Γεωργιάδης για επεισόδιο με Εβραίους στη Νάξο: «Αισθάνομαι ντροπή, δεν είναι αυτή η Ελλάδα»

Γεωργιάδης για επεισόδιο με Εβραίους στη Νάξο: «Αισθάνομαι ντροπή, δεν είναι αυτή η Ελλάδα» Φωτογραφία: Eurokinissi
«Είστε φίλοι μας και ασφαλείς» έγραψε ο υπουργός Υγείας.

Θέση υπέρ των Εβραίων από το Λονδίνο για το επεισόδιο που σημειώθηκε σε ταβέρνα της Νάξου πήρε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Αισθάνομαι ντροπή για το επεισόδιο στη Νάξο από τους ανόητους αυτού του εστιατορίου και γενικά από όλα τα επεισόδιο αντισημιτισμού αυτού του θέρους και λέω στους φίλους μας ότι δεν είναι αυτή η Ελλάδα ούτε έτσι ο Ελληνικός Λαός. Είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και να έρχεστε, είστε φίλοι μας και ασφαλείς» έγραψε ο Αδωνις Γεωργιάδης στο «Χ» (πρώην Twitter).

Στην ίδια ανάρτηση ο υπουργός Υγείας αναρωτιέται αν «έχετε να μου υποδείξετε ένα περιστατικό στο οποίο ένας μαγαζάτορας στην Ελλάδα να έκανε επεισόδιο οποιασδήποτε φύσεως για να διώξει παρέα Τούρκων για την κατοχή της Κύπρου μας;» και κάνει λόγο επιλεκτικές «ευαισθησίες» όσων αντιδρούν, «συμβατές με τους πολιτικούς και ιδεολογικούς τους σκοπούς».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1961668206415786234}

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αδωνι Γεωργιάδη:

«Κάθε χρόνο χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα και πολύ καλά κάνουν. Άριστα. Παντού τους υποδέχονται οι μαγαζάτορες και οι εργαζόμενοι και οι κάτοικο φιλικά. Και πολύ καλά κάνουν. Άριστα. Όμως ξέρετε το Κράτος τους η Τουρκία κατέχει παράνομα από το 1974 το 40% της Κύπρου μας. Οι Κυβερνήσεις τους διαδοχικά και η σημερινή υπερασπίζονται αυτή τους την απόφαση και έχουν σκοτώσει και Έλληνες στο μεσοδιάστημα απλώς διότι διαμαρτυρήθηκαν για την κατοχή…

Χθες είχαμε άλλο ένα επεισόδιο στη Νάξο όπου μια παρέα Ισραηλινών διώχθηκε από έναν μαγαζάτορα στη Νάξο για την Παλαιστίνη. Αντιδρούσαν εκεί για την «κατοχή» της Γάζας και τις «φρικαλεότητες» του Ισραήλ και καλά… Έχετε να μου υποδείξετε ένα περιστατικό στο οποίο ένας μαγαζάτορας στην Ελλάδα να έκανε επεισόδιο οποιασδήποτε φύσεως για να διώξει παρέα Τούρκων για την κατοχή της Κύπρου μας; Πότε και καμμία!

Υπάρχει κάποια λογική εξήγηση γιατί κάποιοι στην Ελλάδα αδιαφορούν πλήρως για την κατοχή της Κύπρου, για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των Ελληνοκυπρίων αλλά και των Τουρκοκυπρίων από την Τουρκία εκεί, για τους αγνοουμένους, τους δολοφονημένους κλπ αλλά δεν αντέχουν λεπτό την, κατά την γνώμη τους, Ισραηλινή κατοχή της Γάζας;

Γιατί αυτή η επιλεκτική «ευαισθησία»; Διότι απλά δεν τους νοιάζει η κατοχή γενικά αλλά η μάχη κατά της Δύσης και όσων αυτή εκπροσωπεί. Δεν τους νοιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα που στο Ισραήλ είναι πλήρως σεβαστά ενώ στην Γάζα όχι από την Χαμάς αλλά ο αντισημιτισμός τους.
Αν είχαν ζήτημα αρχών θα αντιδρούσαν με τον ίδιο τρόπο στα ίδια ερεθίσματα αλλά αυτοί έχουν συγκεκριμένες «ευαισθησίες» συμβατές με τους πολιτικούς και ιδεολογικούς τους σκοπούς. Ας λέμε επιτέλους αλήθειες μεταξύ μας!

Υγ: αισθάνομαι ντροπή για το επεισόδιο στη Νάξο από τους ανόητους αυτού του εστιατορίου και γενικά από όλα τα επεισόδιο αντισημιτισμού αυτού του θέρους και λέω στους φίλους μας από το @IsraelinGreece δεν είναι αυτή η Ελλάδα ούτε έτσι ο Ελληνικός Λαός. Είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και να έρχεστε, είστε φίλοι μας και ασφαλείς».

