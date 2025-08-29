Games
Βουλή: Αντιδράσεις από φορείς και οργανώσεις για το νομοσχέδιο Πλεύρη
Κατά την ακρόασή τους στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο Πλεύρη, φορείς και οργανώσεις εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη στροφή προς αυστηρότερες πολιτικές στη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Την αντίθεσή τους με τη στροφή προς το αυστηρότερο στην μεταναστευτική πολιτική εξέφρασαν φορείς και οργανώσεις κατά την ακρόαση τους στην αρμόδια επιτροπή της Βουλή όπου συζητείται το νομοσχέδιο Πλεύρη.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, έκανε λόγο για διατάξεις που εγείρουν σοβαρές ανησυχίες, ανάμεσά σε αυτές και η επέκταση των λόγων και του χρόνου κράτησης, προειδοποιώντας μάλιστα και για τον κίνδυνο επιβολής κυρώσεων σε άτομα που χρήζουν προστασίας.

Η εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας ζήτησε να αποσυρθούν διατάξεις που, κατά την άποψη της, καταστρατηγούν το ενωσιακό δίκαιο, ενώ ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες κατήγγειλε ποινικοποίηση της μετανάστευσης.

Μάλιστα εκτίμησε πως το νομοσχέδιο δεν θα καταφέρει ούτε καν το στόχο του, δηλαδή την αύξηση των απελάσεων, ενώ κατήγγειλε εκστρατεία φίμωσης και συκοφάντησης των ΜΚΟ, λέγοντας πως δεν είναι δυνατόν να κατηγορούνται οι Οργανώσεις επειδή δεν συμμορφώνονται με την κυβερνητική πολιτική.

Προβληματισμούς εξέφρασε και ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης, κάνοντας λόγο για διατάξεις που αντίκειται σε σειρά θεμελιωδων νομοθετημάτων, όπως η οδηγία για τις επιστροφές.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ελλάδας εξέφρασε την ανησυχία του, για υπέρμετρη αυστηροποίηση των μεταναστευτικών διατάξεων και άμεση ποινικοποίηση του αλλοδαπού πολίτη ενώ και οι Διοικητικοί Δικαστές κατήγγειλαν πως ενισχύεται η καταστολή σε βάρος των μεταναστών.

Για γενικευμένη ποινικοποίηση της παραμονής των μεταναστών έκανε λόγο το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, ενώ το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων μίλησε για τιμωρητικό νομοσχέδιο. Από την πλευρά του, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού εξέφρασε προβληματισμους για διαταξεις που πλήττουν δικαιώματα παιδιών ενώ για επικίνδυνες νομικές ακροβασίες μίλησε η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Ενστασεις εξέφρασε και η ΠΟΑΣΥ που υποστήριξε πως το υπουργείο Μετανάστευσης δεν μπορεί να υλοποιήσει τις πολιτικές που χαράσσει, εάν δεν συνδράμει η Αστυνομία. «Με τον ίδιο οριακό προϋπολογισμό της ΕΛΑΣ θα λυθεί το μεταναστευτικό;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος των αστυνομικών, λέγοντας πως οι συνάδελφοί του είναι στα όριά τους, εξαιτίας της υποστελέχωσης και της αύξησης των καθηκόντων.

