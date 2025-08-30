Κ.Ζαχαριάδης: Κουρέλιασαν το Σύνταγμα, μετατρέπουν κολλέγια β εθνικής σε πανεπιστήμια

Τι αναφέρει για την «αριστεία των διδάκτρων».

Με ανάρτησή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, «καταδικάζει» τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και «την αριστεία του κ. Μητσοτάκη και των υπουργών του» που είναι η «αριστεία των διδάκτρων».

«Η χώρα μας έχει χιλιάδες άνεργους δικηγόρους, δεν χρειάζεται 4η Νομική».

Η δήλωση ανήκει στην υπουργό Παιδείας της ΝΔ που κατήργησε την Νομική Σχολή Πατρών που ίδρυσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η δήλωση έγινε το 2019.

Αυτό ήταν το πρόβλημα της ΝΔ και κατήργησε μια σχολή σε ένα κορυφαίο Δημόσιο Πανεπιστήμιο της χώρας.

Το 2025, αφού κουρέλιασαν το Σύνταγμα, μετατρέπουν κολλέγια β εθνικής σε πανεπιστήμια και ιδρύουν όχι μια αλλά τρεις νομικές σχολές!

Τώρα δεν υπάρχει υπερπληθυσμός δικηγόρων, τώρα δεν υπάρχει ανεργία;

Αυτή είναι η αριστεία του κ.Μητσοτάκη και των υπουργών του, η αριστεία των διδάκτρων».

