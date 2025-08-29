Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Αναγνωστοπούλου: Δύο άνθρωποι βρίσκονται προφυλακισμένοι για εμπρησμό, παρά τις μαρτυρίες ότι ήταν εθελοντές

Αναγνωστοπούλου: Δύο άνθρωποι βρίσκονται προφυλακισμένοι για εμπρησμό, παρά τις μαρτυρίες ότι ήταν εθελοντές Φωτογραφία: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI/AΡΧΕΙΟ
Η ανάρτηση της Σία Αναγνωστόπουλου για δύο προφυλακισμένα άτομα στη φωτιά της Πάτρας.

«Δύο νέοι άνθρωποι βρίσκονται προφυλακισμένοι με την κατηγορία του εμπρησμού στην περιοχή Γηροκομείο της Πάτρας. Παρά τις μαρτυρίες κατοίκων ότι πρόκειται για εθελοντές που έσπευσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση», σημειώνει σε ανάρτησή της η Σία Αναγνωστοπούλου.

Η βουλευτής της νέας Αριστεράς τονίζει ότι τα δύο άτομα παραμένουν προφυλακισμένα «και κυρίως παρά την άποψη της ίδιας της Πυροσβεστικής ότι η φωτιά στο Γηροκομείο οφείλεται σε «κηλίδωση» (πέταγμα καύτρας), η Αστυνομία επιμένει στο σενάριο των εμπρηστών».

Διευκρινίζει πως «Δεν πρόκειται να αφήσουμε βολικά σενάρια της Αστυνομίας να κοστίσουν την ελευθερία νέων ανθρώπων και να οδηγήσουν σε απίστευτη ταλαιπωρία τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Γι’ αυτό θα ζητήσουμε πλήρη ενημέρωση, και μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου, για όσα στοιχεία μπορούν να δημοσιοποιηθούν».

Η Σία Αναγνωστοπούλου καταλήγει: «Δεν θα βαφτίσουμε έτσι δύο ανθρώπους «εμπρηστές», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή τους, ερήμην της Πυροσβεστικής, ερήμην των μαρτύρων, ερήμην του κοινού νου».

{https://www.facebook.com/athanasia.anagnostopoulou.77/posts/4198805737066826?ref=embed_post}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Πώς ο καρκίνος βάζει τα κύτταρα του σώματος να «δουλεύουν» γι’ αυτόν

Πώς ο καρκίνος βάζει τα κύτταρα του σώματος να «δουλεύουν» γι’ αυτόν

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Μεγάλη φωτιά τώρα στα Γρεβενά - Ήχησε «112»

Μεγάλη φωτιά τώρα στα Γρεβενά - Ήχησε «112»

Ελλάδα
Φωτιά τώρα στην Αρετή Ηλείας, ρίψεις από δύο εναέρια

Φωτιά τώρα στην Αρετή Ηλείας, ρίψεις από δύο εναέρια

Ελλάδα
Φωτιά στην Παλλήνη: Στον ανακριτή ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για εμπρησμό

Φωτιά στην Παλλήνη: Στον ανακριτή ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για εμπρησμό

Ελλάδα
Χαρίτσης: Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Γάζας εκκενώνεται με εντολή IDF και ο Μητσοτάκης σιωπά

Χαρίτσης: Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Γάζας εκκενώνεται με εντολή IDF και ο Μητσοτάκης σιωπά

Πολιτική

NETWORK

Πώς ο καρκίνος βάζει τα κύτταρα του σώματος να «δουλεύουν» γι’ αυτόν

Πώς ο καρκίνος βάζει τα κύτταρα του σώματος να «δουλεύουν» γι’ αυτόν

healthstat.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

healthstat.gr
Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

healthstat.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

healthstat.gr