και να φοβάται την επαναφορά του αιτήματος για απόδοση δικαιοσύνης για την τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Dnews η κυβέρνηση απέρριψε το αίτημα που είχε υποβάλλει προκειμένου ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών να πραγματοποιήσει συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, την ημέρα εγκαινίων της ΔΕΘ στο Βελίδειο από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τη σχετική απόφαση έλαβε η Ασφάλεια της Θεσσαλονίκης, προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη των προϊσταμένων αρχών της και κοινοποίησε στην Μαρία Καρυστιανού ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες η Ασφάλεια αιτιολογεί την αρνητική απόφασή της υποστηρίζοντας ότι αν επιτραπεί η συγκέντρωση θα υπάρξει πρόβλημα αστυνόμευσης στην πόλη, καθώς την ίδια μέρα υπάρχουν άλλες τρεις συγκεντρώσεις που έχουν ήδη προγραμματιστεί: Αυτή της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ στο Άγαλμα του Βενιζέλου, του ΠΑΜΕ στη ΧΑΝΘ και των αντιεξουσιαστών στην Καμάρα.

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι οι τρεις αυτές συγκεντρώσεις γίνονται κάθε χρόνο επί ...εικοσαετία και βάλε στη ΔΕΘ, αλλά πάντα επιτρέπονταν και άλλες συγκεντρώσεις, πχ των οπαδών του ΠΑΟΚ, του Άρη ή του Ηρακλή, εργασιακών χώρων που είχαν προβλήματα επιβίωσης, «Μακεδονομάχων», χρυσαυγιτών κοκ. Ο δε Σύλλογος των Τεμπών κρίνεται από την Ασφάλεια ως «ύποπτος» για πρόκληση επεισοδίων, τη στιγμή που οι αντιεξουσιαστές δεν κάνουν καν αίτηση για πραγματοποίηση συγκέντρωσης.

Στο θέμα προφανώς αναμένονται εξελίξεις, όπως και αντίδραση από πολλές πλευρές, σε κάθε περίπτωση όμως η κυβέρνηση δείχνει να φοβάται τόσο τη Μαρία Καρυστιανού όσο και την επαναφορά του θέματος της απόδοσης ευθυνών για την τραγωδία στα Τέμπη.

