Nίκος Ανδρουλάκης: 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ - Η πολιτική αλλαγή είναι στο χέρι μας

Nίκος Ανδρουλάκης: 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ - Η πολιτική αλλαγή είναι στο χέρι μας Φωτογραφία: Eurokinissi
«Η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μια σοβαρή, υπεύθυνη δύναμη που να εμπνέει εμπιστοσύνη για το μέλλον» επαναλαμβάνει.

Σε άρθρο του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο προέδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, γράφει στην εφημερίδα «Το Καρφί» για την 51η επέτειο της Ιδρυτικής Διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη:

«Η 3η Σεπτέμβρη του 1974 είναι η μέρα που γεννήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Το πατριωτικό και προοδευτικό Κίνημα που έδωσε φωνή στους μη προνομιούχους, που έφερε κοινωνική δικαιοσύνη, που άλλαξε τον τόπο.

Από τότε, για 51 χρόνια, το Κίνημά μας σημάδεψε τη ζωή εκατομμυρίων Ελληνίδων και Ελλήνων. Άνοιξε δρόμους για τον απλό κόσμο, για τις γυναίκες, στήριξε τον αγρότη, καθιέρωσε κοινωνικό κράτος για τον εργαζόμενο, έφερε αξιοπρέπεια στον συνταξιούχο. Το αποτύπωμά του είναι ανεξίτηλο, όσο και αν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι θέλουν να το ξεχάσει ο λαός.

Αλλά η επέτειος δεν είναι μόνο μνήμη. Είναι και αφετηρία.

Όπως το 1974 έφερε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή με την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, έτσι και σήμερα καλούμαστε να αγωνιστούμε για μια νέα Ηθική Επανάσταση στον τρόπο διακυβέρνησης απέναντι στην παρακμή του κλειστού συστήματος εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η πολιτική δεν μπορεί να είναι μόνο μικροκομματικά παιχνίδια, ρουσφέτια και σκανδαλολογία. Πρέπει να ξαναγίνει υπόθεση αξιών, προόδου και δικαιοσύνης.

Και δίπλα σε αυτό, έρχεται το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα: το δημογραφικό. Η χώρα «αδειάζει» από νέους ανθρώπους. Οι γεννήσεις μειώνονται δραματικά, τα χωριά ερημώνουν, η Ελλάδα γερνάει. Αυτό συνιστά τη μεγαλύτερη απειλή για το μέλλον του έθνους. Αν δεν δοθούν κίνητρα στους νέους να μείνουν στην πατρίδα, να κάνουν οικογένεια, να χτίσουν τη ζωή τους εδώ, το αύριο θα είναι πολύ δύσκολο.

Στο μεταξύ, οι σύγχρονοι μη προνομιούχοι δεν έχουν προοπτική: οι χαμηλοσυνταξιούχοι που μετράνε το ευρώ για να βγει ο μήνας. Οι εργαζόμενοι σε καθεστώς επισφάλειας. Οι νέοι που ψάχνουν σπίτι και βρίσκουν μόνο ακριβά ενοίκια. Οι οικογένειες που παλεύουν με την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ και τους λογαριασμούς. Αυτή είναι η ζοφερή πραγματικότητα σήμερα.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη βυθίζει τη χώρα σε ένα κλίμα καθεστωτισμού και αλαζονείας. Η διαφθορά, οι υποκλοπές, τα σκάνδαλα, η εργαλειοποίηση των θεσμών έχουν τραυματίσει βαθιά τη Δημοκρατία. Το κράτος λειτουργεί σαν λάφυρο για «ημετέρους» και όχι σαν στήριγμα του πολίτη. Οι κυβερνητικές πολιτικές δεν προσφέρουν λύση· προκαλούν αδιέξοδα.

Παράλληλα, στον κόσμο γύρω μας οι εξελίξεις τρέχουν: πόλεμοι, ανισότητες, κλιματική κρίση, αυταρχισμός. Η Ευρώπη πολλές φορές μοιάζει θεατής. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να σέρνεται πίσω από τις εξελίξεις. Η Τουρκία κερδίζει έδαφος και εμείς απλώς παρακολουθούμε. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Χρειάζεται ισχυρή φωνή και διεθνή παρουσία που να εμπνέει εμπιστοσύνη, όπως το πετύχαμε στο παρελθόν με τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.

Γι’ αυτό και η Δημοκρατική Παράταξη του 21ου αιώνα εγγυάται μια νέα πολιτική αλλαγή. Μια σύγχρονη αλλαγή που θα βάζει ξανά τον απλό άνθρωπο στο επίκεντρο. Με ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, με ισχυρή δημόσια υγεία και παιδεία για τους πολλούς. Με κράτος σύγχρονο, αξιοκρατικό που θα λειτουργεί με διαφάνεια.
Και εδώ έρχεται η μεγάλη αλήθεια: μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί αξιόπιστα και με προοπτική να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και σε κάθε μορφή συντήρησης. Γιατί τα πειράματα του χθες όχι μόνο κρίθηκαν αναξιόπιστα αλλά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση και το «ξέπλυμα» των ευθυνών της Νέας Δημοκρατίας για τη χρεοκοπία

Η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μια σοβαρή, υπεύθυνη δύναμη που να εμπνέει εμπιστοσύνη για το μέλλον. Και αυτή η δύναμη είναι το ΠΑΣΟΚ. Με σχέδιο, συνέπεια και αληθινό ενδιαφέρον για τους πολλούς.

Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής επετείου: Απέναντι στη δημογραφική παρακμή της χώρας και την ηθική παρακμή της εξουσίας, το ΠΑΣΟΚ προσφέρει ελπίδα και διαθέτει σχέδιο για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο ισχυρή, πιο ανθρώπινη».

