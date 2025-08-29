Αναγνωστοπούλου: Δύο άνθρωποι βρίσκονται προφυλακισμένοι για εμπρησμό, παρά τις μαρτυρίες ότι ήταν εθελοντές

Η ανάρτηση της Σία Αναγνωστόπουλου για δύο προφυλακισμένα άτομα στη φωτιά της Πάτρας.

«Δύο νέοι άνθρωποι βρίσκονται προφυλακισμένοι με την κατηγορία του εμπρησμού στην περιοχή Γηροκομείο της Πάτρας. Παρά τις μαρτυρίες κατοίκων ότι πρόκειται για εθελοντές που έσπευσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση», σημειώνει σε ανάρτησή της η Σία Αναγνωστοπούλου.

Η βουλευτής της νέας Αριστεράς τονίζει ότι τα δύο άτομα παραμένουν προφυλακισμένα «και –κυρίως– παρά την άποψη της ίδιας της Πυροσβεστικής ότι η φωτιά στο Γηροκομείο οφείλεται σε «κηλίδωση» (πέταγμα καύτρας), η Αστυνομία επιμένει στο σενάριο των εμπρηστών».

Διευκρινίζει πως «Δεν πρόκειται να αφήσουμε βολικά σενάρια της Αστυνομίας να κοστίσουν την ελευθερία νέων ανθρώπων και να οδηγήσουν σε απίστευτη ταλαιπωρία τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Γι’ αυτό θα ζητήσουμε πλήρη ενημέρωση, και μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου, για όσα στοιχεία μπορούν να δημοσιοποιηθούν».

Η Σία Αναγνωστοπούλου καταλήγει: «Δεν θα βαφτίσουμε έτσι δύο ανθρώπους «εμπρηστές», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή τους, ερήμην της Πυροσβεστικής, ερήμην των μαρτύρων, ερήμην του κοινού νου».

